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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240225/biden-dondurulan-rus-varliklarinin-ukraynanin-ihtiyaclari-icin-kullanilmasinda-israrci-1081074260.html
Biden, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılmasında ısrarcı
Biden, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılmasında ısrarcı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın, pazar günkü sanal G7 zirvesinde Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılması konusunu yeniden... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T10:05+0300
2024-02-25T10:05+0300
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Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Biden, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerini bir araya getiren pazar günkü zirvede, Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarının Kiev’in ihtiyaçlarına yönlendirilmesi konusunda ısrar ederken, gazete, İngiliz tarafının da 'Washington baskısını’ desteklediğini yazdı.Ancak Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarının kullanılması konusunun sonuç bildirgesine sadece böyle bir hamlenin ‘teknik yönlerinin incelenmesi için çabaların artırılmasına yönelik genel bir söz’ olarak yansıdığını vurgulandı.İtalyan gazetesinin haberinde, “Berlin ve Paris'in yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun Rus varlıklarına el koyma konusunda hala büyük şüpheleri var, Çünkü bu tür bir emsal, karmaşık yasal sonuçlara ek olarak, Euro bölgesinin çekiciliği üzerinde büyük olumsuz sonuçlar doğurabilir" ifadelerine yer verildi.Dondurulan Rus varlıklarının faizlerinden elde edilen gelirin yılda 10 milyar Euro’ya yaklaştığı da dikkat çekerken, daha önce konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin bu gelirleri kullanmak için yasal adımları çoktan başlattığını söylemişti.G7 liderleri, önceki gün zirve bildirisinde Moskova Kiev'e ‘tazminat’ ödeyene kadar varlıklarını dondura dondurulacağı garantisi vermişti.Bununla birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Avrupa hukuk sistemleri ve uluslararası hukuk doğrultusunda Ukrayna'yı desteklemek için kullanılma olasılıkları konusunda bir güncelleme sunmaları talimatı verildi.G7 liderleri, Ukrayna'ya ‘sarsılmaz’ desteklerini teyit ettiUkrayna'yı ziyaret eden dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kiev'den bağlandığı video konferansın ardından ortak açıklama yapıldı.Açıklamada, "G7 liderleri olarak, biz Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit etmek ve Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokratik geleceği için yorulmadan mücadele eden Ukraynalıların cesaretini, dayanıklılığını selamlamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldik" ifadesi kullanıldı.Rusya'nın "BM Şartı'nı açık şekilde ihlal ederek geniş çaplı işgale kalkıştığı" ifade edilen açıklamada, "Ukrayna, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini yenme ve Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunma konusunda iradesini kanıtladı. Başkan Putin, Ukrayna'ya boyun eğdirme yönündeki stratejik hedefine ulaşamadı. Gereksiz bir savaşı finanse etmek için Rusya'nın kaynaklarını tüketti, yüz binlerce Rus’un hayatına mal oldu" iddiaları yer aldı.Liderlerin ortak açıklamasında, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Rusya'nın nükleer konusundaki söylemlerinin ve ‘gözdağı verme’ tutumunun da "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.Ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları ve Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesine rağmen Ukrayna'nın deniz koridoru ve AB'nin dayanışması sayesinde 2023 hasadının tamamını ihraç etme konusunda ilerlediği de vurgulandı.Rusya'ya yönelik yaptırımları tam olarak uygulama ve gerektiğinde yeni tedbirler alma kararlılığının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya'nın enerji ve diğer emtialardan elde ettiği gelirler üzerinde ciddi baskı uygulamaya devam edeceğiz. Rusya'nın gelecekteki enerji gelirlerini sınırlamaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.Ortak açıklamada, uygun olduğu hallerde üçüncü ülkelerdeki kuruluşlara ek tedbirler uygulamak da dahil olmak üzere, Rusya'nın savaşını maddi olarak destekleyen üçüncü ülkedeki aktörlere karşı harekete geçileceği de ifade edilerek, "Finans kuruluşlarına Rusya'nın savaş makinesini desteklemekten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz ve bu davranışı caydırmak için hukuk sistemimizde uygun adımları atacağız" denildi.Açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alması da şiddetle kınanırken, Çin'deki işletmelerden askeri teçhizata yönelik malzemelerin Rusya’ya aktarılmasından endişe duyulduğu kaydedildi.G7 liderleri ayrıca dondurulmuş Rus egemenlik varlıklarının Ukrayna'yı desteklemede kullanılmasına dair ilgili hukuk sistemlerinde uluslararası hukuka uygun olarak gerekli güncellemelerin yapılması konusunda bakanlarından çalışmalarını sürdürmelerini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/g7-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-bildiriyi-kabul-etti-1081068395.html
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ukrayna, joe biden, abd, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, avrupa birliği, ekonomik yaptırım, rusya, abd yaptırım, washington

