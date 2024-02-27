https://sputniknews.com.tr/20240227/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bryansk-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1081126250.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiği... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T09:49+0300

2024-02-27T09:49+0300

2024-02-27T09:49+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

bryansk

bryansk valiliği

aleksandr bogomaz

rusya savunma bakanlığı

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA yardımıyla bölgemizin Klintsov ilçesindeki tesislere yönelik saldırı girişiminde bulundu. Uçak tipi iki İHA hava savunma güçlerimiz tarafından imha edildi” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Rus hava savunma güçlerinin ikisi Bryansk, biri de Belgorod olmak üzere toplam üç İHA engellediği kaydedildi.Mesajda, “2 Ukrayna insansız hava aracı Bryansk bölgesi toprakları üzerinde ve bir tanesi de Belgorod bölgesi toprakları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240226/ukraynanin-belgorod-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1081118779.html

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insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı