https://sputniknews.com.tr/20240216/ismail-saymaz-ve-ersan-sen-arasinda-sert-tartisma-canli-yayin-durduruldu-1080786673.html
İsmail Saymaz ve Ersan Şen arasında sert tartışma: Canlı yayın durduruldu
İsmail Saymaz ve Ersan Şen arasında sert tartışma: Canlı yayın durduruldu
Sputnik Türkiye
Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında canlı yayında ipler gerildi. Ersan Şen'in canlı yayında 'lan' diye hitap ettiği İsmail Saymaz'ın yanıtı bir o kadar sert... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T07:59+0300
2024-02-16T07:59+0300
2024-02-16T07:59+0300
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ismail saymaz
ersan şen
tartışma
kavga
ekran
program
sözcü
sözcü tv
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Bir programın konukları olarak ekrana çıkan gazeteci İsmail Saymaz ile ceza hukukçusu Ersan Şen arasında gerginlik çıktı. Seçim gündemiyle ilgili konuşma yapan İsmail Saymaz'ın sözlerini uzatmasına Ersan Şen'den tepki geldi.Programa canlı bağlantı ile katılan Şen, "Bana söz verecek misiniz, yoksa yayından çıkayım mı? Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Tam bir saattir ya. Neyse, konuşun ya. Umurumda değil" dedi.Bunun üzerine Şen'e, programın sunucusu Serap Belovacıklı ve Saymaz’dan, "Hocam size süre verdik, siz istemediniz" yanıtı geldi.'Bir saattir konuşulur mu lan'Şen ise Saymaz'a, "Tamam da İsmail, üç dakikada bitir kardeşim. Bir saattir konuşulur mu lan! El insaf ya" diye çıkıştı.'Benden ağır cevap alırsınız'Şen'in sözleri üzerine Saymaz, "Hocam sizden rica ediyorum, benimle bir daha böyle konuşmayın. Yaşınıza, sıfatınıza hürmetim var. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Üslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.Program araya girdiProgramın ilerleyen dakikalarında Saymaz konuşurken Şen'in de sürekli araya girmesi üzerine, programın sunucusu Belovacılıklı, "Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz" dedi. Tartışma devam ederken reji yorumcuların sesini kıstı ve program reklam arasına gitti.
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ismail saymaz, ersan şen, tartışma, kavga, ekran, program, sözcü, sözcü tv
ismail saymaz, ersan şen, tartışma, kavga, ekran, program, sözcü, sözcü tv
İsmail Saymaz ve Ersan Şen arasında sert tartışma: Canlı yayın durduruldu
Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında canlı yayında ipler gerildi. Ersan Şen'in canlı yayında 'lan' diye hitap ettiği İsmail Saymaz'ın yanıtı bir o kadar sert oldu. Tartışma büyüyünce yayın kesildi, kanal reklama gitmek zorunda kaldı.
Bir programın konukları olarak ekrana çıkan gazeteci İsmail Saymaz ile ceza hukukçusu Ersan Şen arasında gerginlik çıktı. Seçim gündemiyle ilgili konuşma yapan İsmail Saymaz'ın sözlerini uzatmasına Ersan Şen'den tepki geldi.
Programa canlı bağlantı ile katılan Şen, "Bana söz verecek misiniz, yoksa yayından çıkayım mı? Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Tam bir saattir ya. Neyse, konuşun ya. Umurumda değil" dedi.
Bunun üzerine Şen'e, programın sunucusu Serap Belovacıklı ve Saymaz’dan, "Hocam size süre verdik, siz istemediniz" yanıtı geldi.
'Bir saattir konuşulur mu lan'
Şen ise Saymaz'a, "Tamam da İsmail, üç dakikada bitir kardeşim. Bir saattir konuşulur mu lan! El insaf ya" diye çıkıştı.
'Benden ağır cevap alırsınız'
Şen'in sözleri üzerine Saymaz, "Hocam sizden rica ediyorum, benimle bir daha böyle konuşmayın. Yaşınıza, sıfatınıza hürmetim var. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Üslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Programın ilerleyen dakikalarında Saymaz konuşurken Şen'in de sürekli araya girmesi üzerine, programın sunucusu Belovacılıklı, "Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz" dedi. Tartışma devam ederken reji yorumcuların sesini kıstı ve program reklam arasına gitti.