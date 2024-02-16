https://sputniknews.com.tr/20240216/okan-buruk-bosandi-mi-okan-burukun-esi-nihan-buruk-kimdir-kac-yasinda-nereli-ne-is-yapiyor--1080787135.html

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk için 'ayrılık haberi': 'Eşi Nihan Burak'tan boşandığı ortaya çıktı'

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk için 'ayrılık haberi': 'Eşi Nihan Burak'tan boşandığı ortaya çıktı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini noktaladı. Gazeteci Cankurt'a göre, uzun süredir medyanın ve... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T08:30+0300

2024-02-16T08:30+0300

2024-02-16T08:30+0300

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boşanma

boşanma davası

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2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi modacı Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı.Buruk'un boşandığı haberini Sabah gazetesinden Bülent Cankurt bugünkü köşesinde duyurdu."Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı" diyen Cankurt, şöyle devam etti:Okan Buruk ve Nihan Buruk ne zaman evlendi?Okan Buruk ile Nihan Buruk, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti.Nihan Buruk kimidir?1983'te doğan Nihan Buruk, moda tasarımcılığı yapıyor. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu.Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü ve Saint Nian markasını kurdu.Kariyer hedeflerine doğru koşarken 2009 yılında oğlu Ali Yiğit’i kucağına alan Nihan Akkuş'un oğlunun lösemi hastası olduğu öğrenilmişti. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bu sezon maç sonlarında Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk dikkatleri üzerine çekmişti.Ali Yiğit’in hastalığı büyük ölçüde atlattığı bildirilmişti.

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