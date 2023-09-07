https://sputniknews.com.tr/20230907/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-nijerdeki-yeni-yonetime-suikast-hazirliyor-1075275689.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor

ABD'nin Nijer'de yaşanan iktidar değişikliğinden memnun olmadığını belirten Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD istihbarat servislerinin yeni yönetime... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T16:40+0300

2023-09-07T16:40+0300

2023-09-07T16:40+0300

dünya

nijer

jeopolitik

beyaz saray

suikast

suikast girişimi

cunta

afrika

muhammed bazum

abd

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SVR Basın Bürosu, yazılı bir açıklama yayınlayarak ABD yönetimi ve istihbarat servislerinin Nijer'deki gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ve bu nedenle birtakım hazırlıklar yaptığını belirtti.SVR, "Beyaz Saray, Nijer'de 'demokrasiyi güçlendirmek' için çeşitli seçenekler üzerinde duruyor. Bunun Paris'le yakın bağları bulunan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) eliyle yapılması doğru bulunmuyor. ABD'liler, en 'etkili' seçenek olarak halkın çoğunluğunun desteğine güvenen 'darbeci liderlerin' fiziksel olarak ortadan kaldırılmasını görüyor" ifadelerini kullandı.ABD istihbarat servislerinin müttefikleriyle olası suikastlerin potansiyel faillerini tartışmaya başladığını kaydeden SVR, Nijer'deki yeni yönetimin yakın çevresinde bulunan ve tercihen Pentagon'un eğitim kurumlarında özel eğitim alan kişiler üzerinde durulduğunun altını çizdi.Afrika'nın 'beklenmedik ve son derece nahoş' 'jeopolitik uyanışıyla' karşı karşıya kalan Beyaz Saray'ın teyit edilmiş reçeteler olarak adlandırılan eski reçetelere başvurmaya karar verdiğini belirten SVR, Washington'un 'kirli metotları' bu şekilde kullanmasında yeni bir şey bulunmadığını, 1960'lardan bu yana CIA'in Afrika kıtasında, özellikle de Kongo, Gana ve Güney Afrika liderlerine yönelik eylemlerde imzası bulunduğunu vurguladı.Ne olmuştu?Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam ordu, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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nijer, jeopolitik, beyaz saray, suikast, suikast girişimi, cunta, afrika, muhammed bazum, abd, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), kongo, gana, güney afrika