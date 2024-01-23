https://sputniknews.com.tr/20240123/israil-merkez-bankasi-gazzedeki-saldirilarin-maliyeti-676-milyardolaraulasacak-1079955815.html

İsrail Merkez Bankası: Gazze'deki saldırıların maliyeti 67,6 milyar dolara ulaşacak

İsrail Merkez Bankası: Gazze'deki saldırıların maliyeti 67,6 milyar dolara ulaşacak

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların maliyetinin 255 milyar şekele (67,6 milyar dolar) ulaşacağı tahmininde bulundu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T16:59+0300

2024-01-23T16:59+0300

2024-01-23T16:59+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

ekonomi

imf

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İsrail Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Yaron, dün Meclis Finans Komitesine bilgi verdi.Yaron, "tazminat ve savaşla ilgili diğer sivil harcamalar dahil olmak üzere 2023-2025 yılları için doğrudan savaş harcamalarının 255 milyar şekele (67,6 milyar dolar) ulaşacağı" tahmininde bulundu.İsrail'in savaşta olduğunu dile getiren Yaron, "Finansal olarak iyi durumdayız. İsrail, önceki güvenlik olaylarından çıkış konusunda iyi bir deneyime sahip." diye konuştu. İsrail Merkez Bankası verileri 2024'te ekonomik büyümenin IMF'nin beklentileriyle aynı şekilde yüzde 3,4 olacağını gösterirken, Gazze'ye yönelik savaş sonrası bu yıl büyümenin yüzde 0,4 şeklinde revize edilmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240123/bm-gazzenin-yuzde-25i-felaket-seviyesinde-aclikla-karsi-karsiya-1079954597.html

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gazze, gazze şeridi, israil, ekonomi, imf, uluslararası para fonu (imf)