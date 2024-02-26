EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Kimleri kapsayacak, şartlar neler?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
09:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
09:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
10:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
11:23
4 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
11:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
12:20
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Gazeteci yazar Melda Davran: “Osmanlı son döneminde aydın kadınlar büyük mücadeleler verdi.”
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Tiyatro sanatçısı Çapan: “Türk tiyatrosu yerine Türkiye tiyatrosu diyorlar. Hayır, Türk tiyatrosu!"
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
21:11
8 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
21:27
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
21:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
22:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
22:30
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
22:45
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
23:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye IQ sıralamasında geriye düştü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoranlarda ‘eko menü’ dönemi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuğunun cebinde sigara bulan ebeveynler ne yapmalı?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Futbolculuktan cumhurbaşkanlığına uzanan bir lider portresi: Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşında
18:21
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240226/eytyi-kacirana-kademeli-emeklilik-firsati-kimleri-kapsayacak-sartlar-neler-1081094284.html
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Kimleri kapsayacak, şartlar neler?
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Kimleri kapsayacak, şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürütüldüğü aktarılırken; Kademeli Emeklilik... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T12:16+0300
2024-02-26T12:16+0300
ekonomi
kademeli emeklilik
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073744501_1:0:589:331_1920x0_80_0_0_85831e027b90dc20da6f0af7a118d137.jpg
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Torba yasa ile çalışmanın yasalaşması bekleniyor. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindiğini aktaran A Haber'in haberine göre, EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.Kimleri kapsayacak, şartlar neler?EYT'den bir gün ile faydalanamayanların tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:Kademeli emeklilikte yaş şartı var mı?Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması, yani emekli olmaları sürecinde hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Bu kapsamda, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’da değişiklik yapılmadan önce; kanunda belirtilen prim şartı sağlanması halinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi emeklilik şartları arasındaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile birlikte kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 oldu.Uzmanı ayrıntıları paylaştıHaber Global'e konuşan sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır da düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240226/ekonomist-uyardi-borsa-ve-gram-altinda-yeni-hedef-ile-15-gun-detayi-1081092909.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073744501_75:0:516:331_1920x0_80_0_0_1cd7435b8a11960e7f47da317351008f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erken emeklilik, eyt, erken emeklilik şartları 2024, prim eşitleme, prim eşitleme ne oldu, prim eşitleme ne olacak, prim eşitleme ne zaman olacak, prim eşitleme bağkur, prim eşitleme son dakika, erken emeklilik prim gün sayısı, erken emeklilikte yeni düzenleme şartlar belli oldu, kademeli emeklilik
erken emeklilik, eyt, erken emeklilik şartları 2024, prim eşitleme, prim eşitleme ne oldu, prim eşitleme ne olacak, prim eşitleme ne zaman olacak, prim eşitleme bağkur, prim eşitleme son dakika, erken emeklilik prim gün sayısı, erken emeklilikte yeni düzenleme şartlar belli oldu, kademeli emeklilik

EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Kimleri kapsayacak, şartlar neler?

12:16 26.02.2024
© İHAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© İHA
Abone ol
Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürütüldüğü aktarılırken; Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'nin yakın zamanda duyurulacağı iddia edildi.
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Torba yasa ile çalışmanın yasalaşması bekleniyor. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.
Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindiğini aktaran A Haber'in haberine göre, EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

Kimleri kapsayacak, şartlar neler?

EYT'den bir gün ile faydalanamayanların tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.
A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler."
"9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."

Kademeli emeklilikte yaş şartı var mı?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması, yani emekli olmaları sürecinde hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Bu kapsamda, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’da değişiklik yapılmadan önce; kanunda belirtilen prim şartı sağlanması halinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi emeklilik şartları arasındaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile birlikte kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 oldu.

Uzmanı ayrıntıları paylaştı

Haber Global'e konuşan sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır da düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Kademeli emekliliği açıklayan Nayır, "Emeklilikte yaşa takılanlar, 99'dan sonra ortaya çıkan kanundu. 2011'de ilk kez gündeme gelmişti, 2023 mart itibarıyla kanunlaştı. 1.7 milyon vatandaşımızın maaşları 2023 içinde ödendi. Bu bugünün meselesi değil. EYT kanunundan sonra bir günle kaçıran, 8 Eylül 1999'da girişi olan yararlandı, 9 Eylül girişi olanlar yararlanamadı, yeni teklif onlar için. Yeni grubun ismi de 'Bizim suçumuz ne?' yani BSN grubu. 2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyona yakın çalışanımız var. Bu onlar için devreye girecek. Onlar da bu mücadeleye başladılar. EYT'ye verilen hakkın verilmesini bekliyorlar onlar da. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arası sigorta girişi olan, kadında 43 yaş, erkekte 45 yaş, aranacak prim gün sayısı 6250 olacak. 2000 yılında veya 30 Aralık 2000'de girişi olan kadında 43, erkekte 45 yaş 6325 yıl aranacak. Sonrasında tabloda her yıla göre bir çalışma olacak. Bu kademeli emeklilik sistemi. Tüm başvurular bitmeden tekrar kurumun üstüne yük gelir mi? Bu ileriye dönük bir düzenleme mi olacak, bunu bilmiyoruz. Sigorta giriş yıllarına göre yani, 2000 - 2008 arasında prim gün sayısı artarak ve yaşlar birer yıl artarak bir emeklilik sistemi olacak. 2008'de işe girişi olan bir sigortalının 6925 gün prim sayısı ama kadında 49, erkekte 51 yaş aranacak. Detayları ise belki ilerleyen günlerde göreceğiz, belki uygulamayı ilerleyen yıllarda görmüş olacağız."
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
EKONOMİ
Ekonomist uyardı: Borsa ve gram altında yeni hedef ile 15 gün detayı
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала