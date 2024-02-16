https://sputniknews.com.tr/20240216/hizbullah-lideri-nasrallah-israilin-oldurdugu-sivillerin-intikamini-kan-ile-alacagiz-1080811483.html
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız
Sputnik Türkiye
Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T18:12+0300
2024-02-16T18:12+0300
2024-02-16T18:12+0300
israil- filistin çatışması
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hizbullah lideri hasan nasrallah
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtti.Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini 'katliam' olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu 'sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını' söyledi.Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-israilin-bu-savastan-maglup-cikmasi-gerekiyor-1080697896.html
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, israil, lübnan
hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, israil, lübnan
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız
Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtti.
Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini 'katliam' olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.
İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.
Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu 'sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını' söyledi.
Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var" dedi.