https://sputniknews.com.tr/20240216/anket-ruslarin-yuzde-794u-putine-guveniyor-1080797251.html

Anket: Rusların yüzde 79.4’ü Putin’e güveniyor

Anket: Rusların yüzde 79.4’ü Putin’e güveniyor

Sputnik Türkiye

VTsIOM anketi, Rusların ülke lideri Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 79.4 olduğunu açıkladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T13:17+0300

2024-02-16T13:17+0300

2024-02-16T13:18+0300

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vladimir putin

moskova. kremlin. putin

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Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) düzenlediği anketin sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76.9’unun Putin’in icraatlarını desteklediğini, yüzde 79.4’ünün de Putin'e güvendiğini ortaya koydu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenmeyen vatandaş oranı yüzde 16.8’e, genel olarak icraatlarına desteklemeyenlerin oranı da yüzde 14.4’e düştü.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 5-11 Şubat tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-rusya-asiri-milliyetcilik-ve-nazizmin-her-turlu-tezahurune-karsi-mucadele-edecek-1080780761.html

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