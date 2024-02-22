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https://sputniknews.com.tr/20240222/prof-dr-cem-kilic-yanitladi-mesai-saatleri-kisalacak-mi-1080977917.html
Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı: Mesai saatleri kısalacak mı?
Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı: Mesai saatleri kısalacak mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de çalışma saatleri için yeni düzenleme yapılacağı belirtiliyordu. Haftalık mesainin 45 saatten 40'a düşebileceğine ilişkin iddialara bir açıklama da... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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çalışma
çalışma saatleri
haftalık çalışma saati
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
vedat bilgin
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Haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi konusunun gündeme alınabileceği iddia edildi. Daha sonra bu iddia resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı.TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç özetle şunları söyledi:‘Henüz somut bir çalışma yok’İddialar nasıldı?İddiaya göre, uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa süreli çalışma gibi modeller gelecek dönemde "daha çok yaygınlaşacak. Bu arada haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin de düşürülmesi söz konusu olacaktı, haftalık 35 ya da 40 saat mesai gibi alternatifler üzerinde duruluyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/bir-ulke-daha-4-gun-calisma-uygulamasina-gecti-turkiye-mesai-saatleri-ve-gunleri-degisecek-mi-1080257290.html
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cem kılıç, saat, çalışma, çalışma saatleri, haftalık çalışma saati, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), vedat bilgin
cem kılıç, saat, çalışma, çalışma saatleri, haftalık çalışma saati, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), vedat bilgin

Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı: Mesai saatleri kısalacak mı?

02:54 22.02.2024
© AAGece mesaisi
Gece mesaisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA
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Türkiye'de çalışma saatleri için yeni düzenleme yapılacağı belirtiliyordu. Haftalık mesainin 45 saatten 40'a düşebileceğine ilişkin iddialara bir açıklama da TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'dan geldi. Kılıç, "Bu yönde bir çalışma yok" dedi.
Haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi konusunun gündeme alınabileceği iddia edildi. Daha sonra bu iddia resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı.
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç özetle şunları söyledi:
"Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Bir şekilde ortaya atıldı ve o büyüdü. Bu konu daha önceki bakan Vedat Bilgin zamanında gündeme gelmişti. AB ülkelerinde çalışma saatlerinin kısaldığı haberleri izliyoruz. O da bunlara binayen Türkiye'de de gelecekte böyle bir adım atılabileceğini ifade etmişti ama şu an için Çalışma Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması söz konusu değil.

‘Henüz somut bir çalışma yok’

Bu konuda ben uzun yıllar önce akademik makale de yapmıştım. OECD ülkeleri çerçevesinde baktığımız zaman çalışma saatlerinin yasal olarak düşürüldüğüne dair bir takım gelişmeler var. Mesela Belçika'da 38 saat, Almanya'da 40 saat. Fransa'da 35 saat.Bizde bildiğiniz gibi haftalık çalışma süresi 45 saat. Bir değişiklik olur mu? Şu an için görünmüyor.
Çalışma sürelerinin düşmüş olması üretimin düşmesi anlamına da gelmedi. Hollnda örneğinde üretim artışına bile sebep oldu. Çalışma sürelerinin azaltılması üretimi de azaltacaktır anlayışı geçerliliğini yitirmiş bir anlayış olarak ortada duruyor."

İddialar nasıldı?

İddiaya göre, uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa süreli çalışma gibi modeller gelecek dönemde "daha çok yaygınlaşacak. Bu arada haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin de düşürülmesi söz konusu olacaktı, haftalık 35 ya da 40 saat mesai gibi alternatifler üzerinde duruluyor.
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
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Bir ülke daha 4 gün çalışma uygulamasına geçti: Türkiye'de mesai saatleri ve günleri değişecek mi?
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