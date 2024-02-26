https://sputniknews.com.tr/20240226/ecowas-gineye-yaptirimlari-kaldirdi-1081095183.html
ECOWAS Gine'ye yaptırımları kaldırdı
ECOWAS Gine'ye yaptırımları kaldırdı
Sputnik Türkiye
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T09:07+0300
2024-02-26T09:07+0300
2024-02-26T09:07+0300
dünya
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılma kararı ve Senegal'deki siyasi gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen liderler zirvesinin kapanış bildirisi yayımlandı.Bildiride, Eylül 2021'deki askeri darbe sonrası Gine'ye uygulanan ekonomik yaptırımların ve Mali vatandaşlarının ECOWAS kurumlarında çalışmasına ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi sonrası yaşanan siyasi kriz konusunda da taraflara, ülkenin demokratik kazanımlarını korumak amacıyla uzlaşıya önem vermeleri çağrısı yapıldı.Bildiride ayrıca Nijer'de 26 Temmuz 2023'teki darbeden bu yana alıkonulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un da bir an evvel serbest bırakılması gerektiği tekrarlandı.ECOWAS'tan dün yapılan açıklamada, Nijer'e uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240225/ecowas-nijer-yaptirimlarini-kaldiriyor-1081082666.html
nijer
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burkina faso
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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, gine, burkina faso, afrika, batı afrika, fransa
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, gine, burkina faso, afrika, batı afrika, fransa
ECOWAS Gine'ye yaptırımları kaldırdı
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Nijer
, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılma kararı
ve Senegal'deki siyasi gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen liderler zirvesinin kapanış bildirisi yayımlandı.
Bildiride, Eylül 2021'deki askeri darbe sonrası Gine'ye uygulanan ekonomik yaptırımların ve Mali vatandaşlarının ECOWAS kurumlarında çalışmasına ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.
Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi sonrası yaşanan siyasi kriz konusunda da taraflara, ülkenin demokratik kazanımlarını korumak amacıyla uzlaşıya önem vermeleri çağrısı yapıldı.
Bildiride ayrıca Nijer'de 26 Temmuz 2023'teki darbeden bu yana alıkonulan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un da bir an evvel serbest bırakılması gerektiği tekrarlandı.
ECOWAS'tan dün yapılan açıklamada, Nijer'e uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyurulmuştu.