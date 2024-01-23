https://sputniknews.com.tr/20240123/guterres-hicbir-sey-gazze-halkinin-toplu-cezalandirilmasini-mesrulastiramaz-1079965467.html
Guterres: Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz
Guterres: Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz
Acil insani ateşkes çağrısını yinelediğini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T22:25+0300
2024-01-23T22:25+0300
2024-01-23T22:29+0300
antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
gazze
gazze şeridi
israil- filistin çatışması
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır” açıklamasında bulundu. "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" diyen Guterres Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.
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antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, gazze, gazze şeridi
antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, gazze, gazze şeridi
Guterres: Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz
22:25 23.01.2024 (güncellendi: 22:29 23.01.2024)
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Acil insani ateşkes çağrısını yinelediğini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres "Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır” açıklamasında bulundu.
"Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" diyen Guterres Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.