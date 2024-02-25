https://sputniknews.com.tr/20240225/borrell-ukraynadaki-catismanin-sonucu-onumuzdeki-aylarda-belirlenebilir-1081077404.html
Borrell: Ukrayna'daki çatışmanın sonucu önümüzdeki aylarda belirlenebilir
Borrell: Ukrayna'daki çatışmanın sonucu önümüzdeki aylarda belirlenebilir
Sputnik Türkiye
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'daki çatışmanın sonucunun önümüzdeki aylarda belirlenebileceğini söylerken, bu nedenle Brüksel'in Kiev'i daha fazla... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T12:25+0300
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İspanyol El País gazetesine konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna'nın direnmesini istiyorsak, ona daha fazla ve daha hızlı yardım etmeliyiz” ifadelerini kullanırken, önümüzdeki ayların savaşın sonucunu belirleyebileceğini vurguladı“Direnmek kazanmaktır” diyen Borrell, ABD başkanlığına yeniden seçilmek isteyen Donald Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarına da değindiği konuşmasını, “Rusya'nın kendi koşullarını yerine getirmeyen ülkelere saldırmasını önermesi dehşet verici” diye sürdürdü.Borrell, “Ukrayna savaşını Meksika'dan gelen göç baskısıyla kıyaslayan Cumhuriyetçilerin olması dehşet verici. Sorumluluk almalı, savunma kabiliyetlerimizi arttırmalı ve her türlü olasılığa hazır olmalıyız. Trump henüz kazanmadı, tıpkı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in henüz kazanmadığı gibi, ama Avrupa uyanmalı" dedi.AB'nin ABD tarafından sağlanan savunma şemsiyesinin Trump tarafından kapatılması riskinin Avrupalıların korkusu haline geldiğine dikkat çeken Borrell, sözlerini, “Genç bir dünyada yaşlanan bir kıtayız, dolayısıyla bu korku ve güvensizlik anlaşılabilir. Avrupa, tehlikeli bir dünyada yaşadığının farkına vardı” diye tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240224/avrupa-komisyonu-ukraynanin-abye-katilimina-iliskin-muzakere-programini-martta-sunacak-1081065702.html
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josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, kiev, donald trump, abd başkanlık seçimleri, nato
josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, kiev, donald trump, abd başkanlık seçimleri, nato
Borrell: Ukrayna'daki çatışmanın sonucu önümüzdeki aylarda belirlenebilir
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'daki çatışmanın sonucunun önümüzdeki aylarda belirlenebileceğini söylerken, bu nedenle Brüksel'in Kiev'i daha fazla desteklemesi gerektiğini duyurdu.
İspanyol El País gazetesine konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna'nın direnmesini istiyorsak, ona daha fazla ve daha hızlı yardım etmeliyiz” ifadelerini kullanırken, önümüzdeki ayların savaşın sonucunu belirleyebileceğini vurguladı
“Direnmek kazanmaktır
” diyen Borrell, ABD başkanlığına yeniden seçilmek isteyen Donald Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarına
da değindiği konuşmasını, “Rusya'nın kendi koşullarını yerine getirmeyen ülkelere saldırmasını önermesi dehşet verici
” diye sürdürdü.
Borrell, “Ukrayna savaşını Meksika'dan gelen göç baskısıyla kıyaslayan Cumhuriyetçilerin olması dehşet verici. Sorumluluk almalı, savunma kabiliyetlerimizi arttırmalı ve her türlü olasılığa hazır olmalıyız. Trump henüz kazanmadı, tıpkı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in henüz kazanmadığı gibi, ama Avrupa uyanmalı" dedi.
AB'nin ABD tarafından sağlanan savunma şemsiyesinin Trump tarafından kapatılması riskinin Avrupalıların korkusu haline geldiğine dikkat çeken Borrell, sözlerini, “Genç bir dünyada yaşlanan bir kıtayız, dolayısıyla bu korku ve güvensizlik anlaşılabilir. Avrupa, tehlikeli bir dünyada yaşadığının farkına vardı” diye tamamladı.