https://sputniknews.com.tr/20240216/lavrov-ab-ukraynadan-rusyanin-kalbini-vurmasini-istiyor-1080803726.html

Lavrov: AB, Ukrayna'dan Rusya'nın 'kalbini' vurmasını istiyor

Lavrov: AB, Ukrayna'dan Rusya'nın 'kalbini' vurmasını istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar göndererek Kiev'in Rusya'nın 'kalbini' vurmasını sağlamak istediğini... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T16:10+0300

2024-02-16T16:10+0300

2024-02-16T16:10+0300

ukrayna krizi

bm

sergey lavrov

maydan

maydan olayları

maydan protestoları

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Kiev'deki Maydan olaylarının 10. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Euromaydan: Ukrayna'nın kaybolan on yılı' adlı konferansa katılan Lavrov, AB ve Kiev'in planlarından bahsetti.Rusya hükümetinin elde ettiği verilere göre AB Dış İlişkiler Servisi'nin Ukrayna için tavsiyeler hazırladığını anlatan Lavrov, söz konusu belgede Kiev'in mevcut yöntemlerle çatışmaların kazanan tarafı olamayacağı sonucunun ortaya çıktığına dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu nedenle, AB'nin tanımladığı şekliyle Rusya'nın 'kalbine' ulaşabilecek daha uzun menzilli silahların Ukrayna'ya aktarılması, böylece kafa karışıklığı ve paniğe yol açılması ve halkın güveninin sarsılması gerektiğini düşünüyorlar. Peki bu savaşa doğrudan katılım anlamına gelmiyor mu? Elbette geliyor" dedi.'Batı'ya yönelik iyi niyet jestlerimizin limiti doldu'Bu arada Lavrov, Rusya'nın Batılı ülkelere yönelik iyi niyet jestlerinin limitinin dolduğunu belirterek karşı taraftan aynı şekilde iyi niyet göremediklerini ifade etti."O kadar çok taviz verdik, iyi niyet jestleri yaptık ki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anımsattığı gibi bu jestlerin limiti çoktan doldu" diyen Lavrov, Batı'nın kendilerine aynı şekilde yaklaşmadığını vurguladı.'BM'de veto hakkının iptali gerçekçi değil'Lavrov, bir soru üzerine BM'de reform tartışmaları ışığında veto hakkının iptalinin gerçekçi olmadığını, aksi halde BM'nin faydasız bir yapıya dönüşeceğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, "BM'de reformu tartışırken veto hakkından vazgeçmek gerçekçi değil. O zaman BM, tıpkı Milletler Cemiyeti gibi, çatışmaları daha da tırmandıracak işe yaramaz bir yapıya dönüşür" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240216/rus-ordusunun-ilerleyisi-durdurmak-icin-avdeyevkadaya-gonderilen-tugay-kusatma-altinda-1080802960.html

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Sputnik Türkiye

bm, sergey lavrov, maydan, maydan olayları, maydan protestoları