https://sputniknews.com.tr/20240129/ecowas-mali-burkina-faso-ve-nijerin-kararina-tepki-gosterdi-1080143820.html

ECOWAS, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in kararına tepki gösterdi

ECOWAS, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in kararına tepki gösterdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali, Burkina Faso ve Nijer'in topluluktan ayrılma kararına tepki gösterdi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T09:26+0300

2024-01-29T09:26+0300

2024-01-29T09:26+0300

dünya

afrika

batı afrika

mali

nijer

burkina faso

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

fransa

sömürgecilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080143600_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_73775e7586e559611c88ee797066cc3e.jpg

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Mali ve Nijer ulusal televizyonlarında yayınlanan, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in topluluktan çekilme kararını duyuran bir açıklamanın dikkati çektiği ifade edildi.ECOWAS Komisyonunun bu 3 üye devletten topluluktan çekilme niyetlerine ilişkin henüz doğrudan resmi bir bildirim almadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, ECOWAS'ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve durum geliştikçe daha fazla açıklama yapacağı ifade edildi.Üç ülkenin hazırladığı ortak bildiride, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in en kısa sürede 15 üyeli ECOWAS'tan çekileceği duyurulmuştu.ECOWAS ve Fransa ilişkisiNijer'in ordu tarafından atanan başbakan Ali Mahamane Lamine Zeine, perşembe günü Niamey'e ulaşması beklenen bir müzakere heyetinin geziyi iptal etmesinin ardından ECOWAS'ı sahtekârlıkla suçlamıştı.ECOWAS heyeti, Nijerya'nın başkenti Niamey'deki görüşmelere katılamamasını uçaktaki teknik bir arızaya bağlamıştı.Nijer'in geçiş hükümeti başkanı Abdurrahman Tchiani, aralık ayında bir devlet televizyon kanalına verdiği röportajda Fransa'yı ülkede faaliyet gösteren terörist grupları desteklemekle suçlamıştı.Tchiani ayrıca ekonomik yaptırımlar yoluyla siyasi taviz talep etmenin terörizm olduğunu vurgulayarak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile diğer uluslararası aktörleri gıda ve ilaç ambargosu nedeniyle içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tuttu.G5 Sahel Görev Gücünden çekildiler, Sahel Devletleri İttifakı kurdularMali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kurmuştu.İttifakla imzacı ülkelerden birine yapılan saldırı, diğerlerine de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.Mali, G5 Sahel Görev Gücü'nden Mayıs 2022'de ayrılmıştı. Burkina Faso ve Nijer de Kasım 2023'te G5 Sahel Görev Gücü'nden çekildiğini açıklamıştı.Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi, Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüzölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.

https://sputniknews.com.tr/20240128/uc-afrika-ulkesi-ecowastan-cekildiklerini-acikladi-1080125530.html

batı afrika

mali

nijer

burkina faso

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, batı afrika, mali, nijer, burkina faso, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), fransa, sömürgecilik