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Galatasaray'ın hocası Okan Buruk için 'ayrılık haberi': 'Eşi Nihan Burak'tan boşandığı ortaya çıktı'
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk için 'ayrılık haberi': 'Eşi Nihan Burak'tan boşandığı ortaya çıktı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini noktaladı. Gazeteci Cankurt'a göre, uzun süredir medyanın ve... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T08:30+0300
2024-02-16T08:30+0300
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2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi modacı Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı.Buruk'un boşandığı haberini Sabah gazetesinden Bülent Cankurt bugünkü köşesinde duyurdu."Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı" diyen Cankurt, şöyle devam etti:Okan Buruk ve Nihan Buruk ne zaman evlendi?Okan Buruk ile Nihan Buruk, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti.Nihan Buruk kimidir?1983'te doğan Nihan Buruk, moda tasarımcılığı yapıyor. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu.Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü ve Saint Nian markasını kurdu.Kariyer hedeflerine doğru koşarken 2009 yılında oğlu Ali Yiğit’i kucağına alan Nihan Akkuş'un oğlunun lösemi hastası olduğu öğrenilmişti. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bu sezon maç sonlarında Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk dikkatleri üzerine çekmişti.Ali Yiğit’in hastalığı büyük ölçüde atlattığı bildirilmişti.
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okan buruk boşandı mı, okan burukun eşi, nihan buruk kimdir, nihan buruk kaç yaşında, nihan buruk nereli, nihan buruk ne iş yapıyor, okan burukun oğlu hasta mı, okan buruk oğlu ali yiğit’in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl
okan buruk boşandı mı, okan burukun eşi, nihan buruk kimdir, nihan buruk kaç yaşında, nihan buruk nereli, nihan buruk ne iş yapıyor, okan burukun oğlu hasta mı, okan buruk oğlu ali yiğit’in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk için 'ayrılık haberi': 'Eşi Nihan Burak'tan boşandığı ortaya çıktı'

08:30 16.02.2024
© AAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini noktaladı. Gazeteci Cankurt'a göre, uzun süredir medyanın ve taraftarların dikkatle takip ettiği çiftin, evliliklerini sonlandırmaya karar verdikleri kesin. Peki, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli? Çocukları var mı?
2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi modacı Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı.
Buruk'un boşandığı haberini Sabah gazetesinden Bülent Cankurt bugünkü köşesinde duyurdu.
"Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı" diyen Cankurt, şöyle devam etti:

"Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre, Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş. Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah."

Okan Buruk ve Nihan Buruk ne zaman evlendi?

Okan Buruk ile Nihan Buruk, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti.

Nihan Buruk kimidir?

1983'te doğan Nihan Buruk, moda tasarımcılığı yapıyor. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu.
Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü ve Saint Nian markasını kurdu.
Kariyer hedeflerine doğru koşarken 2009 yılında oğlu Ali Yiğit’i kucağına alan Nihan Akkuş'un oğlunun lösemi hastası olduğu öğrenilmişti. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bu sezon maç sonlarında Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk dikkatleri üzerine çekmişti.
Ali Yiğit’in hastalığı büyük ölçüde atlattığı bildirilmişti.
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