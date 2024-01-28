https://sputniknews.com.tr/20240128/uc-afrika-ulkesi-ecowastan-cekildiklerini-acikladi-1080125530.html
3 Afrika ülkesi ECOWAS'tan çekildiklerini açıkladı
3 Afrika ülkesi ECOWAS'tan çekildiklerini açıkladı
Burkina Faso, Nijer ve Mali’nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) çekildiği açıklandı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T16:54+0300
2024-01-28T16:54+0300
2024-01-28T16:55+0300
dünya
afrika
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
nijer
burkina faso
mali
fransa
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Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun ECOWAS bölgesel topluluğundan ayrıldıklarını resmi olarak duyurduğunu aktaran Reuters haber ajansı, örgütten çekilmeye ilişkin ortak bildirinin Nijer ulusal televizyonunda okunduğunu vurguladı.Nijer'in ordu tarafından atanan başbakan Ali Mahamane Lamine Zeine, perşembe günü Niamey'e ulaşması beklenen bir müzakere heyetinin başarısız olmasının ardından ECOWAS'ı sahtekârlıkla suçlamıştı.ECOWAS heyeti, Nijerya'nın başkenti Niamey'deki görüşmelere katılamamasını uçaktaki teknik bir arızaya bağlamıştı.Nijer'in geçiş hükümeti başkanı Abdurrahman Tchiani, aralık ayında bir devlet televizyon kanalına verdiği röportajda Fransa'yı ülkede faaliyet gösteren terörist grupları desteklemekle suçlamıştı.Tchiani ayrıca ekonomik yaptırımlar yoluyla siyasi taviz talep etmenin terörizm olduğunu vurgulayarak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile diğer uluslararası aktörleri gıda ve ilaç ambargosu nedeniyle içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tuttu.
https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-nijerdeki-yeni-yonetime-suikast-hazirliyor-1075275689.html
nijer
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afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, burkina faso, mali, fransa
afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, burkina faso, mali, fransa
3 Afrika ülkesi ECOWAS'tan çekildiklerini açıkladı
16:54 28.01.2024 (güncellendi: 16:55 28.01.2024)
Burkina Faso, Nijer ve Mali’nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) çekildiği açıklandı.
Nijer, Mali ve Burkina Faso’nun ECOWAS bölgesel topluluğundan ayrıldıklarını resmi olarak duyurduğunu aktaran Reuters haber ajansı, örgütten çekilmeye ilişkin ortak bildirinin Nijer ulusal televizyonunda okunduğunu vurguladı.
Nijer'in ordu tarafından atanan başbakan Ali Mahamane Lamine Zeine, perşembe günü Niamey'e ulaşması beklenen bir müzakere heyetinin başarısız olmasının ardından ECOWAS'ı sahtekârlıkla suçlamıştı.
ECOWAS heyeti, Nijerya'nın başkenti Niamey'deki görüşmelere katılamamasını uçaktaki teknik bir arızaya bağlamıştı.
Nijer'in geçiş hükümeti başkanı Abdurrahman Tchiani
, aralık ayında bir devlet televizyon kanalına verdiği röportajda Fransa'yı ülkede faaliyet gösteren terörist grupları desteklemekle suçlamıştı.
Tchiani ayrıca ekonomik yaptırımlar yoluyla siyasi taviz talep etmenin terörizm olduğunu vurgulayarak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile diğer uluslararası aktörleri gıda ve ilaç ambargosu nedeniyle içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu tuttu.