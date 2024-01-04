https://sputniknews.com.tr/20240104/buyuk-umutlarla-gonderilmisti-ukraynaya-verilen-abrams-tanklarini-henuz-sahada-goren-olmadi-1079331003.html

Büyük umutlarla gönderilmişti: 'Ukrayna'ya verilen Abrams tanklarını henüz sahada gören olmadı'

Büyük umutlarla gönderilmişti: 'Ukrayna'ya verilen Abrams tanklarını henüz sahada gören olmadı'

ABD tarafından Ukrayna ordusuna gönderilen Abrams tanklarının nerede olduğunun bilinmediği ortaya çıktı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T16:44+0300

2024-01-04T16:44+0300

2024-01-04T16:44+0300

ukrayna krizi

abd

moskova

şoygu

abrams

abrams tankı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066174708_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_15e513d306c4a3d72d6c7bbdc2d2cfe9.jpg

Forbes'un haberine göre 2 aydan daha uzun bir süre önce Ukrayna'ya verilen eski M1 Abrams tanklarını şimdiye dek gören olmadı."Eski Amerikan M1 Abrams tanklarının Ukrayna'ya gelmesinin üzerinden 2 ay geçti. Aynı şekilde, tankların varlığına dair herhangi bir kanıt görmemizin üzerinden de 2 ay geçti" ifadelerine yer verilen haberde, "Ukrayna ordusunun 31 Abrams tankıyla ne yaptığı belli değil ancak ne yapması gerektiği açık: Rusya'nın patlayıcı yüklü 'birinci şahıs bakış açısına sahip' İHA'larının saldırılarına karşı koymak için onların zırhlarını güçlendirmek" dendi.Aralık ortasındaki Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu genişletilmiş askeri toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin sevk ettiği Abrams tanklarının hala sahada görülmediğini vurgulamıştı.Şoygu, “Düşman, birliklerimizin taktik savunma bölgesini aşmadan durduruldu ve çok büyaük kayıplara uğradı. Karşı saldırıdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi. Sanırım bu yüzden birkaç ay önce Ukrayna’ya tedarik edilen ABD yapımı Abrams’ları sahada göremiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynanin-karsi-saldiridaki-kayiplari-aciklandi-1078608334.html

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, moskova, şoygu, abrams, abrams tankı