https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanla-baris-surecine-sadigiz-1080690811.html
Azerbaycan: Ermenistan'la barış sürecine sadığız
Azerbaycan: Ermenistan'la barış sürecine sadığız
Sputnik Türkiye
İki ülke arasındaki sınır gerilimi, olası barşı anlaşmasının geleceği hakkında soru işaretlerine neden olurken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T16:20+0300
2024-02-13T16:20+0300
2024-02-13T16:20+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
sınır
gerilim
bakü
erivan
güney kafkasya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080673056_0:0:3461:1946_1920x0_80_0_0_ad5dd6148a1535ad3e6879aa78e8fc33.jpg
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaşanan son gerginliğin Ermenistan'ın provokasyonuna yanıt niteliği taşıdığı belirtilirken, Bakü’nün buna rağmen Erivan ile yürütülen barış sürecine sadık olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Azerbaycan, barış sürecine sadıktır, Ermenistan tarafını bu yöndeki çabaları tehlikeye atabilecek askeri gerginliklerden kaçınmaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.Dün, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.Azerbaycan birlikleri, bu durum üzerine operasyon düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanin-sinirdaki-saldirisina-kisas-operasyonu-ile-yanit-verdi-1080672908.html
azerbaycan
ermenistan
bakü
erivan
güney kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080673056_232:0:2827:1946_1920x0_80_0_0_4f6e9370f219957ada945a3714a18684.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ermenistan, sınır, gerilim, bakü, erivan, güney kafkasya
azerbaycan, ermenistan, sınır, gerilim, bakü, erivan, güney kafkasya
Azerbaycan: Ermenistan'la barış sürecine sadığız
İki ülke arasındaki sınır gerilimi, olası barşı anlaşmasının geleceği hakkında soru işaretlerine neden olurken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan müzakerelerdeki son durumla ilgili ilk açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaşanan son gerginliğin Ermenistan'ın provokasyonuna yanıt niteliği taşıdığı belirtilirken, Bakü’nün buna rağmen Erivan ile yürütülen barış sürecine sadık olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Azerbaycan, barış sürecine sadıktır, Ermenistan tarafını bu yöndeki çabaları tehlikeye atabilecek askeri gerginliklerden kaçınmaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.
Dün, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.
Azerbaycan birlikleri, bu durum üzerine operasyon düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.