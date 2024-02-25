https://sputniknews.com.tr/20240225/ukrayna-yaz-aylarinda-natoya-davet-edilmeyi-bekliyor-1081080408.html

Ukrayna yaz aylarında NATO'ya davet edilmeyi bekliyor

Ukrayna yaz aylarında NATO'ya davet edilmeyi bekliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Kiev'in Ukrayna'nın NATO'ya davetini yaz aylarında almayı beklediğini söyledi. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T14:21+0300

2024-02-25T14:21+0300

2024-02-25T14:21+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yardımcısı Andrey Yermak, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, önceki gün başkent Kiev'de eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski'nin de katıldığı özel bir toplantı düzenlendiğini duyurdu.Ülkesinin yaz aylarında NATO'ya davet edilmeyi beklediğinin altını çizen Yermak, “ Avrupa ve dünyanın kendisini güvenlikte hissetmesi, yalnızca Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesiyle sağlanabilir. Kiev, bu üyeliği 2024 yazında Washington'da yapılacak Kuzey Atlantik İttifakı zirvesinde elde etmek istiyor” diye yazdı.Yermak, aynı zamanda Ukrayna'nın Washington'daki zirveye davet edilmemesinin Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerinde yeni gerginliklere yol açabileceğini savundu.Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde bir araya gelen G7 ülkeleri Ukrayna'yı destekleyen bir deklarasyon yayınlarken, öte yandan bildiride yer alan güvenlik taahhütleri, Ukrayna'nın ittifaka üyeliğiyle ilgili daha önce verilen sözlerin tersine uygulama için belirli bir zaman dilimi öngörmüyordu.Kiev, ‘güvenlik garantilerinin’ 2024 yılında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce verileceğini umarken, Financial Times'ın haberine göre, Ukrayna için ‘güvenlik garantileri’ Fransa, Almanya, ABD ve diğer bazı ülkelerle uzun vadeli finansman, askeri yardım ve askeri personel eğitimi konularında ikili anlaşmalar şeklinde resmiyet kazanabilir.Ağustos 2023'ün sonlarında Kiev için ‘güvenlik garantileri’ konusundaki müzakereleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sürecin özünün net olmadığına değinirken, Rusya'nın endişelerinden bahsetmediğini ve katılımı olmadan bu tür konuların çözümünün tek taraflı olacağını söyledi.Eylül 2022'nin sonlarında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği için hızlandırılmış bir temelde başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.Geçtiğimiz temmuz ayında Litvanya 'da yapılan zirvede blok ülkeleri Ukrayna için üç maddeden oluşan çok yıllı destek paketini onaylarken, bu paket içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO standartlarına uygun hale getirilmesi için yardım planı, NATO-Ukrayna Konseyi kurulması ve Kiev'in üyelik için bir eylem planını önceden yerine getirmeksizin ittifaka katılma hakkının teyit edilmesi gibi maddeler yer alıyordu.Aynı zamanda, Kiev'in ısrarla üzerinde durduğu Ukrayna'nın bloğa katılımı için herhangi bir zaman çerçevesi belirlenmediği gibi, resmi bir davet almak için yerine getirilmesi gereken koşullar da açıklığa kavuşturulmadı.

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