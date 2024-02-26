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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Araştırma: Akşamları ek iş olarak yapılabilecek '15 karlı fikir' belirlendi
Araştırma: Akşamları ek iş olarak yapılabilecek '15 karlı fikir' belirlendi
Sputnik Türkiye
Araştırmalara göre neredeyse herkesin hem çok yorulmayacağı, evden yapabileceği, hem de bütçesine katkı sağlayacak alternatifler aradığı ortaya çıktı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T07:32+0300
2024-02-26T08:54+0300
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Bir araştırmaya göre, sosyal medya yöneticiliği, ürün açıklamaları yazma, internetten alım-satım, doğrudan satış temsilciliği gibi daha modern iş kolları ek iş olarak yapılmaya uygun. Ayrıca, veri girişi, sanal asistanlık, chat botlar yapma, akşam ve hafta sonu tamir işleri ve çeviri gibi daha teknik beceri gerektiren alanlarda da fırsatlar bulunuyor. Bu iş seçenekleri, gençlerin beceri ve ilgi alanlarına uygun olarak esnek çalışma imkanı sunarak ek gelir elde etmelerini sağlıyor. .bunlardan bazıları ise şöyle sıralandı:1. İçerik yazarlığıİnternet sitelerinin arama motorlarında değerini artırmak ve bu arama motorlarında yukarılara çıkarmak için gerekli en önemli şey özün içeriktir. Bu nedenle internette gördüğünüz yazıların neredeyse birçoğu özgündür ve bu yazılar birileri tarafından yazılır. Eğer dile ve imla kurallarına hakimseniz, biraz da SEO bilginiz var ise bu internet sitelerine içerik yazarak para kazanabilirsiniz. Sadece on, r10 ve bionluk gibi sitelere üye olarak içerik yazarlığına başlayabilirsiniz. İlk başlarda hem biraz zorlanabilir, hem de kazancınız düşük olabilir.Fakat olumlu geribildirim aldıkça ve referanslarınız çoğaldıkça hem maddi kazancınız artar, hem de artık daha kolay gelmeye başlar.2. Köpek gezdirerek para kazanmaÖzellikle yurtdışında oldukça popüler olan bu iş, son zamanlarda ülkemizde de oldukça popüler olmaya başladı. Şimdilik sadece büyük şehirlerde görülen bu iş kolu, hem oldukça kazançlı, hem de zahmetsiz. Üstelik köpekleri seviyorsanız oldukça da zevkli bir iştir.Genelde köpekler yarım saat ile 1 saat arasında gezdirilir ve ücretler çoğunlukla 30 ile 50 lira arasında değişir. Eğer isterseniz birden fazla köpeği de aynı anda gezdirebilirsiniz. Örneğin aynı anda 4 köpek gezdirerek 1 saat içinde 200 lira kadar kazanabilirsiniz.3. Koltuk temizleme hizmetiNormal mesaili bir işte çalışırken, mesai saatlerinizin dışında koltuk yıkayarak ek gelir elde edebilirsiniz. Özellikle koltukları yerinde temizleyerek nakliye, taşıma zorluğu, zaman kaybı vs. olmadan yıkayabilirsiniz.Profesyonel makinelerle bir koltuğu yerinde kısa sürede yıkayabilirsiniz. Üstelik bugün koltuk temizleme hizmeti için 100 ile 150 lira arası ücret alınıyor.4. Akşamları bebek bakıcılığı yapmakÇalışan ebeveynlerin bebekleri ve çocukları için bakıcı tutması zaten oldukça yaygın ve bilindik bir iş kolu. Fakat bu bakıcıların saatleri genelde ebeveynler işten gelince biter. İş sonrası bir etkinlikte ise ekstra bir bakıcı tutmak gerekiyor. Evli çift konser, tiyatro, yemek gibi etkinliklere giderken evde çocuklara bakması için birisi olması gerekiyor.Genelde üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu bu iş oldukça iyi bir ek gelir sağlıyor. Üstelik genelde sadece 3-4 saatlik bir iştir.5. Sosyal medya yöneticiliğiSosyal medya, artık kişilerden ziyade şirketlerin görünen yüzü oldu. Artık sosyal medya hesabı olmayan firma, ünlü, ya da kuruluş yok. Bu nedenle birilerinin bu kurumların sosyal medya hesapları ile ilgilenmesi gerekiyor. Bu iş bir etkinlik için proje bazlı olduğu gibi, düzenli olarak da yapılır. Eğer bu alanda gerekli bilgi ve yetkinliğe sahipseniz bu sosyal medya hesaplarının yöneticiliğini de yapabilirsiniz.Bunun için firmalara başvuru yapabilir, ya da Linkedin gibi sitelerden reklamınızı yapabilirsiniz. Bu konuda tecrübeli oldukça başka firmalardan da yöneticilik alarak geçiminizi bu işten sağlayabilirsiniz.6. Ürün açıklamaları ve yorum yazarak para