https://sputniknews.com.tr/20240128/uc-afrika-ulkesi-ecowastan-cekildiklerini-acikladi-1080125530.html

3 Afrika ülkesi ECOWAS'tan çekildiklerini açıkladı

3 Afrika ülkesi ECOWAS'tan çekildiklerini açıkladı

Burkina Faso, Nijer ve Mali’nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) çekildiği açıklandı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T16:54+0300

2024-01-28T16:54+0300

2024-01-28T16:55+0300

dünya

afrika

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

nijer

burkina faso

mali

fransa

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Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun ECOWAS bölgesel topluluğundan ayrıldıklarını resmi olarak duyurduğunu aktaran Reuters haber ajansı, örgütten çekilmeye ilişkin ortak bildirinin Nijer ulusal televizyonunda okunduğunu vurguladı.Nijer'in ordu tarafından atanan başbakan Ali Mahamane Lamine Zeine, perşembe günü Niamey'e ulaşması beklenen bir müzakere heyetinin başarısız olmasının ardından ECOWAS'ı sahtekârlıkla suçlamıştı.ECOWAS heyeti, Nijerya'nın başkenti Niamey'deki görüşmelere katılamamasını uçaktaki teknik bir arızaya bağlamıştı.Nijer'in geçiş hükümeti başkanı Abdurrahman Tchiani, aralık ayında bir devlet televizyon kanalına verdiği röportajda Fransa'yı ülkede faaliyet gösteren terörist grupları desteklemekle suçlamıştı.Tchiani ayrıca ekonomik yaptırımlar yoluyla siyasi taviz talep etmenin terörizm olduğunu vurgulayarak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile diğer uluslararası aktörleri gıda ve ilaç ambargosu nedeniyle içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tuttu.

https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-nijerdeki-yeni-yonetime-suikast-hazirliyor-1075275689.html

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burkina faso

mali

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afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, burkina faso, mali, fransa