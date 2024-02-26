https://sputniknews.com.tr/20240226/ecowas-gineye-yaptirimlari-kaldirdi-1081095183.html

ECOWAS Gine'ye yaptırımları kaldırdı

ECOWAS Gine'ye yaptırımları kaldırdı

Sputnik Türkiye

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T09:07+0300

2024-02-26T09:07+0300

2024-02-26T09:07+0300

dünya

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

nijer

gine

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batı afrika

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Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılma kararı ve Senegal'deki siyasi gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen liderler zirvesinin kapanış bildirisi yayımlandı.Bildiride, Eylül 2021'deki askeri darbe sonrası Gine'ye uygulanan ekonomik yaptırımların ve Mali vatandaşlarının ECOWAS kurumlarında çalışmasına ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi sonrası yaşanan siyasi kriz konusunda da taraflara, ülkenin demokratik kazanımlarını korumak amacıyla uzlaşıya önem vermeleri çağrısı yapıldı.Bildiride ayrıca Nijer'de 26 Temmuz 2023'teki darbeden bu yana alıkonulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un da bir an evvel serbest bırakılması gerektiği tekrarlandı.ECOWAS'tan dün yapılan açıklamada, Nijer'e uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240225/ecowas-nijer-yaptirimlarini-kaldiriyor-1081082666.html

nijer

gine

burkina faso

batı afrika

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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, gine, burkina faso, afrika, batı afrika, fransa