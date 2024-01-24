https://sputniknews.com.tr/20240124/bmde-konusan-lavrovdan-israile-filistin-dersi-1079975019.html

BM'de konuşan Lavrov’dan İsrail'e Filistin dersi

BM'de konuşan Lavrov’dan İsrail'e Filistin dersi

ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) düzenlediği Filistin toplantısında konuşan Lavrov, Rusya’ya suçlayan İsrail'in BM... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T08:52+0300

2024-01-24T08:52+0300

2024-01-24T08:52+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu dörtlüsü

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

new york

israil

israil-filistin

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İran'ı, Ukrayna'daki özel operasyonunda kullanıldığını iddia ettiği silahları Rusya'ya tedarik etmekle suçlayan İsrailli diplomata sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantının amacını hatırlattığı konuşmasında, “Bugün bazı delegasyonlar Kiev'deki Nazi rejimine karşı düzenlenen özel askeri operasyonla ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen suçlamaları ezberlenmiş bir senaryoda tekrarlama imkanı buldu. Ancak tıpkı 2015 yılında Konsey tarafından oybirliğiyle onaylanan Minsk anlaşmalarının gömüldüğü gibi, BM'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararının gömülmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan’ın Rusya’yı suçlayan ifadelerini kendi vicdanına bıraktığının altını çizen Lavrov, “Ancak bunun sizlere çok fazla yük getireceğinin de farkındayım” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, Minsk anlaşmalarının 2015 yılında BM’de onaylandığını hatırlattığı konuşmasını, “Tıpkı o dönemde konsey tarafından oybirliğiyle onaylanan Minsk anlaşmalarının gömüldüğü gibi, BM'nin bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararının da gömülmesine, suç teşkil eden eylemlerin Filistin halkına karşı da tekrarlanmasına izin veremeyiz” diye sürdürdü.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunması gerektiğini belirten Lavrov, "Onlarca yıl devletini kurma şansından mahrum bırakılan Filistinliler, sonunda bu sorunun çözülmesini hak ediyor" dedi.ABD'nin Ortadoğu ile ilgili siyasetini değerlendiren Lavrov, söz konusu siyaset nedeniyle BMGK'de gerekli kararların alınamadığını belirtti.Lavrov, "ABD, işgal edilen topraklarda kanın durdurulması yönündeki tüm girişim ve inisiyatifleri engelliyor. Amerikan diplomasisinin becerikliliği de şaşırtıyor. ABD, ya ateşkes kararlarını veto ediyor ya da Gazze'deki çatışmaların yoğunluğunun azaltılması çağrısında bulunuyor. Bu, Filistinlilere yönelik uygulanan toplu cezalandırmanın sürdürülmesine izin veriyor" şeklinde konuştu.BMGK'nin Filistin konusunda gerekli önlemleri alamamasının tüm bölgeyi olumsuz etkilediğini söyleyen Lavrov, şöyle devam etti:Bu tür siyasetin sonuçlarının vahim olduğunu vurgulayan Lavrov, "Gazze'de, kadın ve çocuk dahil 30 bine yakın sivil öldü. Gazze'nin kuzeyi neredeyse tamamen yıkıldı ve yaşanmaz hale geldi. Gazze nüfusunun yüzde 80'i, ülke içinde yerinden edilenleri kapsıyor. Bu, sonu gözükmeyen gerçek bir insanlık trajedisi" değerlendirmesinde bulundu.Lavrov, "Filistin'de ateşkesin sağlanması ve Filistin halkının çektiği acının dindirilmesi için gerekli önlemlerin acilen alınması gerekiyor. Aynı şekilde Orta Doğu'nun diğer bölgelerindeki durumun istikrarsızlaşmasını önlemek için de adımların atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Filistinlileri zorla yerinden etme yönünde fikirlerin ortaya atıldığına dikkati çeken Lavrov, bu fikirlerin "iğrenç" ve "endişe verici" olduğunu belirterek, "Böyle bir senaryo kabul edilemez ve hiçbir şekilde hayata geçirilmemeli. Ayrıca, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da yaygınlaştırdığı şiddetin ve Kudüs'ün kutsal mekanlarının statükoyu baltalamaya yönelik her türlü girişimin derhal durdurulması gerekiyor" diye konuştu.‘Filistin devletini kurmak, uluslararası toplumun ahlaki görevi’Lavrov, Filistin devletinin kurulmasının önemini vurgulayarak, "Filistin halkının sağlam iradesine ihtiyaç var. Onlarca yıldır devletini kurma şansından mahrum bırakılan Filistinliler, sonunda bu sorunun çözülmesini hak etti. Bunun temel koşulu Filistin milletinin birliği. Onların, gelecekte nasıl bir devlete sahip olacaklarına ve bu devletin kimin tarafından ne şekilde yönetileceğine kendileri karar vermeli" dedi.Dış güçlerin bu konuda ortak pozisyona sahip olmaları, kendi siyasi çıkarları ve bölgedeki planları doğrultusunda hareket etmemeleri gerektiğini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Ortadoğu meselesinin çözümü ile ilgili uluslararası konferansın düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Lavrov, bu konferansın Filistin devletinin kurulması, İsrail'in, güvenliğinin sağlanması, tüm Arap ve Müslüman ülkelerle ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesini amaçladığını dile getirdi.‘ABD, Gazze'de sivillere yönelik katliamda suç ortağı’ABD'nin ilk önce Ortadoğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) formatını toprağa verdiğini ve şimdi de BMGK kapsamında gerginliğin azaltılması yönündeki girişimleri engellediğini belirten Lavrov, "Batılı meslektaşlara sesleniyorum. Tüm dünya, çok taraflı diplomasinin ısrarla göz ardı edilmesi ve doğrudan sabote edilmesinin trajik sonuçlara yol açtığını görmenizi bekliyor" diye konuştu.Sergey Lavrov, şu şekilde devam etti:İsrail'in Suriye'deki saldırılarını da şiddetle kınadıklarını vurgulayan Lavrov, Lübnan-İsrail sınırındaki durumun "patlamaya meyilli" olduğunu söyledi.Lavrov, "Her türlü terör eylemini kınıyoruz. 7 Ekim 2023'te İsrail'de sivillere yönelik saldırıları da kınadık. Çifte standart uygulayan Batılı meslektaşlar gibi aşırılıkçıları 'iyi' ve 'kötü', 'bizim' ve 'bizim olmayan' şekilde ayırmıyoruz. Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Lavrov, Çin'in girişimleriyle İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin başladığını, Suriye'nin Arap Birliğindeki üyeliğinin yeniden sağlandığını, Türkiye ile Suriye arasında diyaloğun sağlanmaya devam edildiğini kaydetti.İran’ın Rusya’ya İHA gönderdiği iddialarıBatılı ülkeler İran'ın Ukrayna'daki savaş operasyonları için Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiğini iddia ederken, Moskova ve Tahran bu iddiaları reddederek kanıt sunulmasını bekliyor.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ocak ayı ortasında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında, İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya hiçbir zaman insansız hava aracı ve füze tedarik etmediğini yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/disisleri-bakani-hakan-fidan-bmgkda-konusma-yapiyor-1079969959.html

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