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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/hizbullah-lideri-nasrallah-israilin-oldurdugu-sivillerin-intikamini-kan-ile-alacagiz-1080811483.html
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız
Sputnik Türkiye
Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T18:12+0300
2024-02-16T18:12+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
hasan nasrallah
israil
lübnan
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtti.Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini 'katliam' olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu 'sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını' söyledi.Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-israilin-bu-savastan-maglup-cikmasi-gerekiyor-1080697896.html
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, israil, lübnan
hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, israil, lübnan

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız

18:12 16.02.2024
© AFP 2023 / Patrick BAZHizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah
Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© AFP 2023 / Patrick BAZ
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Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtti.
Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini 'katliam' olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.
İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.
Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu 'sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını' söyledi.
Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var" dedi.
Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: İsrail'in bu savaştan mağlup çıkması gerekiyor
13 Şubat, 19:02
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