Büyük umutlarla gönderilmişti: 'Ukrayna'ya verilen Abrams tanklarını henüz sahada gören olmadı'
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZM1 Abrams
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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ABD tarafından Ukrayna ordusuna gönderilen Abrams tanklarının nerede olduğunun bilinmediği ortaya çıktı.
Forbes'un haberine göre 2 aydan daha uzun bir süre önce Ukrayna'ya verilen eski M1 Abrams tanklarını şimdiye dek gören olmadı.
"Eski Amerikan M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya gelmesinin üzerinden 2 ay geçti. Aynı şekilde, tankların varlığına dair herhangi bir kanıt görmemizin üzerinden de 2 ay geçti" ifadelerine yer verilen haberde, "Ukrayna ordusunun 31 Abrams tankıyla ne yaptığı belli değil ancak ne yapması gerektiği açık: Rusya'nın patlayıcı yüklü 'birinci şahıs bakış açısına sahip' İHA'larının saldırılarına karşı koymak için onların zırhlarını güçlendirmek" dendi.
Aralık ortasındaki Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu genişletilmiş askeri toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin sevk ettiği Abrams tanklarının hala sahada görülmediğini vurgulamıştı.
Şoygu, “Düşman, birliklerimizin taktik savunma bölgesini aşmadan durduruldu ve çok büyaük kayıplara uğradı. Karşı saldırıdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi. Sanırım bu yüzden birkaç ay önce Ukrayna’ya tedarik edilen ABD yapımı Abrams’ları sahada göremiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
"Eski Amerikan M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya gelmesinin üzerinden 2 ay geçti. Aynı şekilde, tankların varlığına dair herhangi bir kanıt görmemizin üzerinden de 2 ay geçti" ifadelerine yer verilen haberde, "Ukrayna ordusunun 31 Abrams tankıyla ne yaptığı belli değil ancak ne yapması gerektiği açık: Rusya'nın patlayıcı yüklü 'birinci şahıs bakış açısına sahip' İHA'larının saldırılarına karşı koymak için onların zırhlarını güçlendirmek" dendi.
Aralık ortasındaki Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu genişletilmiş askeri toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin sevk ettiği Abrams tanklarının hala sahada görülmediğini vurgulamıştı.
Şoygu, “Düşman, birliklerimizin taktik savunma bölgesini aşmadan durduruldu ve çok büyaük kayıplara uğradı. Karşı saldırıdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi. Sanırım bu yüzden birkaç ay önce Ukrayna’ya tedarik edilen ABD yapımı Abrams’ları sahada göremiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
19 Aralık 2023, 14:27