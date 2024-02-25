https://sputniknews.com.tr/20240225/ecowas-nijer-yaptirimlarini-kaldiriyor-1081082666.html

ECOWAS, Nijer yaptırımlarını kaldırıyor

ECOWAS, Nijer yaptırımlarını kaldırıyor

Sputnik Türkiye

On beş üyesi bulunan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından ülkeye uyguladığı... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T16:03+0300

2024-02-25T16:03+0300

2024-02-25T16:03+0300

dünya

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

darbe

yaptırım

ekonomik yaptırım

ticari yaptırım

nijer

mali

burkina faso

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Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ülkenin üyeliğini askıya almış, ticari ve ekonomik yaptırımlar uygulamıştı.Nijer'in başkenti Abuja'da düzenlenen toplantıda Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ECOWAS'tan ayrılma kararı görüşüldü. Söz konusu ülkelere kararlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı. ECOWAS Dönem Başkanı Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, toplantının açılış konuşmasında "Zirvede anayasal düzeni ve demokratik ilkeleri koruma, vatandaşların sosyal ve ekonomik refahını teşvik etme yönündeki kararlılığa uygun kararlar alınmalı. Üye devletlerimizde anayasal düzen arayışına yönelik mevcut yaklaşımımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu nedenle, söz konusu ülkeleri kararlarını yeniden gözden geçirmeye ve örgütümüzü düşman olarak görmemeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.ECOWAS Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray, toplantının ardından yaptığı açıklamada ECOWAS'ın Nijer'e uyguladığı yaptırımların en kısa sürede kaldırılacağını duyurdu. Nijer yaptırımlarının kaldıılmasının 'insani gerekçelere dayandığını' ifade eden Touray, “Yürürlükte kalacak siyasi yaptırımların yanı sıra bireysel yaptırımlar da devam edecek” dedi.

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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), darbe, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, nijer, mali, burkina faso