kazanmakDönem e-ticaret dönemi. Özellikle piyasaya yeni girmiş olan ürünler reklam amacı ile kendi ürünleri için inceleme yazıları yazdırmak ister.Bazen ürünün bir numunesini göndererek, bazen de sadece özelliklerini göndererek bu yazıyı yazdırır ve belirli mecralarda yayınlamanızı ister. Bu iş özellikle yurtdışında oldukça yaygındır, fakat ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaya başladı.7. İnternetten alım-satım yapmakE-ticaret, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bu yüzden ticaret yapmak isteyen birinin ilk olarak el atması gereken yer internet ortamı. Kira, fatura gibi sabit maliyetlerin olmadığı internet ortamında size uygun fiyata verecek bir tedarikçi bulmanız yeterli olur.Dikkat etmeniz gereken şey ise, doğru kanalla, doğru insanlara, doğru malı ulaştırmak.Denemek ile kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Üstelik başarılı olabilirseniz, oldukça iyi bir gelir kaynağı olacaktır size.8. Doğrudan satış temsilciliği yapmakEskiden doğrudan satış deyince kapı kapı dolaşarak satış yapan insan gelirdi. Bu iş kolu hala var, ama artık kapı kapı dolaşmak yerine telefonla ve internet ile satış yapılıyor.Avon, Oriflame gibi firmalardan satış temsilciliği alarak internet, telefon ya da kişisel irtibatlarını ile ürün satabilirsiniz. Sadece boş zamanlarınızda yaparak bile oldukça iyi bir gelir elde edebilirsiniz.9. Sadece veri girişi yaparak para kazanmakBazı şirketler ve internet girişimleri dönemsel olarak oldukça yüklü bir veri girişi yapmak zorundadır. Bu girişler oldukça fazla bir iş yüküdür. Kendi işlerini aksatmak istemeyen, bunun için ekstra kişi çalıştırmak istemeyen firmalar bu işleri dışarıdan birine verir. Siz de bu veri girişleri işini alarak kendinize ek gelir sağlayabilirsiniz.Bu işin en iyi yanı, bilgisayarınızı kucağınıza alıp, kanepede oturarak çalışmaktır. Üstelik bütçenize oldukça katkı sağlayacaktır.10. Sanal asistanlık ile ek gelirArtık çoğu girişimciler sanal asistan kullanıyor. Bir sanal asistanın, asistandan beklenen hemen her şeyi yapması beklenir. Günlük toplantı ve rutini organize etmek, maillere yanıt vermek, veri girişi yapmak, sosyal medya hesabını yönetmek, telefonlara cevap vermek hatta blog gönderileri yazmanız gerekebilir. İş yükü asistanlık yaptığınız patrona göre değişir.Eğer uygun bir kişi ile anlaşabilirseniz hem oldukça iyi bir ek gelir elde eder, hem de herhangi bir mesai süresi olmadan rahatça çalışabilirsiniz.11. Şirketler için 'Chat Botlar' yapmakChat Bot, kısaca özetlemek gerekirse, internet aracılığı ile insanlarla konuşmayı simüle eden bir bilgisayar programıdır. Türkçe karşılığı 'sohbet robotu' olan bu program işletmeler ile müşteriler arasında oldukça sıcak bir ilişki kurmayı sağlar. Siz de bu firmalar için Chat Bot yaparak ek gelir elde edebilirsiniz.Eğer yazılım ve programlama konusunda gerekli bilgiye sahip değilseniz, bazı platformları kullanarak birkaç dakika içinde Chat Bot yapabilirsiniz. ChattyPeople bunlardan bir tanesidir.Eğer bu platformları kullanacak kadar İngilizceniz yok ise chatbots.org gibi türkçe siteleri de kullanabilirsiniz.12. Akşam ve hafta sonu tamirciliğiÇalışanların çoğu tamir işleri için mesai saatlerinin dışında birini bulmak ister. Aksi gibi tamirciler ise mesai saatleri dışında pek hizmet vermez. Sadece bazı sektörlerde nöbetçi tamirciler olur.Eğer siz de mesai saatleriniz dışında ek bir gelir kaynağı arıyorsanız yatkın olduğunuz elektronik ya da mekanik ürünlerin tamirini yapabilirsiniz. İnternet gibi bir nimeti kullanarak bazı yerlere ilan verebilir ve reklamınızı yapabilirsiniz.13. Ek iş olarak çeviri yapmakGünümüzde yabancı bir dile hakim olmak her anlamda kazanç sağlıyor. Sadece evde oturarak ve çeviri yaparak çok ciddi rakamlar kazanabilirsiniz.Eğitim seviyesi ve yabancı dile hakim olmanıza bağlı olarak belirli işler yapabilirsiniz. Genel olarak freelance yapılan bu işler oldukça yaygındır. En basiti dizi ve film sitelerine altyazı çevirisi yaparak bile oldukça iyi bir gelir elde edebilirsiniz.
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iş, meslek, para, kazanç
iş, meslek, para, kazanç

