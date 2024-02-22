https://sputniknews.com.tr/20240222/turkiyede-bir-ilk-calisma-suresini-40-saate-dusurduler-1080982297.html
Türkiye'de bir ilk: Çalışma süresini 40 saate düşürdüler
Türkiye'de bir ilk: Çalışma süresini 40 saate düşürdüler
Sputnik Türkiye
Mezitli Belediyesi'nin imzaladığı protokol ile işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate indirilirken çeşitli maddi konularda da iyileştirmeye... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T10:28+0300
2024-02-22T10:28+0300
2024-02-22T10:28+0300
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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yasanın belirlediği şartlar doğrultusunda en yüksek ücreti verdiklerini dile getirdi. Tarhan, "45 saat olan çalışma süresini 40 saate indirdik. Türkiye genelinde çok iyi şartlara sahip toplu iş sözleşmesini Mezitli Belediyemiz ile imzaladık. Yeni bir ek protokol ile sözleşmemizi belediyemiz ile imzalama kararı aldık. Ek protokol ile haklarımızda iyileştirme yapmış olacağız. Belirlediğimiz rakamlarda hükümetin koyduğu bir sınır var. Belediyelerin gelirinin yüzde 40’nı personele harcayamazsın. Bu kotayı geçemiyoruz. Bunu çok iyi anlamak lazım. Şimdiden imzaladığımız bu protokolün işçilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.21 yıl sonra ilk değişiklik: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saatlerine yeni düzenleme yoldaHalihazırda Türkiye'de 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren mesai saatleri düzenlemesi için adım atıldığı bilgi paylaşılmıştı. Yeni düzenleme ile 45 saat olan haftalık çalışma saatleri 35-40’a düşürülmek için çalışmalar yapılıyor. Böylece 21 yıllık mevzuatın değiştirilerek, çalışanların güçlendirilmesi hedefleniyor.Örneğin basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirmesi gündeme geldi. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240222/prof-dr-cem-kilic-yanitladi-mesai-saatleri-kisalacak-mi-1080977917.html
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Türkiye'de bir ilk: Çalışma süresini 40 saate düşürdüler
Mezitli Belediyesi'nin imzaladığı protokol ile işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate indirilirken çeşitli maddi konularda da iyileştirmeye gidildi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yasanın belirlediği şartlar doğrultusunda en yüksek ücreti verdiklerini dile getirdi.
Tarhan, "45 saat olan çalışma süresini 40 saate indirdik. Türkiye genelinde çok iyi şartlara sahip toplu iş sözleşmesini Mezitli Belediyemiz ile imzaladık. Yeni bir ek protokol ile sözleşmemizi belediyemiz ile imzalama kararı aldık. Ek protokol ile haklarımızda iyileştirme yapmış olacağız. Belirlediğimiz rakamlarda hükümetin koyduğu bir sınır var. Belediyelerin gelirinin yüzde 40’nı personele harcayamazsın. Bu kotayı geçemiyoruz. Bunu çok iyi anlamak lazım. Şimdiden imzaladığımız bu protokolün işçilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
21 yıl sonra ilk değişiklik: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saatlerine yeni düzenleme yolda
Halihazırda Türkiye'de 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren mesai saatleri düzenlemesi için adım atıldığı bilgi paylaşılmıştı. Yeni düzenleme ile 45 saat olan haftalık çalışma saatleri 35-40’a düşürülmek için çalışmalar yapılıyor. Böylece 21 yıllık mevzuatın değiştirilerek, çalışanların güçlendirilmesi hedefleniyor.
Örneğin basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirmesi gündeme geldi. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek.