https://sputniknews.com.tr/20240215/nato-ukrayna-ordusu-icin-yeni-bir-egitim-merkezi-acmayi-planliyor-1080754523.html

'NATO, Ukrayna ordusu için yeni bir eğitim merkezi açmayı planlıyor'

'NATO, Ukrayna ordusu için yeni bir eğitim merkezi açmayı planlıyor'

Sputnik Türkiye

NATO'nun Ukrayna ordusu ile İttifak güçleri arasında tam uyumun sağlanması için Ukraynalı askerlere yönelik yeni bir eğitim merkezi açmayı planladığı... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T10:42+0300

2024-02-15T10:42+0300

2024-02-15T10:44+0300

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İspanyol El Pais gazetesi, adını açıklamadığı diplomatlara dayandırdığı haberinde NATO'nun Ukrayna ordusu için modern bir eğitim merkezi kurma planları yaptığını yazdı.Yeni projenin AB'nin Ukrayna'da kurduğu 'AB Askeri Danışmanlık ve Eğitim Misyonu Ukrayna' adlı yapıya takviye olacağını kaydeden gazete, söz konusu merkezin Kiev'e yalnızca askeri personelin eğitiminde değil, aynı zamanda onlara askeri yönetim stratejilerinin öğretilmesinde de yardımcı olacağını ifade etti.NATO savunma bakanlarının Brüksel'de bugün yapacakları toplantıda projenin detaylarını alacağını belirten El Pais, nihai onayın Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nde verilmesinin beklendiğini aktardı.Kaynaklar, "İttifak'ın müttefikleri şu anda yeni merkezin nasıl finanse edileceğini (NATO'nun ortak hesapları aracılığıyla mı yoksa bütçe fonu şeklinde mi), ne tür eğitmenlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini tartışıyor. Bunlar yeni üste görevli eğitmenler ya da İttifak üyeleri tarafından daha kısa bir süre için gönderilen personel olabilir" ifadelerini kullandı.Gazete, yeni merkezde Ukrayna'ya NATO'yla tam uyum sağlamasına ve NATO'nun doktrin ve standartlarını edinmesine yardım edecek bir eğitim sunulacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-savunma-bakani-austin-nato-toplantisi-oncesi-stoltenberg-ile-gorustu-1080752375.html

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