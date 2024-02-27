https://sputniknews.com.tr/20240227/galatasarayin-macinin-gunu-degisti-1081140253.html

Galatasaray'ın maçının günü değişti

Galatasaray'ın maçının günü değişti

Sputnik Türkiye

TFF, daha önce 10 Mart Pazar günü olarak açıkladığı Çaykur Rizespor maçının tarihini değiştirdi. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T14:50+0300

2024-02-27T14:50+0300

2024-02-27T15:04+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi.Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)