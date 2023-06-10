https://sputniknews.com.tr/20230610/tbf-disiplin-kurulu-anadolu-efes-ile-fenerbahce-bekoya-para-cezasi-verdi-1072264444.html
TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi
TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T21:57+0300
2023-06-10T21:57+0300
2023-06-10T21:59+0300
spor
fenerbahçe beko
anadolu efes
ceza
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TBF'den yapılan açıklamada, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübe para cezası uygulandığı belirtildi.Salon ile seyirci olaylarının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Anadolu Efes'in 60 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.Kulübün internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 37 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'na ise sportmenliğe aykırı açıklamaları ile hareketi nedeniyle toplam 40 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.Öte yandan Pınar Karşıyaka'nın da 65 bin 917 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
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fenerbahçe beko, anadolu efes, ceza
fenerbahçe beko, anadolu efes, ceza
TBF Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi
21:57 10.06.2023 (güncellendi: 21:59 10.06.2023) Abone ol
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübe para cezası uygulandığı belirtildi.
Salon ile seyirci olaylarının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Anadolu Efes'in 60 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 37 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'na ise sportmenliğe aykırı açıklamaları ile hareketi nedeniyle toplam 40 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.
Öte yandan Pınar Karşıyaka'nın da 65 bin 917 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.