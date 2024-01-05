https://sputniknews.com.tr/20240105/nasrallah-amerika-ve-muttefikleri-ukraynada-rusyaya-karsi-stratejik-bir-yenilgiyle-karsi-karsiya-1079364059.html

Nasrallah: Amerika ve müttefikleri Ukrayna'da Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya

Nasrallah: Amerika ve müttefikleri Ukrayna'da Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Amerika ve müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya olduklarını dile... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T18:13+0300

2024-01-05T18:13+0300

2024-01-05T18:14+0300

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Amerika ve müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.Nasrallah yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:Nasrallah açıklamasında, "Bugün, Irak'taki Amerikan güçlerinin varlığından kurtulmak ve Amerika'nın IŞİD'le mücadele söyleminin yanlışlığından kurtulmak için bir fırsat var. Bugün Irak'ın, işgalcileri geride bırakması için tarihi bir fırsatı var. Iraklılar, Irak'ı kurtarmak ve Amerikan güçlerini bölgeden çıkarmak için ikinci savaşta tüm güçleriyle savaşacaklar" dedi.Nasrallah, Amerikan güçlerinin Suriye'de IŞİD'i finanse ettiğini, ona destek sağladığını ve üyelerini hapishanelerden salıverdiğini teyit etti.Nasrallah açıklamasında şu açıklamalarda bulundu:Nasrallah, "Halkın kararlılığı ve Gazze'deki direniş bizi geleceğe dair iyimser olmaya çağırıyor. Eğer işgal Gazze'nin iradesini kırarsa, bir sonraki sıra Lübnan ve Litani'nin güneyindeki bölgeye gelecektir" sözlerini dile getirdi.Nasrallah: 670 operasyon gerçekleştirdik, İsrail'in tüm sınır bölgelerini hedef aldıkLübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın 48 İsrail sınır bölgesini, 11 arka bölgeyi ve 17 yerleşim yerini hedef alan 670 operasyon gerçekleştirdiğini doğruladı.Nasrallah operasyonlara ilişki şu bilgileri verdi:"Ağır kayıplar konusunda son derece gizlilik uygulayan düşman için operasyonlar çok yorucuydu" diyen Nasrallah, düşmanın ölü ya da yaralıları kabul etmediğini ve bunun, kayıplara ilişkin genel gizlilik politikasının bir parçası olduğunu belirtti.Nasrallah İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıların amacını ise şu sözlerle aktardı:Hizbullah lideri, Salih el-Aruri ve arkadaşlarının öldürülmesinin kesinlikle karşılıksız ve cezasız olmayacağını ve kararın sahanın elinde olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-bizimle-savasmayi-dusunen-herkes-pisman-olacak-1079320325.html

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