https://sputniknews.com.tr/20240225/borrell-ukraynadaki-catismanin-sonucu-onumuzdeki-aylarda-belirlenebilir-1081077404.html

Borrell: Ukrayna'daki çatışmanın sonucu önümüzdeki aylarda belirlenebilir

Borrell: Ukrayna'daki çatışmanın sonucu önümüzdeki aylarda belirlenebilir

Sputnik Türkiye

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'daki çatışmanın sonucunun önümüzdeki aylarda belirlenebileceğini söylerken, bu nedenle Brüksel'in Kiev'i daha fazla... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T12:25+0300

2024-02-25T12:25+0300

2024-02-25T12:25+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

kiev

donald trump

abd başkanlık seçimleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081077239_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b0248fd0f5a6438808fbb128e1cc33e4.jpg

İspanyol El País gazetesine konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna'nın direnmesini istiyorsak, ona daha fazla ve daha hızlı yardım etmeliyiz” ifadelerini kullanırken, önümüzdeki ayların savaşın sonucunu belirleyebileceğini vurguladı“Direnmek kazanmaktır” diyen Borrell, ABD başkanlığına yeniden seçilmek isteyen Donald Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarına da değindiği konuşmasını, “Rusya'nın kendi koşullarını yerine getirmeyen ülkelere saldırmasını önermesi dehşet verici” diye sürdürdü.Borrell, “Ukrayna savaşını Meksika'dan gelen göç baskısıyla kıyaslayan Cumhuriyetçilerin olması dehşet verici. Sorumluluk almalı, savunma kabiliyetlerimizi arttırmalı ve her türlü olasılığa hazır olmalıyız. Trump henüz kazanmadı, tıpkı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in henüz kazanmadığı gibi, ama Avrupa uyanmalı" dedi.AB'nin ABD tarafından sağlanan savunma şemsiyesinin Trump tarafından kapatılması riskinin Avrupalıların korkusu haline geldiğine dikkat çeken Borrell, sözlerini, “Genç bir dünyada yaşlanan bir kıtayız, dolayısıyla bu korku ve güvensizlik anlaşılabilir. Avrupa, tehlikeli bir dünyada yaşadığının farkına vardı” diye tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20240224/avrupa-komisyonu-ukraynanin-abye-katilimina-iliskin-muzakere-programini-martta-sunacak-1081065702.html

avrupa birliği

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, kiev, donald trump, abd başkanlık seçimleri, nato