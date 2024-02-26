https://sputniknews.com.tr/20240226/putinin-turkiye-ziyareti-secim-sonrasina-ertelendi-1081106946.html

Putin'in Türkiye ziyareti seçim sonrasına ertelendi

Putin'in Türkiye ziyareti seçim sonrasına ertelendi

Sputnik Türkiye

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi yönünde planlarının olmadığını... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T13:43+0300

2024-02-26T13:43+0300

2024-02-26T14:49+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

putin-erdoğan görüşmesi

recep tayyip erdoğan

moskova

ankara

ziyaret

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078439486_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_40636a00143924bc3c49a3d5bc22f7dc.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesinin planlanmadığını duyurdu.Rus liderin programının yoğun ve sıkışık olduğunu söyleyen Peskov, Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya verdiği yanıtında, “Seçimlerden önce hayır. Her şeyden önce, program oldukça sıkışık. Putin için oldukça yoğun ve Sayın Erdoğan da oldukça meşgul” ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle bir kutlama telgrafı gönderildiğini hatırlatan Peskov, Putin'in de Türk mevkidaşını şahsen kutlama fırsatı bulduğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.Gazetecilerle gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında Ermenistan’ın KGAÖ kararını da değerlendiren Peskov, Erivan’ın tutumuna ilişkin henüz bir netlik olmadığını söylerken, “Çekilmesiyle ilgili herhangi bir netlik henüz ortaya çıkmadı. Buradaki Ermeni ortaklarımızla oldukça sık temaslarımız oluyor. Tabii ki açıklığa kavuşturacağız. İlgili belgelere göre KGAÖ tüzüğünde böyle bir uygulama yok. İletişim kuracağız, öğreneceğiz" dedi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'la ilgili Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın yerine getirilmediğini ve ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini dondurma kararı aldığını duyurmuştu.Erivan 'ın üyeliğini askıya almak için başvuru yapmadığı aktarılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Rusya’nın, Ermenistan'ın KGAÖ'nün tam üyesi olmaya devam ettiği’ varsayımıyla hareket ettiği, ancak yetkililerden açıklama beklediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240226/putin-erdoganin-dogum-gununu-telefonla-kutladi-1081101183.html

rusya

moskova

ankara

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

putin türkiye ziyareti, putin türkiye'ye ne zaman gelecek, putin türkiye son dakika