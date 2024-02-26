Ekonomist uyardı: Borsa ve gram altında yeni hedef ile 15 gün detayı

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
09:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
09:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
10:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
11:23
4 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
11:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
12:20
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Gazeteci yazar Melda Davran: “Osmanlı son döneminde aydın kadınlar büyük mücadeleler verdi.”
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Tiyatro sanatçısı Çapan: “Türk tiyatrosu yerine Türkiye tiyatrosu diyorlar. Hayır, Türk tiyatrosu!"
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
21:11
8 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
21:27
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
21:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
22:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
22:30
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
22:45
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
23:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye IQ sıralamasında geriye düştü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoranlarda ‘eko menü’ dönemi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
TARİHTE BUGÜN
Futbolculuktan cumhurbaşkanlığına uzanan bir lider portresi: Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşında
13:31
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Futbolculuktan cumhurbaşkanlığına uzanan bir lider portresi: Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşında
18:21
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240226/ekonomist-uyardi-borsa-ve-gram-altinda-yeni-hedef-ile-15-gun-detayi-1081092909.html
Ekonomist uyardı: Borsa ve gram altında yeni hedef ile 15 gün detayı
Ekonomist uyardı: Borsa ve gram altında yeni hedef ile 15 gün detayı
Sputnik Türkiye
Yeni yılın en gözde yatırım araçları borsa, altın ve mevduat oldu. Geçtiğimiz hafta itibarıyla altın ve borsada yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Gram altın... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T07:44+0300
2024-02-26T07:44+0300
ekonomi
borsa
yarım gram altın
gram altın
yatırım
yatırımcı
külçe altın
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 9400 puan seviyesinin üzerine çıksa da burada kalıcılık sağlayamadı. Gram altın ise cuma günü 2038 lira ile tarihi rekor kırdı. Şubat ayının ortalarından itibaren mevduat faizlerindeki yükseliş de dikkat çekiyor.Altın neden yükseliyor?Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar şunları söyledi:Gram altın için son 15 gün9 bin 412 üzeri kapanışın direnç kırılıyor izlenimi vereceğini söyleyen uzman, şunları açıkladı:Hangi yatırım daha cazip?
https://sputniknews.com.tr/20240226/aksamlari-ek-is-olarak-yapilabilecek-15-karli-fikir-belli-oldu-1081092392.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, yarım gram altın, gram altın, yatırım, yatırımcı, külçe altın
borsa, yarım gram altın, gram altın, yatırım, yatırımcı, külçe altın

Ekonomist uyardı: Borsa ve gram altında yeni hedef ile 15 gün detayı

07:44 26.02.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© AA
Abone ol
Yeni yılın en gözde yatırım araçları borsa, altın ve mevduat oldu. Geçtiğimiz hafta itibarıyla altın ve borsada yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Gram altın 2038 lira seviyesini test ederken, borsa 9400 puanı gördü. Peki yeni rekorların ardından borsa ve gram altında hedef seviyeler ne, hangi yatırım aracı daha cazip?
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 9400 puan seviyesinin üzerine çıksa da burada kalıcılık sağlayamadı. Gram altın ise cuma günü 2038 lira ile tarihi rekor kırdı. Şubat ayının ortalarından itibaren mevduat faizlerindeki yükseliş de dikkat çekiyor.

Altın neden yükseliyor?

Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar şunları söyledi:

“Ons altın grafiğine baktığımızda aşağı sinyallerin sona erdiğini görüyoruz. Cuma günü 2016 dolardan 2041 dolar seviyelerine kadar yükseldi. İçeride dolar 31.00 TL seviyelerine yükselince gram altın her ikisinin de etkisiyle yükseldi. Önümüzde yerel seçimlerin olması, seçimden sonra dövizin yükseleceğine yönelik yapılan spekülasyonlar da alımı tetikleyen diğer unsurlar. Şimdilik teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiğinden yükselişler daha kolay gerçekleşebilir. Çünkü son yükseliş aşağı sinyallerini bitirecek kadar güçlü gelmişti. Dolar bazında bakarsak 9412 puan seviyelerinin kritik olduğunu daha önce yaptığım açıklamalarda söylemiştim. Cuma günü 9416 puan seviyesi test edilmiş olsa da geçtiğimiz hafta defalarca 9400 seviyeleri denenmiş ancak üzerinde kapanış sağlanamamıştı. Direncimiz hala geçerli ancak hemen üzerine kapanış yaptığında sert alımların gelme potansiyeli de artıyor."

Gram altın için son 15 gün

9 bin 412 üzeri kapanışın direnç kırılıyor izlenimi vereceğini söyleyen uzman, şunları açıkladı:

"Şimdilik hala yukarı sinyalleri devam ediyor. Ayrıca gri listeden çıkmaya yakınız tarzında açıklamalar var. Bu durumda yabancıgirişi artabilir. BIST 100 endeksi yeni bir olumsuz gelişme olmazsa 9592 puana kadar zorlanmadan çıkabilecek durumda. Ons altında 2080 dolar seviyelerine kadar kısa vadede bir çıkış söz konusu olduğuna göre dolar/TL’nin gevşemediği takdirde, gram altında 15 iş günü içerisinde 2100 lira seviyelerine doğru hareketlenme görebiliriz."

Hangi yatırım daha cazip?

"Borsa, altın ve mevduat birbirinden ayrı üç farklı yatırım aracı. Borsada risk var ve dolayısıyla getiri beklentisi de daha yüksektir. Mevduat faizleri gelen yabancı talebine istinaden yeterli seviyede olsa da borsaya rakip değil. Mevduat faizi eğer hedeflenen enflasyon tutarsa, hedef enflasyona göre paranın reel seviyesini koruyabilecek seviyede gibi görünüyor."
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
EKONOMİ
Araştırma: Akşamları ek iş olarak yapılabilecek '15 karlı fikir' belirlendi
07:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала