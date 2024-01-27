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https://sputniknews.com.tr/20240127/yunanistan-basbakani-f-35-kararini-yorumladi-karada-havada-ve-denizde-caydiriciligimiz-artacak-1080095106.html
Yunanistan Başbakanı F-35 kararını yorumladı: 'Karada, havada ve denizde caydırıcılığımız artacak'
Yunanistan Başbakanı F-35 kararını yorumladı: 'Karada, havada ve denizde caydırıcılığımız artacak'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'den 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını ve ayrıca silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
antony blinken
abd
f-35
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Başbakan Kiryakos Miçotakis ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den aldığı mektup üzerine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ABD'den 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını ve ayrıca silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den ücretsiz olarak büyük miktarda askeri teçhizat temin edeceğini duyurdu.Yunan Başbakan açıklamasında şu sözleri kaydetti:Miçotakis, Yunanistan'ın savunmasının böylece 'karada, havada ve denizde' caydırıcı olan gücünü artırarak güvence altına alınacağını vurgulayarak, "Öte yandan, bu paket ABD'den ücretsiz olarak temin edileceği için Yunan vergi mükellefine herhangi bir yük getirilmeyecektir. Bu, Yunanistan'ın uluslararası cephelerdeki tutarlı müttefik hamlelerini ulusal çıkarlarının desteklenmesiyle birleştiren metodik, sessiz ve uzun süreli bir çabanın sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda dinamik ve bağımsız Yunan-Amerikan stratejik ilişkisini de güçlendirmektedir" dedi.Başbakan Miçotakis açıklamasında ek olarak tüm bu gelişmelerin Yunanistan'ın son yıllarda 'Ukrayna'daki askeri harekât, NATO'nun genişlemesi ve Avrupa'nın enerji güvenliği, Doğu Akdeniz'deki gerilimler ve Ortadoğu'daki duruma ilişkin' aktif diplomasisinin bir sonucu olduğunu söyleyerek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20240127/abdden-ukraynaya-yardim-etme-karsiliginda-yunanistana-200-milyon-dolarlik-ek-yardim-teklifi-1080094496.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, antony blinken, abd, f-35
yunanistan, kiryakos miçotakis, antony blinken, abd, f-35

Yunanistan Başbakanı F-35 kararını yorumladı: 'Karada, havada ve denizde caydırıcılığımız artacak'

12:55 27.01.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'den 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını ve ayrıca silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den ücretsiz olarak büyük miktarda askeri teçhizat temin edeceğini dile getirdi.
Başbakan Kiryakos Miçotakis ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den aldığı mektup üzerine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ABD'den 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını ve ayrıca silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den ücretsiz olarak büyük miktarda askeri teçhizat temin edeceğini duyurdu.
Yunan Başbakan açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Bugün ulusal savunmamız ve Yunan diplomasisi için önemli bir gün. Zira ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den aldığım mektupla Yunan-ABD ilişkilerinin stratejik derinliği netleşti ve pekişti. Bununla birlikte Yunanistan, resmi olarak 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı edinme yolunda ilerliyor ve aynı zamanda, silahlı kuvvetlerin üç kolunu ve Yunan sahil güvenliğini kararlı bir şekilde güçlendiren çok büyük bir silah paketini de ücretsiz olarak alıyor. Bunlar arasında fırkateynler, C-130 nakliye uçakları, zırhlı araçlar ve bu araçların yanı sıra Mayıs 2022'de Başkan Biden'a şahsen yaptığım talep sayesinde ülkemizin teslim aldığı diğer birçok savunma teçhizatı da yer alıyor.
Miçotakis, Yunanistan'ın savunmasının böylece 'karada, havada ve denizde' caydırıcı olan gücünü artırarak güvence altına alınacağını vurgulayarak, "Öte yandan, bu paket ABD'den ücretsiz olarak temin edileceği için Yunan vergi mükellefine herhangi bir yük getirilmeyecektir. Bu, Yunanistan'ın uluslararası cephelerdeki tutarlı müttefik hamlelerini ulusal çıkarlarının desteklenmesiyle birleştiren metodik, sessiz ve uzun süreli bir çabanın sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda dinamik ve bağımsız Yunan-Amerikan stratejik ilişkisini de güçlendirmektedir" dedi.
Başbakan Miçotakis açıklamasında ek olarak tüm bu gelişmelerin Yunanistan'ın son yıllarda 'Ukrayna'daki askeri harekât, NATO'nun genişlemesi ve Avrupa'nın enerji güvenliği, Doğu Akdeniz'deki gerilimler ve Ortadoğu'daki duruma ilişkin' aktif diplomasisinin bir sonucu olduğunu söyleyerek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
Önemli konulardaki net tutumları ve girişimleriyle Yunanistan artık Batı dünyasında aktif bir rol oynamaktadır. Bu durum ortakları ve müttefikleri tarafından da kabul edilmektedir.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
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