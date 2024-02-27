https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-disisleri-putin-hamasin-elindeki-rehinelerin-serbest-birakilmasiyla-bizzat-ilgileniyor-1081136986.html

Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor

Rus Dışişleri: Putin, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasıyla bizzat ilgileniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin meseleyle bizzat... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T14:08+0300

2024-02-27T14:08+0300

2024-02-27T14:08+0300

israil- filistin çatışması

rusya

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

vladimir putin

mihail bogdanov

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077337300_0:68:1024:644_1920x0_80_0_0_c17525c4e5efc82a7df2b4fab908dcd5.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya Hahambaşı Berl Lazar ve Rusya Yahudi Cemaati Federasyonu Başkanı Aleksandr Boroda ile bir araya geldi.Görüşmede konuşan Bogdanov, bu ay sonunda Moskova'da başlayacak ve Filistinli tüm siyasi güçleri buluşturacak toplantıda Hamas'la rehinelerin serbest bırakılması konusunda ısrarcı bir diyalog kuracaklarını belirtti.Hamas'ın elindeki rehinelerin özgürlüğüne kavuşmasına yönelik temasların birkaç başkentte sürdüğünü anlatan Bogdanov, Rusya lideri Putin'in de bu konuyu bizzat kontrol ettiğini vurguladı.Bogdanov, Hamas'ın elinde 3 Rus rehinenin bulunduğunu da kaydederek "Rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili durumda bir dizi sorun var. Serbest bırakılmaları kolay değil, zira bunun için bombardımanlar sona ermeli. Zira Uluslararası Kızılhaç Örgütü bombaların altında çalışamaz. Bundan dolayı bunlar sadece istekle ilgili sorunlar değil, isteklerin hayata geçirilmesi için gereken koşulların oluşturulmasıyla alakalı" ifadelerini kullandı.Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyada-filistin-toplantisi-yapilacak-hamas-ve-islami-cihat-orgutu-de-davet-edildi-1080804351.html

rusya

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, vladimir putin, mihail bogdanov