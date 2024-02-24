https://sputniknews.com.tr/20240224/g7-liderleri-dondurulan-rus-varliklarina-iliskin-bildiriyi-kabul-etti-1081068395.html
G7 liderleri dondurulan Rus varlıklarına ilişkin hukuksuz bildiriyi kabul etti
G7 liderleri dondurulan Rus varlıklarına ilişkin hukuksuz bildiriyi kabul etti
Sputnik Türkiye
G7 ülkeleri, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rus varlıklarının dondurulması kararı aldı. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T22:29+0300
2024-02-24T22:29+0300
2024-02-24T22:30+0300
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G7 ülkelerinin liderleri yayınladıkları ortak bildiride, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rusya'nın devlet varlıklarının dondurulacağını belirtti.Bildiride, “Hukuk sistemlerimiz uyarınca Rusya, Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini ödeyinceye kadar yetki alanlarımızdaki Rus devlet varlıklarının dondurulacağını teyit ediyoruz” denildi.Ayrıca G7 liderlerinin, AB'nin dondurulmuş Rus varlıkların ilgili mevzuatla bağlantılı olarak kullanılmasını sağlamaya yönelik yasal adımlarını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html
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g7, ukrayna, hırsız, hırsızlık, rusya, varlık
g7, ukrayna, hırsız, hırsızlık, rusya, varlık
G7 liderleri dondurulan Rus varlıklarına ilişkin hukuksuz bildiriyi kabul etti
22:29 24.02.2024 (güncellendi: 22:30 24.02.2024)
G7 ülkeleri, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rus varlıklarının dondurulması kararı aldı.
G7 ülkelerinin liderleri yayınladıkları ortak bildiride, Ukrayna'ya verilen ‘zarar’ telafi edilinceye kadar Rusya'nın devlet varlıklarının dondurulacağını belirtti.
Bildiride, “Hukuk sistemlerimiz uyarınca Rusya, Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini ödeyinceye kadar yetki alanlarımızdaki Rus devlet varlıklarının dondurulacağını teyit ediyoruz” denildi.
Ayrıca G7 liderlerinin, AB'nin dondurulmuş Rus varlıkların ilgili mevzuatla bağlantılı olarak kullanılmasını sağlamaya yönelik yasal adımlarını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.