https://sputniknews.com.tr/20240223/2024te-en-cok-kazandiracak-meslekler-belli-oldu-1081022747.html

2024’te en çok kazandıracak meslekler belli oldu

2024’te en çok kazandıracak meslekler belli oldu

Sputnik Türkiye

2024 yılında en çok kazandıracak sektörler ve meslekler açıklandı. Yapılan araştırmaya göre en çok kazandıran sektörler hangileri? Hangi mesleklerde para... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T07:38+0300

2024-02-23T07:38+0300

2024-02-23T07:38+0300

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Özellikle de iş hayatına yeni yeni girecek olanlar, yüksek getiri sağlayan sektörlere yöneliyor. Öte yandan 2024'te en çok kazandıracak sektör grupları da belli oldu. Peki, küresel çapta en çok kazandıran sektörler hangileri? Bu sektörlerde var olmak için neler yapmak gerekli?1- Finans ve bankacılıkFinans sektörü, ticari bankalar, yatırım bankaları, düzenleyici kurumlar, sigorta şirketleri ve varlık yönetimi gibi kurumları ve alanları içeren çok yönlü bir sektördür. Finans, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, örneğin küresel bir halkla ilişkiler firmasının finans departmanında çalışıyorsanız, kendinizi doğrudan finans sektörünün dışındayken de finans alanında çalışırken bulabilirsiniz. Finans ve bankacılık alanında en yüksek ücret alan üç rol şunlardır2- Bilgi teknolojisiTeknoloji endüstrisi hızla gelişiyor ve işin neredeyse her yönünü, her sektörü ve günlük hayatımızı etkiliyor. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte yavaşlama belirtisi göstermiyor.Gartner'a göre 2022'de 4.4 trilyon dolar olan 4.6 trilyon dolarlık sektör, yazılım geliştirmeden bulut bilişime, telekomünikasyondan yapay zeka ve makine öğrenimine ve siber güvenliğe kadar uzanan rolleri içeriyor. BT sektörü bu kadar geniş olduğu için, teknik bir kişi olmanıza gerek kalmadan bile potansiyel kariyer yollarını keşfetmek için çok fazla alan vardır.Teknoloji sektöründeki bazı yüksek ücretli roller şunlardır:3- Sağlık hizmetleriSağlık sektörü hastaneler, huzurevleri ve toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kurumlarını kapsar. Ayrıca, özel uygulamalar yoluyla refahı teşvik etmeyi, araştırma yapmayı ve ilaç üretmeyi, sağlık sigortasını yönetmeyi ve hasta kayıtları ve ilgili tesisler için bilgi yönetim sistemlerini sürdürmeyi de kapsar. bir Yahoo Finance raporuna göre, sağlık sektörünün 2027 yılına kadar 9.816,85 milyar dolar değerinde olacağı tahmin edilmektedir. En yüksek ücretli sağlık hizmetleri rollerinden bazıları şunlardır:

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meslek, sektör, 2024, para, kazanç, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, hayat pahalılığı, pahalı, pahalılaşma