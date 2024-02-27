https://sputniknews.com.tr/20240227/hizbullah-israilin-hava-ussunu-vurdu-1081126619.html
Hizbullah, İsrail'in hava üssünü vurdu
Hizbullah, İsrail'in hava üssünü vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze saldırısıyla başlayan gerilim tüm Ortadoğu'da yayılmaya devam ederken, Lübnan-İsrail sınırında İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah, ülkenin... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T10:01+0300
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israil- filistin çatışması
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hizbullah lideri hasan nasrallah
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda füze fırlatıldığı ifade edildi.Hava üssünün, İsrail'in dün Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak hedef alındığı kaydedildi.İsrail'e ait hava araçları dün ilk defa Lübnan- İsrail sınırından yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alan Baalbek kentindeki 2 Hizbullah hedefini vurmuş, saldırıda 2 mensubu öldürülmüştü.Hizbullah lideri uyarmıştıHizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtmişti.Geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında, Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini 'katliam' olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu 'sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını' söyledi.Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, hizbullah lideri hasan nasrallah, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), hizbullah, lübnan, ortadoğu, hizbullah lideri hasan nasrallah, benyamin netanyahu
Hizbullah, İsrail'in hava üssünü vurdu
10:01 27.02.2024 (güncellendi: 10:11 27.02.2024)
İsrail'in Gazze saldırısıyla başlayan gerilim tüm Ortadoğu'da yayılmaya devam ederken, Lübnan-İsrail sınırında İsrail ordusuyla çatışan Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait hava kontrol üssüne çok sayıda füze fırlattığını duyurdu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda füze fırlatıldığı ifade edildi.
Hava üssünün, İsrail'in dün Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak hedef alındığı kaydedildi.
İsrail'e ait hava araçları dün ilk defa Lübnan- İsrail sınırından yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alan Baalbek kentindeki 2 Hizbullah hedefini vurmuş, saldırıda 2 mensubu öldürülmüştü.
Hizbullah lideri uyarmıştı
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtmişti.
Geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında, Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini 'katliam' olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.
İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.
Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu 'sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını' söyledi.
Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var" dedi.