Araştırma: Akşamları ek iş olarak yapılabilecek '15 karlı fikir' belirlendi

07:32 26.02.2024 (güncellendi: 08:54 26.02.2024)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© AA
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Araştırmalara göre neredeyse herkesin hem çok yorulmayacağı, evden yapabileceği, hem de bütçesine katkı sağlayacak alternatifler aradığı ortaya çıktı.
Bir araştırmaya göre, sosyal medya yöneticiliği, ürün açıklamaları yazma, internetten alım-satım, doğrudan satış temsilciliği gibi daha modern iş kolları ek iş olarak yapılmaya uygun. Ayrıca, veri girişi, sanal asistanlık, chat botlar yapma, akşam ve hafta sonu tamir işleri ve çeviri gibi daha teknik beceri gerektiren alanlarda da fırsatlar bulunuyor. Bu iş seçenekleri, gençlerin beceri ve ilgi alanlarına uygun olarak esnek çalışma imkanı sunarak ek gelir elde etmelerini sağlıyor. .bunlardan bazıları ise şöyle sıralandı:

1. İçerik yazarlığı

İnternet sitelerinin arama motorlarında değerini artırmak ve bu arama motorlarında yukarılara çıkarmak için gerekli en önemli şey özün içeriktir. Bu nedenle internette gördüğünüz yazıların neredeyse birçoğu özgündür ve bu yazılar birileri tarafından yazılır. Eğer dile ve imla kurallarına hakimseniz, biraz da SEO bilginiz var ise bu internet sitelerine içerik yazarak para kazanabilirsiniz. Sadece on, r10 ve bionluk gibi sitelere üye olarak içerik yazarlığına başlayabilirsiniz. İlk başlarda hem biraz zorlanabilir, hem de kazancınız düşük olabilir.
Fakat olumlu geribildirim aldıkça ve referanslarınız çoğaldıkça hem maddi kazancınız artar, hem de artık daha kolay gelmeye başlar.

