https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-disisleri-putin-hamasin-elindeki-rehinelerin-serbest-birakilmasiyla-bizzat-ilgileniyor-1081136986.html
Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor
Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin meseleyle bizzat... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:08+0300
2024-02-27T14:08+0300
2024-02-27T14:08+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.Görüşmede konuşan Bogdanov, bu ay sonunda Moskova'da başlayacak ve Filistinli tüm siyasi güçleri buluşturacak toplantıda Hamas'la rehinelerin serbest bırakılması konusunda ısrarcı bir diyalog kuracaklarını belirtti.Hamas'ın elindeki rehinelerin özgürlüğüne kavuşmasına yönelik temasların birkaç başkentte sürdüğünü anlatan Bogdanov, Rusya lideri Putin'in de bu konuyu bizzat kontrol ettiğini vurguladı.Bogdanov, Hamas'ın elinde 3 Rus rehinenin bulunduğunu da kaydederek "Rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili durumda bir dizi sorun var. Serbest bırakılmaları kolay değil, zira bunun için bombardımanlar sona ermeli. Zira Uluslararası Kızılhaç Örgütü bombaların altında çalışamaz. Bundan dolayı bunlar sadece istekle ilgili sorunlar değil, isteklerin hayata geçirilmesi için gereken koşulların oluşturulmasıyla alakalı" ifadelerini kullandı.Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyada-filistin-toplantisi-yapilacak-hamas-ve-islami-cihat-orgutu-de-davet-edildi-1080804351.html
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rusya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, vladimir putin, mihail bogdanov
rusya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, vladimir putin, mihail bogdanov
Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin meseleyle bizzat ilgilendiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.
Görüşmede konuşan Bogdanov, bu ay sonunda Moskova'da başlayacak ve Filistinli tüm siyasi güçleri buluşturacak toplantıda Hamas'la rehinelerin serbest bırakılması konusunda ısrarcı bir diyalog kuracaklarını belirtti.
Hamas'ın elindeki rehinelerin özgürlüğüne kavuşmasına yönelik temasların birkaç başkentte sürdüğünü anlatan Bogdanov, Rusya lideri Putin'in de bu konuyu bizzat kontrol ettiğini
vurguladı.
Bogdanov, Hamas'ın elinde 3 Rus rehinenin bulunduğunu da kaydederek "Rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili durumda bir dizi sorun var. Serbest bırakılmaları kolay değil, zira bunun için bombardımanlar sona ermeli. Zira Uluslararası Kızılhaç Örgütü bombaların altında çalışamaz. Bundan dolayı bunlar sadece istekle ilgili sorunlar değil, isteklerin hayata geçirilmesi için gereken koşulların oluşturulmasıyla alakalı" ifadelerini kullandı.
Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.