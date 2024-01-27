https://sputniknews.com.tr/20240127/yunanistan-basbakani-f-35-kararini-yorumladi-karada-havada-ve-denizde-caydiriciligimiz-artacak-1080095106.html

Yunanistan Başbakanı F-35 kararını yorumladı: 'Karada, havada ve denizde caydırıcılığımız artacak'

Yunanistan Başbakanı F-35 kararını yorumladı: 'Karada, havada ve denizde caydırıcılığımız artacak'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'den 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını ve ayrıca silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T12:55+0300

2024-01-27T12:55+0300

2024-01-27T12:55+0300

dünya

yunanistan

kiryakos miçotakis

antony blinken

abd

f-35

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Başbakan Kiryakos Miçotakis ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den aldığı mektup üzerine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ABD'den 40 adede kadar yeni nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını ve ayrıca silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den ücretsiz olarak büyük miktarda askeri teçhizat temin edeceğini duyurdu.Yunan Başbakan açıklamasında şu sözleri kaydetti:Miçotakis, Yunanistan'ın savunmasının böylece 'karada, havada ve denizde' caydırıcı olan gücünü artırarak güvence altına alınacağını vurgulayarak, "Öte yandan, bu paket ABD'den ücretsiz olarak temin edileceği için Yunan vergi mükellefine herhangi bir yük getirilmeyecektir. Bu, Yunanistan'ın uluslararası cephelerdeki tutarlı müttefik hamlelerini ulusal çıkarlarının desteklenmesiyle birleştiren metodik, sessiz ve uzun süreli bir çabanın sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda dinamik ve bağımsız Yunan-Amerikan stratejik ilişkisini de güçlendirmektedir" dedi.Başbakan Miçotakis açıklamasında ek olarak tüm bu gelişmelerin Yunanistan'ın son yıllarda 'Ukrayna'daki askeri harekât, NATO'nun genişlemesi ve Avrupa'nın enerji güvenliği, Doğu Akdeniz'deki gerilimler ve Ortadoğu'daki duruma ilişkin' aktif diplomasisinin bir sonucu olduğunu söyleyerek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20240127/abdden-ukraynaya-yardim-etme-karsiliginda-yunanistana-200-milyon-dolarlik-ek-yardim-teklifi-1080094496.html

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yunanistan, kiryakos miçotakis, antony blinken, abd, f-35