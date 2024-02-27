https://sputniknews.com.tr/20240227/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bryansk-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1081126250.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiği... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:49+0300
2024-02-27T09:49+0300
2024-02-27T09:49+0300
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna ordusu
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bryansk valiliği
aleksandr bogomaz
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA yardımıyla bölgemizin Klintsov ilçesindeki tesislere yönelik saldırı girişiminde bulundu. Uçak tipi iki İHA hava savunma güçlerimiz tarafından imha edildi” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Rus hava savunma güçlerinin ikisi Bryansk, biri de Belgorod olmak üzere toplam üç İHA engellediği kaydedildi.Mesajda, “2 Ukrayna insansız hava aracı Bryansk bölgesi toprakları üzerinde ve bir tanesi de Belgorod bölgesi toprakları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/ukraynanin-belgorod-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1081118779.html
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insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi
Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA yardımıyla bölgemizin Klintsov ilçesindeki tesislere yönelik saldırı girişiminde bulundu. Uçak tipi iki İHA hava savunma güçlerimiz tarafından imha edildi” diye yazdı.
Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Rus hava savunma güçlerinin ikisi Bryansk, biri de Belgorod olmak üzere toplam üç İHA engellediği kaydedildi.
Mesajda, “2 Ukrayna insansız hava aracı Bryansk bölgesi toprakları üzerinde ve bir tanesi de Belgorod bölgesi toprakları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.