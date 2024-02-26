Ekonomist uyardı: Borsa ve gram altında yeni hedef ile 15 gün detayı

“Ons altın grafiğine baktığımızda aşağı sinyallerin sona erdiğini görüyoruz. Cuma günü 2016 dolardan 2041 dolar seviyelerine kadar yükseldi. İçeride dolar 31.00 TL seviyelerine yükselince gram altın her ikisinin de etkisiyle yükseldi. Önümüzde yerel seçimlerin olması, seçimden sonra dövizin yükseleceğine yönelik yapılan spekülasyonlar da alımı tetikleyen diğer unsurlar. Şimdilik teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiğinden yükselişler daha kolay gerçekleşebilir. Çünkü son yükseliş aşağı sinyallerini bitirecek kadar güçlü gelmişti. Dolar bazında bakarsak 9412 puan seviyelerinin kritik olduğunu daha önce yaptığım açıklamalarda söylemiştim. Cuma günü 9416 puan seviyesi test edilmiş olsa da geçtiğimiz hafta defalarca 9400 seviyeleri denenmiş ancak üzerinde kapanış sağlanamamıştı. Direncimiz hala geçerli ancak hemen üzerine kapanış yaptığında sert alımların gelme potansiyeli de artıyor."