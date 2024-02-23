https://sputniknews.com.tr/20240223/pasinyandan-kritik-karar-ermenistan-kgao-uyeligini-dondurdu-1081023167.html

Paşinyan'dan kritik karar: Ermenistan, KGAÖ üyeliğini dondurdu

Paşinyan'dan kritik karar: Ermenistan, KGAÖ üyeliğini dondurdu

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kolektif güvenlik anlaşmasının ülkesine yönelik uygulanmadığını, bu nedenle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ)... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T07:56+0300

2024-02-23T07:56+0300

2024-02-23T08:14+0300

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız medyasına açıklamasında, “Görüşümüze göre, kolektif güvenlik anlaşması Ermenistan’a yönelik, özellikle de 2021-2022 yıllarında yerine getirilmedi ve bunu görmezden gelemezdik. Bu anlaşmaya katılımımızı dondurduk. Bakalım ne olacak” ifadesini kullandı.Erivan defalarca KGAÖ ve Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamıştı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 2022 Eylül ayında 'geniş çaplı saldırıya' uygun tepki vermemekle suçladığı KGAÖ’den hiçbir beklentileri olmadığını dile getirmişti. Başbakan Paşinyan, 23 Kasım 2023 tarihinde Minsk’te düzenlenen KGAÖ Zirvesi’ne katılmayı reddetmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan’ın KGAÖ’nün ortak tatbikatlarına ve eğitimlerine katılımının önemli olduğunu dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ dahil tüm konularda Ermeni dostlarla diyalogu sürdüreceklerini açıklamıştı.KGAÖ, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan’dan oluşuyor.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü nedir?Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır. Örgüt'ün temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması'na dayanmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20240214/rusya-onculugundeki-kgao-bati-baku-ve-erivan-arasindaki-cozum-surecine-nufuz-etmeye-calisiyor-1080725722.html

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