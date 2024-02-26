https://sputniknews.com.tr/20240226/ukraynanin-belgorod-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1081118779.html
Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod bölgesine Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T22:27+0300
2024-02-26T22:27+0300
2024-02-26T22:29+0300
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod bölgesinde yer alan Poçayevo köyüne Ukrayna’ya ait bir İHA ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ‘kamikaze’ tipi İHA kullanarak Grayvoron ilçesindeki Poçayevo köyünün banliyösünde bir otomobile saldırdı. Araçta inşaat çalışanları vardı. Ne yazık ki patlama sonucu 3 sivil yaralanarak hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Üç kişinin vücutlarının çeşitli yerlerine şarapnel yarası aldığına dikkat çeken Gladkov, iki yaralının Belgorod’daki 2 no.lu hastaneye, bir kişinin ise Grayvoron Merkez Bölge Hastanesi’ne kaldırıldığı bilgisini verdi.Belgorod Valisi bu saldırıdan kısa süre önce düşmanın bir başka saldırı ile ilgili bildirimde bulunmuş, Ukrayna askerlerinin Novaya Tavoljanka köyünü bombalamaları sonucu 2 erkek çocuğun yaralandığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240226/abdnin-ukraynaya-yolladigi-ilk-abrams-tanki-imha-edildi-1081114491.html
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Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
22:27 26.02.2024 (güncellendi: 22:29 26.02.2024)
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod bölgesine Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod bölgesinde yer alan Poçayevo köyüne Ukrayna’ya ait bir İHA ile düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ‘kamikaze’ tipi İHA kullanarak Grayvoron ilçesindeki Poçayevo köyünün banliyösünde bir otomobile saldırdı. Araçta inşaat çalışanları vardı. Ne yazık ki patlama sonucu 3 sivil yaralanarak hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Üç kişinin vücutlarının çeşitli yerlerine şarapnel yarası aldığına dikkat çeken Gladkov, iki yaralının Belgorod’daki 2 no.lu hastaneye, bir kişinin ise Grayvoron Merkez Bölge Hastanesi’ne kaldırıldığı bilgisini verdi.
Belgorod Valisi bu saldırıdan kısa süre önce düşmanın bir başka saldırı ile ilgili bildirimde bulunmuş, Ukrayna askerlerinin Novaya Tavoljanka köyünü bombalamaları sonucu 2 erkek çocuğun yaralandığını belirtmişti.