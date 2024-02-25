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Türkiye İzlanda'yı son saniye basketiyle mağlup etti
Türkiye İzlanda'yı son saniye basketiyle mağlup etti
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T20:38+0300
2024-02-25T20:38+0300
spor
basketbol
türkiye
türkiye a milli basketbol takımı
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Taraftarının büyük desteğiyle maça tempolu başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 2 dakikayı Şehmus'un elinden gelen basketlerle 4-0 önde kapattı. Maçın 5. dakikasını 7-5 üstün geçen "12 Dev Adam" Hermannsson'un basketlerine engel olamayınca 6. dakikada 9-7 geri düştü. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlikle sona erdi.Türkiye, ikinci periyota pota altında Okben ve Ercan'ın elinden bulduğu basketlerle girdi. Ribauntlarda sorun yaşayan milliler, Fridriksson'un yönlendirdiği rakibini durdurmakta zorlandı. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, 16. dakikada 6 sayılık fark (30-24) yakaladı. İzlanda, pota altında Hlinason'un kaydettiği basketlerle maça tutunsa da Türkiye devre arasına 35-30 önde girdi.Mücadelenin ikinci yarısına iyi giren Türkiye, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti. Sertaç ile pota altında üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, hem savunma hem de hücum ribauntlarını aldı. Üç sayı çizgisi gerisinden isabet yüzdesini artıran milliler, 25. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 50-39. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanırken ay-yıldızlı ekip son çeyreğe 54-47 önde gitti.Son periyodun başında hücumdaki tutuk görüntüsü süren milliler, İzlanda'nın 33. dakikada farkı 3 sayıya (56-53) indirmesini engelleyemedi. Ercan Osmani ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, 35. dakikayı 63-56 önde geçti. İzlanda, en skorer oyuncusu Hermannsson, bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı. Buna rağmen etkili bir performans sergileyen konuk takım, bitime 1 dakika 3 saniye kala farkı 1 sayıya (71-70) indirdi. İzlanda, bitime 3 saniye kala Gudmundsson'un basketiyle 75-74 öne geçti. Son hücumu kullanan millilerde Tarık Biberoviç, son saniyede çıkardığı şutta isabet buldu. A Milli Takım, parkeden 76-75 üstün ayrıldı.Bu sonuçla "12 Dev Adam" gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. İzlanda ise ilk yenilgisini yaşadı.A Milli Takım'da Sertaç Şanlı, 20 sayı ve 12 ribauntla maçın en skoreri oldu. Ercan Osmani 14, Tarık Biberoviç ise 11 sayıyla galibiyette rol aldı.
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basketbol biberoviç

Türkiye İzlanda'yı son saniye basketiyle mağlup etti

20:38 25.02.2024
© AA / Esra BilginTarık Biberoviç
Tarık Biberoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© AA / Esra Bilgin
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Taraftarının büyük desteğiyle maça tempolu başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 2 dakikayı Şehmus'un elinden gelen basketlerle 4-0 önde kapattı. Maçın 5. dakikasını 7-5 üstün geçen "12 Dev Adam" Hermannsson'un basketlerine engel olamayınca 6. dakikada 9-7 geri düştü. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlikle sona erdi.
Türkiye, ikinci periyota pota altında Okben ve Ercan'ın elinden bulduğu basketlerle girdi. Ribauntlarda sorun yaşayan milliler, Fridriksson'un yönlendirdiği rakibini durdurmakta zorlandı. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, 16. dakikada 6 sayılık fark (30-24) yakaladı. İzlanda, pota altında Hlinason'un kaydettiği basketlerle maça tutunsa da Türkiye devre arasına 35-30 önde girdi.
Mücadelenin ikinci yarısına iyi giren Türkiye, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti. Sertaç ile pota altında üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, hem savunma hem de hücum ribauntlarını aldı. Üç sayı çizgisi gerisinden isabet yüzdesini artıran milliler, 25. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 50-39. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanırken ay-yıldızlı ekip son çeyreğe 54-47 önde gitti.
Son periyodun başında hücumdaki tutuk görüntüsü süren milliler, İzlanda'nın 33. dakikada farkı 3 sayıya (56-53) indirmesini engelleyemedi. Ercan Osmani ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, 35. dakikayı 63-56 önde geçti. İzlanda, en skorer oyuncusu Hermannsson, bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı. Buna rağmen etkili bir performans sergileyen konuk takım, bitime 1 dakika 3 saniye kala farkı 1 sayıya (71-70) indirdi. İzlanda, bitime 3 saniye kala Gudmundsson'un basketiyle 75-74 öne geçti. Son hücumu kullanan millilerde Tarık Biberoviç, son saniyede çıkardığı şutta isabet buldu. A Milli Takım, parkeden 76-75 üstün ayrıldı.
Bu sonuçla "12 Dev Adam" gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. İzlanda ise ilk yenilgisini yaşadı.
A Milli Takım'da Sertaç Şanlı, 20 sayı ve 12 ribauntla maçın en skoreri oldu. Ercan Osmani 14, Tarık Biberoviç ise 11 sayıyla galibiyette rol aldı.
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