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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-disisleri-putin-hamasin-elindeki-rehinelerin-serbest-birakilmasiyla-bizzat-ilgileniyor-1081136986.html
Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor
Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin meseleyle bizzat... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:08+0300
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israil- filistin çatışması
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.Görüşmede konuşan Bogdanov, bu ay sonunda Moskova'da başlayacak ve Filistinli tüm siyasi güçleri buluşturacak toplantıda Hamas'la rehinelerin serbest bırakılması konusunda ısrarcı bir diyalog kuracaklarını belirtti.Hamas'ın elindeki rehinelerin özgürlüğüne kavuşmasına yönelik temasların birkaç başkentte sürdüğünü anlatan Bogdanov, Rusya lideri Putin'in de bu konuyu bizzat kontrol ettiğini vurguladı.Bogdanov, Hamas'ın elinde 3 Rus rehinenin bulunduğunu da kaydederek "Rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili durumda bir dizi sorun var. Serbest bırakılmaları kolay değil, zira bunun için bombardımanlar sona ermeli. Zira Uluslararası Kızılhaç Örgütü bombaların altında çalışamaz. Bundan dolayı bunlar sadece istekle ilgili sorunlar değil, isteklerin hayata geçirilmesi için gereken koşulların oluşturulmasıyla alakalı" ifadelerini kullandı.Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyada-filistin-toplantisi-yapilacak-hamas-ve-islami-cihat-orgutu-de-davet-edildi-1080804351.html
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rusya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, vladimir putin, mihail bogdanov
rusya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, vladimir putin, mihail bogdanov

Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor

14:08 27.02.2024
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin meseleyle bizzat ilgilendiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.
Görüşmede konuşan Bogdanov, bu ay sonunda Moskova'da başlayacak ve Filistinli tüm siyasi güçleri buluşturacak toplantıda Hamas'la rehinelerin serbest bırakılması konusunda ısrarcı bir diyalog kuracaklarını belirtti.
Hamas'ın elindeki rehinelerin özgürlüğüne kavuşmasına yönelik temasların birkaç başkentte sürdüğünü anlatan Bogdanov, Rusya lideri Putin'in de bu konuyu bizzat kontrol ettiğini vurguladı.
Bogdanov, Hamas'ın elinde 3 Rus rehinenin bulunduğunu da kaydederek "Rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili durumda bir dizi sorun var. Serbest bırakılmaları kolay değil, zira bunun için bombardımanlar sona ermeli. Zira Uluslararası Kızılhaç Örgütü bombaların altında çalışamaz. Bundan dolayı bunlar sadece istekle ilgili sorunlar değil, isteklerin hayata geçirilmesi için gereken koşulların oluşturulmasıyla alakalı" ifadelerini kullandı.
Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya'da Filistin toplantısı yapılacak: Hamas ve İslami Cihat Örgütü de davet edildi
16 Şubat, 16:21
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