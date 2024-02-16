https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyada-filistin-toplantisi-yapilacak-hamas-ve-islami-cihat-orgutu-de-davet-edildi-1080804351.html

Rusya'da Filistin toplantısı yapılacak: Hamas ve İslami Cihat Örgütü de davet edildi

Rusya'da Filistin toplantısı yapılacak: Hamas ve İslami Cihat Örgütü de davet edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T16:21+0300

2024-02-16T16:21+0300

2024-02-16T16:21+0300

israil- filistin çatışması

rusya

rusya savunma bakanlığı

hamas

islami cihat

filistin islami cihat hareketi

bogdanov

fkö

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

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Filistinli tarafları daha önce Moskova'da iki kez bir araya getiren Rusya, üçüncü toplantı için hazırlıklarını sürdürüyor.Rus basınına toplantı hakkında bilgi veren Bogdanov, "Tüm Filistinli temsilcileri, Suriye ve Lübnan'dakiler, diğer bölge ülkelerindekiler de dahil çeşitli ülkelerde kendi pozisyonları olan tüm siyasi güçlerin temsilcilerini davet ettik. Bu nedenle katılım, önceki iki Filistin toplantısıyla hemen hemen aynı olacak. Yani 12 ila 14 örgüt" dedi.Bogdanov, özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) içindeki gruplar ile henüz FKÖ'ye dahil olmayan Hamas ve İslami Cihat Örgütü'nün de davet edildiğini söyledi.Moskova'nın amacının Filistin'deki çeşitli güçlere siyasi açıdan saflarını birleştirmeleri için anlaşmalarına yardım etmek olduğunu anlatan Bogdanov, "FKÖ'nün Filistin halkının meşru temsilcisi olduğu ve olmaya devam edeceği, FKÖ'nün uluslararası toplum ve bizim tarafımızdan kabul edildiği gerçeğinden yola çıkarak hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Mevcut durumda Refah'taki rehinelerin serbest bırakılması çok zor'İsrail'in kara operasyonu düzenlemeyi planladığı Refah kentindeki durumu yorumlayan Bogdanov, bir milyondan fazla insanın çok küçük bir alanda sıkıştığına dikkat çekti.Rus yetkili, "Bana rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili soru sordunuz, böyle bir durumda bunu başarmak çok zor" değerlendirmesinde bulundu.Refah'taki durumun endişe verici olduğunu da belirten Bodganov, Rusya'nın bu konuda ilgili taraflarla sürekli etkileşimde olduğunu anlattı.'3 Rusya vatandaşı Gazze'de rehin durumda'Bogdanov, bir soru üzerine Gazze Şeridi'nde 3 Rusya vatandaşının hala daha rehin tutulduğunu bildirerek Moskova'nın tüm rehinelerin serbest kalması için ilgili tüm taraflarla temas halinde olduğunu kaydetti.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, hamas, islami cihat, filistin islami cihat hareketi, bogdanov, fkö, filistin kurtuluş örgütü (fkö)