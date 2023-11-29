https://sputniknews.com.tr/20231129/hamas-putinin-cabalarina-karsilik-2-rusya-vatandasini-serbest-birakti-1077925613.html
Hamas, Putin’in çabalarına karşılık 2 Rusya vatandaşını serbest bıraktı
Hamas, Putin’in çabalarına karşılık 2 Rusya vatandaşını serbest bıraktı
Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çabalarına karşılık Rusya vatandaşı olan iki kadını serbest bırakarak Kızılhaç örgütüne teslim ettiğini duyurdu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T19:28+0300
2023-11-29T19:28+0300
2023-11-29T19:28+0300
israil- filistin çatışması
rusya
hamas
hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
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Hamas’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanının çabalarına karşılık olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığına sahip iki tutuklu kadını Çarşamba günü serbest bıraktı” ifadesine yer verildi.Hamas, iki kadının Kızılhaç’a teslim edildiğini, ardından onları Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin alacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kolombiya-lideri-petrodan-katara-israil-ile-hamas-arasinda-arabuluculuk-ovgusu-1077895797.html
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rusya, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, vladimir putin
rusya, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, vladimir putin
Hamas, Putin’in çabalarına karşılık 2 Rusya vatandaşını serbest bıraktı
Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çabalarına karşılık Rusya vatandaşı olan iki kadını serbest bırakarak Kızılhaç örgütüne teslim ettiğini duyurdu.
Hamas’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanının çabalarına karşılık olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığına sahip iki tutuklu kadını Çarşamba günü serbest bıraktı” ifadesine yer verildi.
Hamas, iki kadının Kızılhaç’a teslim edildiğini, ardından onları Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin alacağını belirtti.