Biden, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılmasında ısrarcı

10:05 25.02.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINBiden Giorgia Meloni
Biden Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD Başkanı Joe Biden’ın, pazar günkü sanal G7 zirvesinde Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılması konusunu yeniden gündeme getirdiği aktarılırken, Avrupa Birliği’nin (AB) ise bu girişimle ilgili şüpheleri devam ediyor.
Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Biden, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerini bir araya getiren pazar günkü zirvede, Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarının Kiev’in ihtiyaçlarına yönlendirilmesi konusunda ısrar ederken, gazete, İngiliz tarafının da 'Washington baskısını’ desteklediğini yazdı.
Ancak Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarının kullanılması konusunun sonuç bildirgesine sadece böyle bir hamlenin ‘teknik yönlerinin incelenmesi için çabaların artırılmasına yönelik genel bir söz’ olarak yansıdığını vurgulandı.
İtalyan gazetesinin haberinde, “Berlin ve Paris'in yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun Rus varlıklarına el koyma konusunda hala büyük şüpheleri var, Çünkü bu tür bir emsal, karmaşık yasal sonuçlara ek olarak, Euro bölgesinin çekiciliği üzerinde büyük olumsuz sonuçlar doğurabilir" ifadelerine yer verildi.
Dondurulan Rus varlıklarının faizlerinden elde edilen gelirin yılda 10 milyar Euro’ya yaklaştığı da dikkat çekerken, daha önce konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin bu gelirleri kullanmak için yasal adımları çoktan başlattığını söylemişti.
G7 liderleri, önceki gün zirve bildirisinde Moskova Kiev'e ‘tazminat’ ödeyene kadar varlıklarını dondura dondurulacağı garantisi vermişti.
Bununla birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Avrupa hukuk sistemleri ve uluslararası hukuk doğrultusunda Ukrayna'yı desteklemek için kullanılma olasılıkları konusunda bir güncelleme sunmaları talimatı verildi.

G7 liderleri, Ukrayna'ya ‘sarsılmaz’ desteklerini teyit etti

Ukrayna'yı ziyaret eden dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kiev'den bağlandığı video konferansın ardından ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, "G7 liderleri olarak, biz Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit etmek ve Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokratik geleceği için yorulmadan mücadele eden Ukraynalıların cesaretini, dayanıklılığını selamlamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldik" ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın "BM Şartı'nı açık şekilde ihlal ederek geniş çaplı işgale kalkıştığı" ifade edilen açıklamada, "Ukrayna, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini yenme ve Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunma konusunda iradesini kanıtladı. Başkan Putin, Ukrayna'ya boyun eğdirme yönündeki stratejik hedefine ulaşamadı. Gereksiz bir savaşı finanse etmek için Rusya'nın kaynaklarını tüketti, yüz binlerce Rus’un hayatına mal oldu" iddiaları yer aldı.
Liderlerin ortak açıklamasında, şunlar kaydedildi:

Rusya'ya saldırgan savaşını derhal durdurmaya ve askeri güçlerini uluslararası alanda tanınan Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak çekme çağırısı yapıyoruz. Geçmişte ve gelecekte gerçekleştirilen sözde seçimleri asla tanımayacağız. Rusya'nın sivillere ve kritik sivil altyapıya yönelik sürekli acımasız saldırılarını ve Rus güçlerinin Ukrayna'da işlediği, cinsel şiddet de dahil olmak üzere savaş suçlarını şiddetle kınıyoruz. Rusya'nın işgal ettiği topraklardaki insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyoruz.

Açıklamada, Rusya'nın nükleer konusundaki söylemlerinin ve ‘gözdağı verme’ tutumunun da "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.
Ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları ve Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesine rağmen Ukrayna'nın deniz koridoru ve AB'nin dayanışması sayesinde 2023 hasadının tamamını ihraç etme konusunda ilerlediği de vurgulandı.
Rusya'ya yönelik yaptırımları tam olarak uygulama ve gerektiğinde yeni tedbirler alma kararlılığının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya'nın enerji ve diğer emtialardan elde ettiği gelirler üzerinde ciddi baskı uygulamaya devam edeceğiz. Rusya'nın gelecekteki enerji gelirlerini sınırlamaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Ortak açıklamada, uygun olduğu hallerde üçüncü ülkelerdeki kuruluşlara ek tedbirler uygulamak da dahil olmak üzere, Rusya'nın savaşını maddi olarak destekleyen üçüncü ülkedeki aktörlere karşı harekete geçileceği de ifade edilerek, "Finans kuruluşlarına Rusya'nın savaş makinesini desteklemekten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz ve bu davranışı caydırmak için hukuk sistemimizde uygun adımları atacağız" denildi.
Açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alması da şiddetle kınanırken, Çin'deki işletmelerden askeri teçhizata yönelik malzemelerin Rusya’ya aktarılmasından endişe duyulduğu kaydedildi.
G7 liderleri ayrıca dondurulmuş Rus egemenlik varlıklarının Ukrayna'yı desteklemede kullanılmasına dair ilgili hukuk sistemlerinde uluslararası hukuka uygun olarak gerekli güncellemelerin yapılması konusunda bakanlarından çalışmalarını sürdürmelerini istedi.
G7 ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
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G7 liderleri dondurulan Rus varlıklarına ilişkin hukuksuz bildiriyi kabul etti
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