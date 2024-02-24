https://sputniknews.com.tr/20240224/g7-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-bildiriyi-kabul-etti-1081068395.html

G7 liderleri dondurulan Rus varlıklarına ilişkin hukuksuz bildiriyi kabul etti

G7 liderleri dondurulan Rus varlıklarına ilişkin hukuksuz bildiriyi kabul etti

Sputnik Türkiye

G7 ülkeleri, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rus varlıklarının dondurulması kararı aldı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T22:29+0300

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G7 ülkelerinin liderleri yayınladıkları ortak bildiride, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rusya'nın devlet varlıklarının dondurulacağını belirtti.Bildiride, “Hukuk sistemlerimiz uyarınca Rusya, Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini ödeyinceye kadar yetki alanlarımızdaki Rus devlet varlıklarının dondurulacağını teyit ediyoruz” denildi.Ayrıca G7 liderlerinin, AB'nin dondurulmuş Rus varlıkların ilgili mevzuatla bağlantılı olarak kullanılmasını sağlamaya yönelik yasal adımlarını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html

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