2. Köpek gezdirerek para kazanma

Özellikle yurtdışında oldukça popüler olan bu iş, son zamanlarda ülkemizde de oldukça popüler olmaya başladı. Şimdilik sadece büyük şehirlerde görülen bu iş kolu, hem oldukça kazançlı, hem de zahmetsiz. Üstelik köpekleri seviyorsanız oldukça da zevkli bir iştir.
Genelde köpekler yarım saat ile 1 saat arasında gezdirilir ve ücretler çoğunlukla 30 ile 50 lira arasında değişir. Eğer isterseniz birden fazla köpeği de aynı anda gezdirebilirsiniz. Örneğin aynı anda 4 köpek gezdirerek 1 saat içinde 200 lira kadar kazanabilirsiniz.

3. Koltuk temizleme hizmeti

Normal mesaili bir işte çalışırken, mesai saatlerinizin dışında koltuk yıkayarak ek gelir elde edebilirsiniz. Özellikle koltukları yerinde temizleyerek nakliye, taşıma zorluğu, zaman kaybı vs. olmadan yıkayabilirsiniz.
Profesyonel makinelerle bir koltuğu yerinde kısa sürede yıkayabilirsiniz. Üstelik bugün koltuk temizleme hizmeti için 100 ile 150 lira arası ücret alınıyor.

4. Akşamları bebek bakıcılığı yapmak

Çalışan ebeveynlerin bebekleri ve çocukları için bakıcı tutması zaten oldukça yaygın ve bilindik bir iş kolu. Fakat bu bakıcıların saatleri genelde ebeveynler işten gelince biter. İş sonrası bir etkinlikte ise ekstra bir bakıcı tutmak gerekiyor. Evli çift konser, tiyatro, yemek gibi etkinliklere giderken evde çocuklara bakması için birisi olması gerekiyor.
Genelde üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu bu iş oldukça iyi bir ek gelir sağlıyor. Üstelik genelde sadece 3-4 saatlik bir iştir.

5. Sosyal medya yöneticiliği

Sosyal medya, artık kişilerden ziyade şirketlerin görünen yüzü oldu. Artık sosyal medya hesabı olmayan firma, ünlü, ya da kuruluş yok. Bu nedenle birilerinin bu kurumların sosyal medya hesapları ile ilgilenmesi gerekiyor. Bu iş bir etkinlik için proje bazlı olduğu gibi, düzenli olarak da yapılır. Eğer bu alanda gerekli bilgi ve yetkinliğe sahipseniz bu sosyal medya hesaplarının yöneticiliğini de yapabilirsiniz.
Bunun için firmalara başvuru yapabilir, ya da Linkedin gibi sitelerden reklamınızı yapabilirsiniz. Bu konuda tecrübeli oldukça başka firmalardan da yöneticilik alarak geçiminizi bu işten sağlayabilirsiniz.

6. Ürün açıklamaları ve yorum yazarak para kazanmak

Dönem e-ticaret dönemi. Özellikle piyasaya yeni girmiş olan ürünler reklam amacı ile kendi ürünleri için inceleme yazıları yazdırmak ister.
Bazen ürünün bir numunesini göndererek, bazen de sadece özelliklerini göndererek bu yazıyı yazdırır ve belirli mecralarda yayınlamanızı ister. Bu iş özellikle yurtdışında oldukça yaygındır, fakat ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaya başladı.

7. İnternetten alım-satım yapmak

E-ticaret, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bu yüzden ticaret yapmak isteyen birinin ilk olarak el atması gereken yer internet ortamı. Kira, fatura gibi sabit maliyetlerin olmadığı internet ortamında size uygun fiyata verecek bir tedarikçi bulmanız yeterli olur.
Dikkat etmeniz gereken şey ise, doğru kanalla, doğru insanlara, doğru malı ulaştırmak.
Denemek ile kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Üstelik başarılı olabilirseniz, oldukça iyi bir gelir kaynağı olacaktır size.

