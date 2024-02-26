EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Kimleri kapsayacak, şartlar neler?
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© İHA
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Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürütüldüğü aktarılırken; Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'nin yakın zamanda duyurulacağı iddia edildi.
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Torba yasa ile çalışmanın yasalaşması bekleniyor. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.
Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindiğini aktaran A Haber'in haberine göre, EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.
Kimleri kapsayacak, şartlar neler?
EYT'den bir gün ile faydalanamayanların tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.
A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler."
"9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."
Kademeli emeklilikte yaş şartı var mı?
Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması, yani emekli olmaları sürecinde hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Bu kapsamda, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’da değişiklik yapılmadan önce; kanunda belirtilen prim şartı sağlanması halinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi emeklilik şartları arasındaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile birlikte kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 oldu.
Uzmanı ayrıntıları paylaştı
Haber Global'e konuşan sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır da düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Kademeli emekliliği açıklayan Nayır, "Emeklilikte yaşa takılanlar, 99'dan sonra ortaya çıkan kanundu. 2011'de ilk kez gündeme gelmişti, 2023 mart itibarıyla kanunlaştı. 1.7 milyon vatandaşımızın maaşları 2023 içinde ödendi. Bu bugünün meselesi değil. EYT kanunundan sonra bir günle kaçıran, 8 Eylül 1999'da girişi olan yararlandı, 9 Eylül girişi olanlar yararlanamadı, yeni teklif onlar için. Yeni grubun ismi de 'Bizim suçumuz ne?' yani BSN grubu. 2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyona yakın çalışanımız var. Bu onlar için devreye girecek. Onlar da bu mücadeleye başladılar. EYT'ye verilen hakkın verilmesini bekliyorlar onlar da. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arası sigorta girişi olan, kadında 43 yaş, erkekte 45 yaş, aranacak prim gün sayısı 6250 olacak. 2000 yılında veya 30 Aralık 2000'de girişi olan kadında 43, erkekte 45 yaş 6325 yıl aranacak. Sonrasında tabloda her yıla göre bir çalışma olacak. Bu kademeli emeklilik sistemi. Tüm başvurular bitmeden tekrar kurumun üstüne yük gelir mi? Bu ileriye dönük bir düzenleme mi olacak, bunu bilmiyoruz. Sigorta giriş yıllarına göre yani, 2000 - 2008 arasında prim gün sayısı artarak ve yaşlar birer yıl artarak bir emeklilik sistemi olacak. 2008'de işe girişi olan bir sigortalının 6925 gün prim sayısı ama kadında 49, erkekte 51 yaş aranacak. Detayları ise belki ilerleyen günlerde göreceğiz, belki uygulamayı ilerleyen yıllarda görmüş olacağız."