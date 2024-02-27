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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bryansk-bolgesinde-2-ukrayna-ihasi-engellendi-1081126250.html
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiği... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:49+0300
2024-02-27T09:49+0300
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
bryansk
bryansk valiliği
aleksandr bogomaz
rusya savunma bakanlığı
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA yardımıyla bölgemizin Klintsov ilçesindeki tesislere yönelik saldırı girişiminde bulundu. Uçak tipi iki İHA hava savunma güçlerimiz tarafından imha edildi” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Rus hava savunma güçlerinin ikisi Bryansk, biri de Belgorod olmak üzere toplam üç İHA engellediği kaydedildi.Mesajda, “2 Ukrayna insansız hava aracı Bryansk bölgesi toprakları üzerinde ve bir tanesi de Belgorod bölgesi toprakları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/ukraynanin-belgorod-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1081118779.html
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insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesinde 2 Ukrayna iHA’sı engellendi

09:49 27.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильниковinsansız hava aracı (İHA) drone drone İHA
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya’nın batısındaki Bryansk bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristler İHA yardımıyla bölgemizin Klintsov ilçesindeki tesislere yönelik saldırı girişiminde bulundu. Uçak tipi iki İHA hava savunma güçlerimiz tarafından imha edildi” diye yazdı.
Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Rus hava savunma güçlerinin ikisi Bryansk, biri de Belgorod olmak üzere toplam üç İHA engellediği kaydedildi.
Mesajda, “2 Ukrayna insansız hava aracı Bryansk bölgesi toprakları üzerinde ve bir tanesi de Belgorod bölgesi toprakları üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
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Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
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