8. Doğrudan satış temsilciliği yapmak

Eskiden doğrudan satış deyince kapı kapı dolaşarak satış yapan insan gelirdi. Bu iş kolu hala var, ama artık kapı kapı dolaşmak yerine telefonla ve internet ile satış yapılıyor.
Avon, Oriflame gibi firmalardan satış temsilciliği alarak internet, telefon ya da kişisel irtibatlarını ile ürün satabilirsiniz. Sadece boş zamanlarınızda yaparak bile oldukça iyi bir gelir elde edebilirsiniz.

9. Sadece veri girişi yaparak para kazanmak

Bazı şirketler ve internet girişimleri dönemsel olarak oldukça yüklü bir veri girişi yapmak zorundadır. Bu girişler oldukça fazla bir iş yüküdür. Kendi işlerini aksatmak istemeyen, bunun için ekstra kişi çalıştırmak istemeyen firmalar bu işleri dışarıdan birine verir. Siz de bu veri girişleri işini alarak kendinize ek gelir sağlayabilirsiniz.
Bu işin en iyi yanı, bilgisayarınızı kucağınıza alıp, kanepede oturarak çalışmaktır. Üstelik bütçenize oldukça katkı sağlayacaktır.

10. Sanal asistanlık ile ek gelir

Artık çoğu girişimciler sanal asistan kullanıyor. Bir sanal asistanın, asistandan beklenen hemen her şeyi yapması beklenir. Günlük toplantı ve rutini organize etmek, maillere yanıt vermek, veri girişi yapmak, sosyal medya hesabını yönetmek, telefonlara cevap vermek hatta blog gönderileri yazmanız gerekebilir. İş yükü asistanlık yaptığınız patrona göre değişir.
Eğer uygun bir kişi ile anlaşabilirseniz hem oldukça iyi bir ek gelir elde eder, hem de herhangi bir mesai süresi olmadan rahatça çalışabilirsiniz.

11. Şirketler için 'Chat Botlar' yapmak

Chat Bot, kısaca özetlemek gerekirse, internet aracılığı ile insanlarla konuşmayı simüle eden bir bilgisayar programıdır. Türkçe karşılığı 'sohbet robotu' olan bu program işletmeler ile müşteriler arasında oldukça sıcak bir ilişki kurmayı sağlar. Siz de bu firmalar için Chat Bot yaparak ek gelir elde edebilirsiniz.
Eğer yazılım ve programlama konusunda gerekli bilgiye sahip değilseniz, bazı platformları kullanarak birkaç dakika içinde Chat Bot yapabilirsiniz. ChattyPeople bunlardan bir tanesidir.
Eğer bu platformları kullanacak kadar İngilizceniz yok ise chatbots.org gibi türkçe siteleri de kullanabilirsiniz.

12. Akşam ve hafta sonu tamirciliği

Çalışanların çoğu tamir işleri için mesai saatlerinin dışında birini bulmak ister. Aksi gibi tamirciler ise mesai saatleri dışında pek hizmet vermez. Sadece bazı sektörlerde nöbetçi tamirciler olur.
Eğer siz de mesai saatleriniz dışında ek bir gelir kaynağı arıyorsanız yatkın olduğunuz elektronik ya da mekanik ürünlerin tamirini yapabilirsiniz. İnternet gibi bir nimeti kullanarak bazı yerlere ilan verebilir ve reklamınızı yapabilirsiniz.

13. Ek iş olarak çeviri yapmak

Günümüzde yabancı bir dile hakim olmak her anlamda kazanç sağlıyor. Sadece evde oturarak ve çeviri yaparak çok ciddi rakamlar kazanabilirsiniz.
Eğitim seviyesi ve yabancı dile hakim olmanıza bağlı olarak belirli işler yapabilirsiniz. Genel olarak freelance yapılan bu işler oldukça yaygındır. En basiti dizi ve film sitelerine altyazı çevirisi yaparak bile oldukça iyi bir gelir elde edebilirsiniz.
İş kadını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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