https://sputniknews.com.tr/20240216/rus-ordusunun-ilerleyisi-durdurmak-icin-avdeyevkadaya-gonderilen-tugay-kusatma-altinda-1080802960.html
Rus ordusunun ilerleyişi durdurmak için Avdeyevka’daya gönderilen tugay kuşatma altında
Rus ordusunun ilerleyişi durdurmak için Avdeyevka’daya gönderilen tugay kuşatma altında
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak Avdeyevka şehrine gönderilen Ukrayna 3. Taarruz Tugayı'nın kuşatma altında bulunduğu belirtildi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T15:46+0300
2024-02-16T15:46+0300
2024-02-16T15:46+0300
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3. Taarruz Tugayı Komutan Yardımcısı Rodion Kudryaşov, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Avdeyevka’daki 3. Taarruz Tugayı yer yer kuşatma altında bulunuyor. Bazı yerlerde durum kritik, yer yer 360 derece, yer yer de 180 derece kuşatma var” ifadesini kullandı.Daha önce söz konusu tugay, Avdeyevka şehrinin kuzeybatısındaki kok fabrikası için ‘yeni evimiz’ ifadesini kullanmıştı. Ukrayna ordu komutanlığı, 3. Taarruz Tugayını takviye amacıyla Avdeyevka şehrine göndermişti. Tugay, şehirdeki durumun ordu için son derece kritik olduğunu duyurmuştu.The Washington Post gazetesi dün Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan kısmen çekilmeye başladığını belirterek şehrin teslim edilmesinin an meselesi olduğunu kaydetmişti.Donetsk şehrinin kuzey banliyösü olan Avdeyevka, Ukrayna ordusu tarafından güçlü bir kaleye çevrilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240216/anket-ruslarin-yuzde-794u-putine-guveniyor-1080797251.html
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ukrayna, kuşatma, avdeyevka, rusya
Rus ordusunun ilerleyişi durdurmak için Avdeyevka’daya gönderilen tugay kuşatma altında
Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak Avdeyevka şehrine gönderilen Ukrayna 3. Taarruz Tugayı'nın kuşatma altında bulunduğu belirtildi.
3. Taarruz Tugayı Komutan Yardımcısı Rodion Kudryaşov, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Avdeyevka’daki 3. Taarruz Tugayı yer yer kuşatma altında bulunuyor. Bazı yerlerde durum kritik, yer yer 360 derece, yer yer de 180 derece kuşatma var” ifadesini kullandı.
Daha önce söz konusu tugay, Avdeyevka şehrinin kuzeybatısındaki kok fabrikası için ‘yeni evimiz’ ifadesini kullanmıştı. Ukrayna ordu komutanlığı, 3. Taarruz Tugayını takviye amacıyla Avdeyevka şehrine göndermişti. Tugay, şehirdeki durumun ordu için son derece kritik olduğunu duyurmuştu.
The Washington Post gazetesi dün Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan kısmen çekilmeye başladığını belirterek şehrin teslim edilmesinin an meselesi olduğunu kaydetmişti.
Donetsk şehrinin kuzey banliyösü olan Avdeyevka, Ukrayna ordusu tarafından güçlü bir kaleye çevrilmişti.