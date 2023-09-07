Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:33
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
20:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
21:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
22:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230907/sudan-egemenlik-konseyi-baskani-burhan-hizli-destek-kuvvetlerini-feshetme-karari-aldi-1075256737.html
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesine yönelik bir... 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T01:20+0300
2023-09-07T01:20+0300
dünya
sudan
afrika
sudan egemenlik konseyi
abdulfettah el burhan
hızlı destek güçleri (rsf)
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070005131_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_e019ec463c55bb474d7d2fc0a3f2fab6.jpg
Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Burhan, çıkardığı kararname ile Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) feshetti.Burhan, kararnamenin uygulanması için Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Egemenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlara talimat verdi.Açıklamada, kararnamenin, HDK'nın devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunması ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi nedeniyle çıkarıldığı belirtildi.ABD'den HDK'ye yönelik yaptırım kararıABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK üyelerinin Darfur'da zulüm, taciz, etnik temelli cinayet, yağmalama ve kundaklama gibi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği kaydedilmişti.Bu suçlar nedeniyle bakanlığın HDK Batı Darfur Bölge Komutanı Abdurrahman Cuma'ya vize kısıtlaması uygulama kararı aldığı aktarılmıştı.Ayrıca ABD Hazine Bakanlığının da HDK 2. Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu'ya yönelik yaptırım kararı aldığı ifade edilmişti.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070005131_215:0:2236:1516_1920x0_80_0_0_1fdf781c8d11d899eba0ab148bb49843.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sudan, afrika, sudan egemenlik konseyi, abdulfettah el burhan, hızlı destek güçleri (rsf), hızlı destek kuvvetleri (hdk)
sudan, afrika, sudan egemenlik konseyi, abdulfettah el burhan, hızlı destek güçleri (rsf), hızlı destek kuvvetleri (hdk)

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı

01:20 07.09.2023
© AASudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, video mesaj yayımladı.
Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, video mesaj yayımladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesine yönelik bir kararname çıkardı.
Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Burhan, çıkardığı kararname ile Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) feshetti.
Burhan, kararnamenin uygulanması için Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Egemenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlara talimat verdi.
Açıklamada, kararnamenin, HDK'nın devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunması ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi nedeniyle çıkarıldığı belirtildi.

ABD'den HDK'ye yönelik yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK üyelerinin Darfur'da zulüm, taciz, etnik temelli cinayet, yağmalama ve kundaklama gibi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği kaydedilmişti.
Bu suçlar nedeniyle bakanlığın HDK Batı Darfur Bölge Komutanı Abdurrahman Cuma'ya vize kısıtlaması uygulama kararı aldığı aktarılmıştı.
Ayrıca ABD Hazine Bakanlığının da HDK 2. Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu'ya yönelik yaptırım kararı aldığı ifade edilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.
HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала