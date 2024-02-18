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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, Fenerbahçe Beko kazandı
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, Fenerbahçe Beko kazandı
Sputnik Türkiye
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T17:29+0300
2024-02-18T17:29+0300
2024-02-18T18:03+0300
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Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti. Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ettiGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.Bakan Bak, tebrik mesajında "Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden her iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230610/tbf-disiplin-kurulu-anadolu-efes-ile-fenerbahce-bekoya-para-cezasi-verdi-1072264444.html
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fenerbahçe, fenerbahçe beko, basketbol
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, Fenerbahçe Beko kazandı
17:29 18.02.2024 (güncellendi: 18:03 18.02.2024)
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile karşılaştı.
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.
İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti.
Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.
Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında "Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden her iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.