https://sputniknews.com.tr/20240214/rusya-onculugundeki-kgao-bati-baku-ve-erivan-arasindaki-cozum-surecine-nufuz-etmeye-calisiyor-1080725722.html
Rusya öncülüğündeki KGAÖ: Batı, Bakü ve Erivan arasındaki çözüm sürecine nüfuz etmeye çalışıyor
Rusya öncülüğündeki KGAÖ: Batı, Bakü ve Erivan arasındaki çözüm sürecine nüfuz etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğine rağmen Batı'nın Bakü ile Erivan... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T14:14+0300
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Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ'den Batı'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan sonra Bakü ile Erivan arasında devam eden çözüm sürecine nüfuz etmeye çalıştığına dair açıklama geldi.KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Serdyukov, "Ermenistan'ın Örgüt'e üye olmasına rağmen dışarıdan çatışma sonrasındaki çözüm formatını etkilemeye yönelik girişimler devam ediyor" dedi.Bazı ülkelerin Güney Kafkasya'daki konumlarını güçlendirme, Hazar Denizi kaynaklarına erişme ve Orta Asya'ya doğrudan erişim sağlama yönünde girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Serdyukov, "Ermeni-Azeri sınırındaki yüksek çatışma potansiyeli de bunun için aktif olarak kullanılıyor. Barış anlaşmasının imzalanması, çözüm sürecinin ilerlemesindeki önemini koruyor" ifadelerini kullandı.Önceki gün Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.Azerbaycan birlikleri, bu durum üzerine operasyon düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanla-baris-surecine-sadigiz-1080690811.html
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azerbaycan, ermenistan, rusya, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), sınır
azerbaycan, ermenistan, rusya, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), sınır
Rusya öncülüğündeki KGAÖ: Batı, Bakü ve Erivan arasındaki çözüm sürecine nüfuz etmeye çalışıyor
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğine rağmen Batı'nın Bakü ile Erivan arasındaki çözüm sürecini etkilemeye çalıştığını söyledi.
Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ'den Batı'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan sonra Bakü ile Erivan arasında devam eden çözüm sürecine nüfuz etmeye çalıştığına dair açıklama geldi.
KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Serdyukov, "Ermenistan'ın Örgüt'e üye olmasına rağmen dışarıdan çatışma sonrasındaki çözüm formatını etkilemeye yönelik girişimler devam ediyor" dedi.
Bazı ülkelerin Güney Kafkasya'daki konumlarını güçlendirme, Hazar Denizi kaynaklarına erişme ve Orta Asya'ya doğrudan erişim sağlama yönünde girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Serdyukov, "Ermeni-Azeri sınırındaki yüksek çatışma potansiyeli de bunun için aktif olarak kullanılıyor. Barış anlaşmasının imzalanması, çözüm sürecinin ilerlemesindeki önemini koruyor" ifadelerini kullandı.
Önceki gün Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.
Azerbaycan birlikleri, bu durum üzerine operasyon düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.