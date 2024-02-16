https://sputniknews.com.tr/20240216/anket-ruslarin-yuzde-794u-putine-guveniyor-1080797251.html
Anket: Rusların yüzde 79.4’ü Putin’e güveniyor
Anket: Rusların yüzde 79.4’ü Putin’e güveniyor
Sputnik Türkiye
VTsIOM anketi, Rusların ülke lideri Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 79.4 olduğunu açıkladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T13:17+0300
2024-02-16T13:17+0300
2024-02-16T13:18+0300
dünya
rusya
güven
anket
vladimir putin
moskova. kremlin. putin
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/09/1080576536_0:31:3532:2018_1920x0_80_0_0_eb2614ebcd27e29c1fcb4ac0f266dfc5.jpg
Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) düzenlediği anketin sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76.9’unun Putin’in icraatlarını desteklediğini, yüzde 79.4’ünün de Putin'e güvendiğini ortaya koydu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenmeyen vatandaş oranı yüzde 16.8’e, genel olarak icraatlarına desteklemeyenlerin oranı da yüzde 14.4’e düştü.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 5-11 Şubat tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-rusya-asiri-milliyetcilik-ve-nazizmin-her-turlu-tezahurune-karsi-mucadele-edecek-1080780761.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/09/1080576536_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_bf3d0cdcae2d5dd02836c9d5943a6bf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, güven, anket, vladimir putin, moskova. kremlin. putin
rusya, güven, anket, vladimir putin, moskova. kremlin. putin
Anket: Rusların yüzde 79.4’ü Putin’e güveniyor
13:17 16.02.2024 (güncellendi: 13:18 16.02.2024)
VTsIOM anketi, Rusların ülke lideri Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 79.4 olduğunu açıkladı.
Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) düzenlediği anketin sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76.9’unun Putin’in icraatlarını desteklediğini, yüzde 79.4’ünün de Putin'e güvendiğini ortaya koydu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenmeyen vatandaş oranı yüzde 16.8’e, genel olarak icraatlarına desteklemeyenlerin oranı da yüzde 14.4’e düştü.
VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 5-11 Şubat tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.