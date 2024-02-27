https://sputniknews.com.tr/20240227/galatasarayin-macinin-gunu-degisti-1081140253.html
Galatasaray'ın maçının günü değişti
Galatasaray'ın maçının günü değişti
Sputnik Türkiye
TFF, daha önce 10 Mart Pazar günü olarak açıkladığı Çaykur Rizespor maçının tarihini değiştirdi. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:50+0300
2024-02-27T14:50+0300
2024-02-27T15:04+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi.Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray'ın maçının günü değişti
14:50 27.02.2024 (güncellendi: 15:04 27.02.2024)
TFF, daha önce 10 Mart Pazar günü olarak açıkladığı Çaykur Rizespor maçının tarihini değiştirdi.
Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.
8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.