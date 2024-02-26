https://sputniknews.com.tr/20240226/putinin-turkiye-ziyareti-secim-sonrasina-ertelendi-1081106946.html
Putin'in Türkiye ziyareti seçim sonrasına ertelendi
Putin'in Türkiye ziyareti seçim sonrasına ertelendi
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi yönünde planlarının olmadığını... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T13:43+0300
2024-02-26T13:43+0300
2024-02-26T14:49+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesinin planlanmadığını duyurdu.Rus liderin programının yoğun ve sıkışık olduğunu söyleyen Peskov, Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya verdiği yanıtında, “Seçimlerden önce hayır. Her şeyden önce, program oldukça sıkışık. Putin için oldukça yoğun ve Sayın Erdoğan da oldukça meşgul” ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle bir kutlama telgrafı gönderildiğini hatırlatan Peskov, Putin'in de Türk mevkidaşını şahsen kutlama fırsatı bulduğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.Gazetecilerle gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında Ermenistan’ın KGAÖ kararını da değerlendiren Peskov, Erivan’ın tutumuna ilişkin henüz bir netlik olmadığını söylerken, “Çekilmesiyle ilgili herhangi bir netlik henüz ortaya çıkmadı. Buradaki Ermeni ortaklarımızla oldukça sık temaslarımız oluyor. Tabii ki açıklığa kavuşturacağız. İlgili belgelere göre KGAÖ tüzüğünde böyle bir uygulama yok. İletişim kuracağız, öğreneceğiz" dedi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'la ilgili Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın yerine getirilmediğini ve ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini dondurma kararı aldığını duyurmuştu.Erivan 'ın üyeliğini askıya almak için başvuru yapmadığı aktarılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Rusya’nın, Ermenistan'ın KGAÖ'nün tam üyesi olmaya devam ettiği’ varsayımıyla hareket ettiği, ancak yetkililerden açıklama beklediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/putin-erdoganin-dogum-gununu-telefonla-kutladi-1081101183.html
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putin türkiye ziyareti, putin türkiye'ye ne zaman gelecek, putin türkiye son dakika
putin türkiye ziyareti, putin türkiye'ye ne zaman gelecek, putin türkiye son dakika
Putin'in Türkiye ziyareti seçim sonrasına ertelendi
13:43 26.02.2024 (güncellendi: 14:49 26.02.2024)
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi yönünde planlarının olmadığını bildirdi. Sözcü Peskov "Putin için oldukça yoğun ve Sayın Erdoğan da oldukça meşgul” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesinin
planlanmadığını duyurdu.
Rus liderin programının yoğun ve sıkışık olduğunu söyleyen Peskov, Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden
önce görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya verdiği yanıtında, “Seçimlerden önce hayır. Her şeyden önce, program oldukça sıkışık. Putin için oldukça yoğun ve Sayın Erdoğan da oldukça meşgul
” ifadelerini kullandı.
Sabah saatlerinde Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle bir kutlama telgrafı gönderildiğini hatırlatan Peskov, Putin'in de Türk mevkidaşını şahsen kutlama fırsatı bulduğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.
Gazetecilerle gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında Ermenistan’ın KGAÖ kararını da değerlendiren Peskov, Erivan’ın tutumuna ilişkin henüz bir netlik olmadığını söylerken, “Çekilmesiyle ilgili herhangi bir netlik henüz ortaya çıkmadı. Buradaki Ermeni ortaklarımızla oldukça sık temaslarımız oluyor. Tabii ki açıklığa kavuşturacağız. İlgili belgelere göre KGAÖ tüzüğünde böyle bir uygulama yok. İletişim kuracağız, öğreneceğiz" dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan'la ilgili Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın yerine getirilmediğini ve ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini dondurma kararı aldığını duyurmuştu.
Erivan 'ın üyeliğini askıya almak için başvuru yapmadığı aktarılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Rusya’nın, Ermenistan'ın KGAÖ'nün tam üyesi olmaya devam ettiği’ varsayımıyla hareket ettiği, ancak yetkililerden açıklama beklediğini vurguladı.