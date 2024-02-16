https://sputniknews.com.tr/20240216/hizbullah-lideri-nasrallah-israilin-oldurdugu-sivillerin-intikamini-kan-ile-alacagiz-1080811483.html

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacağız

Sputnik Türkiye

Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T18:12+0300

2024-02-16T18:12+0300

2024-02-16T18:12+0300

israil- filistin çatışması

hizbullah

hizbullah lideri hasan nasrallah

hasan nasrallah

israil

lübnan

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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtti.Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini 'katliam' olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu 'sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını' söyledi.Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240213/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-israilin-bu-savastan-maglup-cikmasi-gerekiyor-1080697896.html

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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, israil, lübnan