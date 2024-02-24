https://sputniknews.com.tr/20240224/avrupa-komisyonu-ukraynanin-abye-katilimina-iliskin-muzakere-programini-martta-sunacak-1081065702.html
‘Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakere programını martta sunacak’
‘Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakere programını martta sunacak’
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen, AK’nin Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin bir müzakere programını mart ortasında sunmayı planladığını... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakere programını mart ayının ortasında sunmayı planladığını söyledi.Von der Leyen "Avrupa Komisyonu olarak, müzakereler için ortak çerçeveyi mart ortasında sunacağız" dedi.Perşembe günü von der Leyen, Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakerelerin çerçevesinin ancak yaz aylarında belirleneceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-italya-ve-kanada-ile-guvenlik-anlasmalari-imzaladi-1081064653.html
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alexander de croo , ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, italya, kanada, avrupa komisyonu, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen
alexander de croo , ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, italya, kanada, avrupa komisyonu, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen
‘Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakere programını martta sunacak’
Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen, AK’nin Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin bir müzakere programını mart ortasında sunmayı planladığını belirtti.
Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakere programını mart ayının ortasında sunmayı planladığını söyledi.
Von der Leyen "Avrupa Komisyonu olarak, müzakereler için ortak çerçeveyi mart ortasında sunacağız" dedi.
Perşembe günü von der Leyen, Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin müzakerelerin çerçevesinin ancak yaz aylarında belirleneceğini söylemişti.