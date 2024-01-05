Nasrallah: Amerika ve müttefikleri Ukrayna'da Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya
18:13 05.01.2024 (güncellendi: 18:14 05.01.2024)
© AFP 2023 / STRHasan Nasrallah
© AFP 2023 / STR
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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Amerika ve müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Amerika ve müttefiklerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Nasrallah yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:
Amerikan yönetimi, Ortadoğu'daki savaş çemberinin genişletilmesinden kaygılı zira Amerika Ukrayna ile meşgul olduğu için savaşı genişletmek istemiyor. Ukrayna, Rusya'ya karşı stratejik bir yenilgiye hazırlanıyor.
Nasrallah açıklamasında, "Bugün, Irak'taki Amerikan güçlerinin varlığından kurtulmak ve Amerika'nın IŞİD'le mücadele söyleminin yanlışlığından kurtulmak için bir fırsat var. Bugün Irak'ın, işgalcileri geride bırakması için tarihi bir fırsatı var. Iraklılar, Irak'ı kurtarmak ve Amerikan güçlerini bölgeden çıkarmak için ikinci savaşta tüm güçleriyle savaşacaklar" dedi.
Nasrallah, Amerikan güçlerinin Suriye'de IŞİD'i finanse ettiğini, ona destek sağladığını ve üyelerini hapishanelerden salıverdiğini teyit etti.
Nasrallah açıklamasında şu açıklamalarda bulundu:
Bugün direniş ekseninin eylemlerini küçümseyenler, Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana hiçbir şey sağlamayan, sessiz ve ihmalkar rejimlerin Yemenlilerin Kızıldeniz'de yaptıklarına şaşıranlardır. Birçok Yemenlinin Ensarullah'a yönelik tutumlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Yemen, uluslararası denklemlerin bir parçası haline geldi ve Amerikalıların Kızıldeniz'de yaptıklarını ifşa etti. Amerikan yönetimi, karşısında Ensarullah hareketinin değil, tüm saldırganları yenilgiye uğratan milyonlarca Yemen halkının bulunduğunu, Yemen'in Arap ve İslam dünyasında ve Arap dünyasının gözünde gururunun dostları ve düşmanları arttığını anlamalıdır.
Nasrallah, "Halkın kararlılığı ve Gazze'deki direniş bizi geleceğe dair iyimser olmaya çağırıyor. Eğer işgal Gazze'nin iradesini kırarsa, bir sonraki sıra Lübnan ve Litani'nin güneyindeki bölgeye gelecektir" sözlerini dile getirdi.
Nasrallah: 670 operasyon gerçekleştirdik, İsrail'in tüm sınır bölgelerini hedef aldık
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın 48 İsrail sınır bölgesini, 11 arka bölgeyi ve 17 yerleşim yerini hedef alan 670 operasyon gerçekleştirdiğini doğruladı.
Nasrallah operasyonlara ilişki şu bilgileri verdi:
İslami Direniş 3 ay içinde 670'den fazla operasyon gerçekleştirdi ve 48 sınır bölgesi birden fazla kez hedef alındı. 50'si sınır noktası olmak üzere 494 saldırı gerçekleştirdi ve birden fazla kez hedef alındı. 8 Ekim'den bu yana 100 km'yi aşkın bir süredir güneydeki düşmanla savaşıyoruz. İslami direniş sınırdaki teknik ve istihbarat ekipmanlarını da hedef aldı ve bunlar tamamen imha edildi. Sınırda da çok sayıda araç ve tank imha edildi. İsrail askerlerinin daha sonra direniş savaşçılarının bölgelere doğru ilerleyip oraları işgal etmesinden korkarak yerleşim yerlerine doğru kaçtı.
"Ağır kayıplar konusunda son derece gizlilik uygulayan düşman için operasyonlar çok yorucuydu" diyen Nasrallah, düşmanın ölü ya da yaralıları kabul etmediğini ve bunun, kayıplara ilişkin genel gizlilik politikasının bir parçası olduğunu belirtti.
Nasrallah İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıların amacını ise şu sözlerle aktardı:
Başından beri, güneydeki cepheninin amacının, düşman hükümetine Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurması ve oradaki direnişin üzerindeki yükü hafifletmesi için baskı yapmak olduğunu söyledik.
Hizbullah lideri, Salih el-Aruri ve arkadaşlarının öldürülmesinin kesinlikle karşılıksız ve cezasız olmayacağını ve kararın sahanın elinde olduğunu belirtti.