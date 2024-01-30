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https://sputniknews.com.tr/20240130/yunanistan-basbakani-micotakis-mayis-ayinda-turkiyeyi-ziyaret-etmeyi-planliyor-1080197740.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aralık ayında Atina'ya yaptığı ziyarete karşılık olarak Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T17:06+0300
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Recep Erdoğan'ın geçen aralık ayında Atina'ya yaptığı ziyarete karşılık olarak Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını söylediği konuşmasında Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin de birtakım açıklamalarda bulundu.Türk-Yunan ilişkilerinde iyi bir iklimin yaratıldığını ifade eden Miçotakis, "İki ülkenin yakınlaşması yönünde çok önemli adımlar attık. Türk-Yunan ilişkileri normalleşme yolunda ilerliyor ve bu başarıları sürdürmeliyiz" dedi.Bir radyo kanalına yaptığı açıklamada Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerini son aylarda önemli ilerlemeler kaydedilen Türk-Yunan ilişkilerinin genel çerçevesinden ayrı tutmanın önemli olduğunu da vurguladı.'Blinken'in mektubu Yunan-Amerikan ilişkilerinin stratejik derinliğinin bir kanıtı'Yunanistan F-35 programına katılması ile ilgili soruya da yanıt veren Miçotakis, bu meselenin uzun bir müzakereler sonucu nihayete erdiğini ve sonuç itibariyle müspet neticelenmesinin ABD'nin Yunanistan'ın Akdeniz'de istikrar için bir güç olarak gördüğü bir kanıtladığının altını çizdi.ABD'den silah alımına ilişkin kararı değerlendiren Miçoktakis konuşmasında şu cümleyi kaydetti:'İlişkilerimizin herhangi bir çalkantı olmadan ilerleyeceğine inananlar gerçeklikten kopuk'Türkiye'nin silahlanması konusuna da değinen Miçotakis, Türkiye'ye silah satıp satmama konusunda ABD'ye dayatmada bulunamayacaklarını ancak silahların NATO müttefiklerine karşı kullanılmamasını sağlamak için Yunanistan'ın endişelerini dinlemenin önemli olduğunu zikretti.Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin herhangi bir çalkantı olmadan ilerleyeceğine inananların gerçeklikten kopuk olduğunun altını çizen Miçotakis konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Türkiye ile ilişkilerde iyi bir iklimin korunmasının değerli ancak aynı zamanda tartışma için de bir ön koşul olduğunu vurgulayan Miçotakis, bir çözüm bulamadan 20 yılı aşkın bir süredir yalnızca konuşulduğunu dile getirdi. Her düzeyde iletişim kanalları yeniden kurulduğunu ifade eden Miçotakis, Türkiye ile deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda bir anlaşmazlık olduğunu ancak her iki taraf için de faydalı olacak anlaşmalara varılabileceğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/yunanistan-basbakani-f-35-kararini-yorumladi-karada-havada-ve-denizde-caydiriciligimiz-artacak-1080095106.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, recep tayyip erdoğan, f-35, f-16, antony blinken, abd
yunanistan, kiryakos miçotakis, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, recep tayyip erdoğan, f-35, f-16, antony blinken, abd

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor

17:06 30.01.2024 (güncellendi: 17:11 30.01.2024)
© AP Photo / Thanassis StavrakisRecep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da
Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aralık ayında Atina'ya yaptığı ziyarete karşılık olarak Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Recep Erdoğan'ın geçen aralık ayında Atina'ya yaptığı ziyarete karşılık olarak Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını söylediği konuşmasında Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin de birtakım açıklamalarda bulundu.
Türk-Yunan ilişkilerinde iyi bir iklimin yaratıldığını ifade eden Miçotakis, "İki ülkenin yakınlaşması yönünde çok önemli adımlar attık. Türk-Yunan ilişkileri normalleşme yolunda ilerliyor ve bu başarıları sürdürmeliyiz" dedi.
Bir radyo kanalına yaptığı açıklamada Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerini son aylarda önemli ilerlemeler kaydedilen Türk-Yunan ilişkilerinin genel çerçevesinden ayrı tutmanın önemli olduğunu da vurguladı.

'Blinken'in mektubu Yunan-Amerikan ilişkilerinin stratejik derinliğinin bir kanıtı'

Yunanistan F-35 programına katılması ile ilgili soruya da yanıt veren Miçotakis, bu meselenin uzun bir müzakereler sonucu nihayete erdiğini ve sonuç itibariyle müspet neticelenmesinin ABD'nin Yunanistan'ın Akdeniz'de istikrar için bir güç olarak gördüğü bir kanıtladığının altını çizdi.
ABD'den silah alımına ilişkin kararı değerlendiren Miçoktakis konuşmasında şu cümleyi kaydetti:
Amacımız Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmek ve Türkiye'ye karşı nicelik olarak olmasa da nitelik olarak taktiksel bir avantaj sağlamaktır.

'İlişkilerimizin herhangi bir çalkantı olmadan ilerleyeceğine inananlar gerçeklikten kopuk'

Türkiye'nin silahlanması konusuna da değinen Miçotakis, Türkiye'ye silah satıp satmama konusunda ABD'ye dayatmada bulunamayacaklarını ancak silahların NATO müttefiklerine karşı kullanılmamasını sağlamak için Yunanistan'ın endişelerini dinlemenin önemli olduğunu zikretti.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin herhangi bir çalkantı olmadan ilerleyeceğine inananların gerçeklikten kopuk olduğunun altını çizen Miçotakis konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

Ancak büyük resme bakmak ve söylemle davranışı birbirinden ayırmak gerekir. İşte bu nedenle, sadece Türk Hava Kuvvetleri'nin son aylarda Ege'de sıfır faaliyet göstermesi değil, aynı zamanda Türk vatandaşlarının vizeye ihtiyaç duymadan adalarımıza gelmelerine izin veren anlaşma gibi pek çok farklı düzeye yansıyan, kaydettiğimiz önemli ilerlemenin üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Bu durum mülteciler konusundaki işbirliğimize de yansımıştır. Üç gün sonra İstanbul'da iş dünyası liderlerinin katılacağı bir toplantı düzenlenecek.

Türkiye ile ilişkilerde iyi bir iklimin korunmasının değerli ancak aynı zamanda tartışma için de bir ön koşul olduğunu vurgulayan Miçotakis, bir çözüm bulamadan 20 yılı aşkın bir süredir yalnızca konuşulduğunu dile getirdi. Her düzeyde iletişim kanalları yeniden kurulduğunu ifade eden Miçotakis, Türkiye ile deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda bir anlaşmazlık olduğunu ancak her iki taraf için de faydalı olacak anlaşmalara varılabileceğini sözlerine ekledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
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