https://sputniknews.com.tr/20240226/abdnin-ukraynaya-yolladigi-ilk-abrams-tanki-imha-edildi-1081114491.html
ABD’nin Ukrayna’ya yolladığı ilk Abrams tankı imha edildi
ABD’nin Ukrayna’ya yolladığı ilk Abrams tankı imha edildi
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna birliklerini aylarca eğittikten sonra Kiev’e gönderdiği Abrams tanklarının en sonunda kullanılmaya başlandığı aktarılırken, ilk tankın imha... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T17:21+0300
2024-02-26T17:21+0300
2024-02-26T17:21+0300
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Rusya’nın özgürleştirdiği Avdeyevka’da Ukrayna ordusunun Abrams tanklarını kullanmaya başladığı belirlenirken, Sputnik’e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Danışmanı Yan Gagin, ABD yapımı ilk Abrams tankının Avdeyevka yakınlarında imha edildiğini duyurdu.Gagin, “Birliklerimiz Avdeyevka yakınlarında ilk Abrams'ın imha edildiğini bildirdi. Bu aracın Avdeevka'nın kurtarılmasından önce Ukrayna ordusu için bir propaganda videosunda gösterilen araç olması muhtemel. O dönemde araç güvende tutuldu ve temas hattına getirilmedi" ifadelerini kullandı.Bölgedeki her türlü Batı teçhizatının savunmasız olduğunu ve Kiev 'e yapılacak yeni silah teslimatlarının da öncekilerin kaderini paylaşacağını vurgulayan Gagin, Batı silahları ve teçhizatlarından kalan tüm hudaların madenci olarak bilinen Donbass şehirlerinde eritilerek şehirlerin yeniden inşasında kullanılacağını sözlerine ekledi.ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilecek 31 M1 Abrams tankını, cepheye gönderilmeden önce Ukrayna birliklerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere mayısta Almanya'nın Grafenwoehr kentine göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/buyuk-umutlarla-gonderilmisti-ukraynaya-verilen-abrams-tanklarini-henuz-sahada-goren-olmadi-1079331003.html
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ukrayna, abd, abd, rus ordusu, yan gagin, kiev, abd savunma bakanlığı (pentagon), abrams, abrams tankı, m1a2c abrams, donetsk
ukrayna, abd, abd, rus ordusu, yan gagin, kiev, abd savunma bakanlığı (pentagon), abrams, abrams tankı, m1a2c abrams, donetsk
ABD’nin Ukrayna’ya yolladığı ilk Abrams tankı imha edildi
ABD’nin Ukrayna birliklerini aylarca eğittikten sonra Kiev’e gönderdiği Abrams tanklarının en sonunda kullanılmaya başlandığı aktarılırken, ilk tankın imha edildiği haberi de gecikmedi.
Rusya’nın özgürleştirdiği Avdeyevka’da Ukrayna ordusunun Abrams tanklarını kullanmaya başladığı belirlenirken, Sputnik’e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Danışmanı Yan Gagin, ABD yapımı ilk Abrams tankının Avdeyevka yakınlarında imha edildiğini duyurdu.
Gagin, “Birliklerimiz Avdeyevka yakınlarında ilk Abrams'ın imha edildiğini bildirdi. Bu aracın Avdeevka'nın kurtarılmasından önce Ukrayna ordusu için bir propaganda videosunda gösterilen araç olması muhtemel. O dönemde araç güvende tutuldu ve temas hattına getirilmedi" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki her türlü Batı teçhizatının savunmasız olduğunu ve Kiev 'e yapılacak yeni silah teslimatlarının da öncekilerin kaderini paylaşacağını vurgulayan Gagin, Batı silahları ve teçhizatlarından kalan tüm hudaların madenci olarak bilinen Donbass şehirlerinde eritilerek şehirlerin yeniden inşasında kullanılacağını sözlerine ekledi.
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilecek 31 M1 Abrams tankını, cepheye gönderilmeden önce Ukrayna birliklerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere mayısta Almanya'nın Grafenwoehr kentine göndermişti.