https://sputniknews.com.tr/20240225/katar-lng-uretim-kapasitesini-yuzde-85-artiracak-1081081201.html

Katar, LNG üretim kapasitesini yüzde 85 artıracak

Katar, LNG üretim kapasitesini yüzde 85 artıracak

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan gaz alımlarını reddetmesiyle enerji gelirlerini artıran Katar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretim kapasitesini 2030'a... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T14:51+0300

2024-02-25T14:51+0300

2024-02-25T14:51+0300

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Ülkenin başkenti Doha'da kapasite artırım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Saad bin Şeride el-Kabi, LNG üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin mevcut çalışmalara ilave olarak yıllık 16 milyon tonluk yeni bir çalışmanın yapılacağını duyurdu.Halihazırda dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın mevcut kapasitesi yıllık 77 milyon ton seviyesinde bulunuyor.Katar hükümeti, geçen yıllarda bu miktarın 2027'ye kadar 126 milyon tona çıkarılacağını açıklamıştı.Söz konusu yeni çalışmayla birlikte üretim kapasitesindeki hedef 2030 yılı için 142 milyon tona yükseldi.Bu, ülkenin LNG üretim kapasitesinin yüzde 85 artacağı anlamına geliyor.Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) verilerine göre Katar, geçen yıl 79.9 milyon ton LNG ihraç ederek ABD ve Avustralya'nın gerisinde kalmış, 2022'de ise 80.1 milyon ton ile dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240128/avrupanin-abd-gazina-artan-bagimliligi-korkutuyor-1080119550.html

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katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), sıvılaştırılmış doğalgaz, gaz, ortadoğu, avrupa, abd, rusya, enerji