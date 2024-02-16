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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyada-filistin-toplantisi-yapilacak-hamas-ve-islami-cihat-orgutu-de-davet-edildi-1080804351.html
Rusya'da Filistin toplantısı yapılacak: Hamas ve İslami Cihat Örgütü de davet edildi
Rusya'da Filistin toplantısı yapılacak: Hamas ve İslami Cihat Örgütü de davet edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T16:21+0300
2024-02-16T16:21+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya savunma bakanlığı
hamas
islami cihat
filistin islami cihat hareketi
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Filistinli tarafları daha önce Moskova'da iki kez bir araya getiren Rusya, üçüncü toplantı için hazırlıklarını sürdürüyor.Rus basınına toplantı hakkında bilgi veren Bogdanov, "Tüm Filistinli temsilcileri, Suriye ve Lübnan'dakiler, diğer bölge ülkelerindekiler de dahil çeşitli ülkelerde kendi pozisyonları olan tüm siyasi güçlerin temsilcilerini davet ettik. Bu nedenle katılım, önceki iki Filistin toplantısıyla hemen hemen aynı olacak. Yani 12 ila 14 örgüt" dedi.Bogdanov, özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) içindeki gruplar ile henüz FKÖ'ye dahil olmayan Hamas ve İslami Cihat Örgütü'nün de davet edildiğini söyledi.Moskova'nın amacının Filistin'deki çeşitli güçlere siyasi açıdan saflarını birleştirmeleri için anlaşmalarına yardım etmek olduğunu anlatan Bogdanov, "FKÖ'nün Filistin halkının meşru temsilcisi olduğu ve olmaya devam edeceği, FKÖ'nün uluslararası toplum ve bizim tarafımızdan kabul edildiği gerçeğinden yola çıkarak hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Mevcut durumda Refah'taki rehinelerin serbest bırakılması çok zor'İsrail'in kara operasyonu düzenlemeyi planladığı Refah kentindeki durumu yorumlayan Bogdanov, bir milyondan fazla insanın çok küçük bir alanda sıkıştığına dikkat çekti.Rus yetkili, "Bana rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili soru sordunuz, böyle bir durumda bunu başarmak çok zor" değerlendirmesinde bulundu.Refah'taki durumun endişe verici olduğunu da belirten Bodganov, Rusya'nın bu konuda ilgili taraflarla sürekli etkileşimde olduğunu anlattı.'3 Rusya vatandaşı Gazze'de rehin durumda'Bogdanov, bir soru üzerine Gazze Şeridi'nde 3 Rusya vatandaşının hala daha rehin tutulduğunu bildirerek Moskova'nın tüm rehinelerin serbest kalması için ilgili tüm taraflarla temas halinde olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240216/lavrov-ab-ukraynadan-rusyanin-kalbini-vurmasini-istiyor-1080803726.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hamas, islami cihat, filistin islami cihat hareketi, bogdanov, fkö, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
rusya, rusya savunma bakanlığı, hamas, islami cihat, filistin islami cihat hareketi, bogdanov, fkö, filistin kurtuluş örgütü (fkö)

Rusya'da Filistin toplantısı yapılacak: Hamas ve İslami Cihat Örgütü de davet edildi

16:21 16.02.2024
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıkladı.
Filistinli tarafları daha önce Moskova'da iki kez bir araya getiren Rusya, üçüncü toplantı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Rus basınına toplantı hakkında bilgi veren Bogdanov, "Tüm Filistinli temsilcileri, Suriye ve Lübnan'dakiler, diğer bölge ülkelerindekiler de dahil çeşitli ülkelerde kendi pozisyonları olan tüm siyasi güçlerin temsilcilerini davet ettik. Bu nedenle katılım, önceki iki Filistin toplantısıyla hemen hemen aynı olacak. Yani 12 ila 14 örgüt" dedi.

Bogdanov, özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) içindeki gruplar ile henüz FKÖ'ye dahil olmayan Hamas ve İslami Cihat Örgütü'nün de davet edildiğini söyledi.

Moskova'nın amacının Filistin'deki çeşitli güçlere siyasi açıdan saflarını birleştirmeleri için anlaşmalarına yardım etmek olduğunu anlatan Bogdanov, "FKÖ'nün Filistin halkının meşru temsilcisi olduğu ve olmaya devam edeceği, FKÖ'nün uluslararası toplum ve bizim tarafımızdan kabul edildiği gerçeğinden yola çıkarak hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Mevcut durumda Refah'taki rehinelerin serbest bırakılması çok zor'

İsrail'in kara operasyonu düzenlemeyi planladığı Refah kentindeki durumu yorumlayan Bogdanov, bir milyondan fazla insanın çok küçük bir alanda sıkıştığına dikkat çekti.

Rus yetkili, "Bana rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili soru sordunuz, böyle bir durumda bunu başarmak çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

Refah'taki durumun endişe verici olduğunu da belirten Bodganov, Rusya'nın bu konuda ilgili taraflarla sürekli etkileşimde olduğunu anlattı.

'3 Rusya vatandaşı Gazze'de rehin durumda'

Bogdanov, bir soru üzerine Gazze Şeridi'nde 3 Rusya vatandaşının hala daha rehin tutulduğunu bildirerek Moskova'nın tüm rehinelerin serbest kalması için ilgili tüm taraflarla temas halinde olduğunu kaydetti.
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