https://sputniknews.com.tr/20240213/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-israilin-bu-savastan-maglup-cikmasi-gerekiyor-1080697896.html
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: İsrail'in bu savaştan mağlup çıkması gerekiyor
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: İsrail'in bu savaştan mağlup çıkması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'ın ulusal çıkarları için İsrail'in savaştan mağlup çıkması gerektiğinin altını çizdi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T19:02+0300
2024-02-13T19:02+0300
2024-02-13T19:02+0300
israil- filistin çatışması
hasan nasrallah
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İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 129 gündür sınırda devam eden çatışmalara işaret eden Nasrallah, "Gazze'de yaşananlar, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'ın ulusal çıkarları için İsrail'in bu savaştan mağlup çıkması gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik bir cephenin açılmasının sebebine ilişkin Nasrallah, Lübnan'ın birincil derecede ulusal çıkarları ve İsrail'in savaşta zaferinin engellenmesi için cephenin açıldığını dile getirdi.Lübnan'da Hizbullah ve onun direniş cephesine yönelik bazı ön yargılar ve eleştirilen olduğunu belirten Nasrallah, "Ön yargılı tutumlara sahip partiler var. 'Sağır, dilsiz, kör' sözü onlar için geçerli. Önemli olan bu çekişmeler, mezhep çatışmasına dönüşmemeli çünkü İsrail'in çıkarına olacaktır" dedi.'Beyrut'a gelen arabulucu heyetlerin tek hedefi İsrail'in güvenliğini sağlamak'Çatışmaların başladığı andan itibaren özellikle Batı ülkelerinden arabulucu olarak heyetlerin geldiğini aktaran Nasrallah, 'Beyrut'a gelen arabulucu heyetlerin tek hedefi İsrail'in güvenliğini sağlamak' ifadelerini kullandı.Nasrallah, Lübnan cephesindeki ateşkesin sağlanması için yapılan tüm görüşmeler ve önerilerin hedefinin İsrail'in kuzeyindeki 100 bin yerleşimcinin evine geri dönebilmesi olduğunu kaydetti.İsrail'in Lübnan'a ait, işgal ettiği Kefr Şuba, Şebaa Çiftlikleri ve Gacar köyü mevzusunun arabulucu heyetlere hatırlatıldığını ve verilen yanıta değinen Nasrallah, tüm heyetlerin 'ateşkes olsun, yerleşimciler geri dönsün' sonra bakarız diyerek, durumu geçiştirdikleri eleştirisinde bulundu.Nasrallah, 'Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi' halinde Lübnan'daki çatışmaların da duracağını söyledi.'Cephede telefon kullanılmasın'Lübnan cephesinde Hizbullah'ın son dönemlerde artan kayıpların nedeninin kullanılan telefonlara ve internete bağlayan Nasrallah, cep telefonunun bir dinleme cihazı olduğunu, başta mensupları olmak üzere güneydeki tüm köy ve belde sakinlerinden cep telefonu kullanmamasını istedi.İsrail'in sınır cephesindeki bölgeleri gözetlemek için 'ajanlara' ihtiyaç duymadığını aktaran Nasrallah, yollar ve evlerin önünde bulunan internete bağlı tüm gözetleme kameralarını izleyebildiğini, bu yüzden söz konusu kameraların internet ile bağlantılarının kesilmesi gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/nasrallah-amerika-ve-muttefikleri-ukraynada-rusyaya-karsi-stratejik-bir-yenilgiyle-karsi-karsiya-1079364059.html
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hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ürdün, lübnan, mısır, suriye
hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ürdün, lübnan, mısır, suriye
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: İsrail'in bu savaştan mağlup çıkması gerekiyor
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'ın ulusal çıkarları için İsrail'in savaştan mağlup çıkması gerektiğinin altını çizdi.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 129 gündür sınırda devam eden çatışmalara işaret eden Nasrallah, "Gazze'de yaşananlar, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'ın ulusal çıkarları için İsrail'in bu savaştan mağlup çıkması gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik bir cephenin açılmasının sebebine ilişkin Nasrallah, Lübnan'ın birincil derecede ulusal çıkarları ve İsrail'in savaşta zaferinin engellenmesi için cephenin açıldığını dile getirdi.
Lübnan'da Hizbullah ve onun direniş cephesine yönelik bazı ön yargılar ve eleştirilen olduğunu belirten Nasrallah, "Ön yargılı tutumlara sahip partiler var. 'Sağır, dilsiz, kör' sözü onlar için geçerli. Önemli olan bu çekişmeler, mezhep çatışmasına dönüşmemeli çünkü İsrail'in çıkarına olacaktır" dedi.
'Beyrut'a gelen arabulucu heyetlerin tek hedefi İsrail'in güvenliğini sağlamak'
Çatışmaların başladığı andan itibaren özellikle Batı ülkelerinden arabulucu olarak heyetlerin geldiğini aktaran Nasrallah, 'Beyrut'a gelen arabulucu heyetlerin tek hedefi İsrail'in güvenliğini sağlamak' ifadelerini kullandı.
Nasrallah, Lübnan cephesindeki ateşkesin sağlanması için yapılan tüm görüşmeler ve önerilerin hedefinin İsrail'in kuzeyindeki 100 bin yerleşimcinin evine geri dönebilmesi olduğunu kaydetti.
İsrail'in Lübnan'a ait, işgal ettiği Kefr Şuba, Şebaa Çiftlikleri ve Gacar köyü mevzusunun arabulucu heyetlere hatırlatıldığını ve verilen yanıta değinen Nasrallah, tüm heyetlerin 'ateşkes olsun, yerleşimciler geri dönsün' sonra bakarız diyerek, durumu geçiştirdikleri eleştirisinde bulundu.
Nasrallah, 'Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi' halinde Lübnan'daki çatışmaların da duracağını söyledi.
'Cephede telefon kullanılmasın'
Lübnan cephesinde Hizbullah'ın son dönemlerde artan kayıpların nedeninin kullanılan telefonlara ve internete bağlayan Nasrallah, cep telefonunun bir dinleme cihazı olduğunu, başta mensupları olmak üzere güneydeki tüm köy ve belde sakinlerinden cep telefonu kullanmamasını istedi.
İsrail'in sınır cephesindeki bölgeleri gözetlemek için 'ajanlara' ihtiyaç duymadığını aktaran Nasrallah, yollar ve evlerin önünde bulunan internete bağlı tüm gözetleme kameralarını izleyebildiğini, bu yüzden söz konusu kameraların internet ile bağlantılarının kesilmesi gerektiğini belirtti.