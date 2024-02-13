https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanla-baris-surecine-sadigiz-1080690811.html

Azerbaycan: Ermenistan'la barış sürecine sadığız

Azerbaycan: Ermenistan'la barış sürecine sadığız

Sputnik Türkiye

İki ülke arasındaki sınır gerilimi, olası barşı anlaşmasının geleceği hakkında soru işaretlerine neden olurken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T16:20+0300

2024-02-13T16:20+0300

2024-02-13T16:20+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

sınır

gerilim

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erivan

güney kafkasya

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaşanan son gerginliğin Ermenistan'ın provokasyonuna yanıt niteliği taşıdığı belirtilirken, Bakü’nün buna rağmen Erivan ile yürütülen barış sürecine sadık olduğu vurgulandı.Açıklamada, "Azerbaycan, barış sürecine sadıktır, Ermenistan tarafını bu yöndeki çabaları tehlikeye atabilecek askeri gerginliklerden kaçınmaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.Dün, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.Azerbaycan birlikleri, bu durum üzerine operasyon düzenlemiş ve Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzi imha edilmişti.Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanin-sinirdaki-saldirisina-kisas-operasyonu-ile-yanit-verdi-1080672908.html

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ermenistan

bakü

erivan

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azerbaycan, ermenistan, sınır, gerilim, bakü, erivan, güney kafkasya