https://sputniknews.com.tr/20240226/micotakis-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1081111551.html

Miçotakis, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Miçotakis, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşerek 70’inci doğum gününü kutladı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T15:28+0300

2024-02-26T15:28+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Miçotakis görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.Sabah saatlerinde Erdoğan'ı doğumgünü vesilesiyle telefonla arayarak ilk kutlayan dünya liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin de yer almıştı.Görüşmeyle ilgili Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak 70. doğum gününü kutladığı belirtildi.Yazılı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 70. yaş gününü içtenlikle kutlayarak yurt içinde ve dışında sahip olduğu yüksek otoriteye, uzun yıllardır Türk halkının yararı için yaptığı hizmetlere, özellikle de Türkiye’nin uluslararası arenada güçlenen konumuna vurgu yaptı” ifadesine yer verildi.Putin, Erdoğan’ın Rusya ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin gelişimine yaptığı kişisel katkısının altını çizdi.İki liderin, bu ilişkileri tüm yönlerde daha da güçlendirme niyetinde olduğunu teyit ettiği belirtilen açıklamada, “Çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi yönünde mutabakata varıldı” dendi.Erdoğan’a aynı zamanda bir tebrik mektubunun da gönderildiği ifade edildi.

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türkiye, yunanistan, ege, ege denizi, türkiye-yunanistan ilişkileri, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis