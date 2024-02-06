https://sputniknews.com.tr/20240206/g7-ulkeleri-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-rus-varliklarini-teminat-olarak-kullanmak-istiyor-1080481377.html
‘G7 ülkeleri, Ukrayna'nın yeniden inşası için Rus varlıklarını teminat olarak kullanmak istiyor’
‘G7 ülkeleri, Ukrayna'nın yeniden inşası için Rus varlıklarını teminat olarak kullanmak istiyor’
G7 ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için banka kredilerinde teminat olarak kullanılması konusunu değerlendirdikleri öne... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T21:17+0300
2024-02-06T21:17+0300
2024-02-06T21:17+0300
ukrayna krizi
rusya
varlık
yeniden inşa
politico
tazminat
el koyma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061129381_0:169:2845:1769_1920x0_80_0_0_c71322864cc87fdab3ba6b738cd25dee.jpg
Politico gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, G7 ülkeleri dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik banka kredileri için teminat olarak kullanmayı ve Moskova'nın Kiev'e ‘tazminat ödemeyi reddetmesi’ halinde bu varlıklara el koymayı planlıyor.Haberde, “Sürece dahil olan yetkililere göre, sanayileşmiş ülkeler grubu G7, bu varlıkları Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse edebilecek banka kredileri için teminat olarak kullanma önerisini değerlendiriyor” ifadeleri kullanıldı.Savaşın sona ermesinin ardından ‘Rusya'nın tazminat ödemeyi reddetmesi’ halinde dondurulan varlıklarına el konulması planını gazeteye değerlendiren bazı Avrupalı yetkililerin Moskova'nın vereceği tepkiden endişe duydukları belirtilerek, yetkililerden birinin “Bilinmeyen sulara açılıyoruz. Varlıklara el konulmasının potansiyel sonuçları herkesi endişelendirmeli” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, Ukrayna için Rus varlıklarına el konulmasıyla ilgili tartışmalar uzadıkça, karar vermenin de o kadar zorlaştığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-cankurtaran-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-insanlarin-yardimlasmasi-muhtesemdi-1080477527.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061129381_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b51499b6250d9dda0bb172625ac9ed99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, varlık, yeniden inşa, politico, tazminat, el koyma
rusya, varlık, yeniden inşa, politico, tazminat, el koyma
‘G7 ülkeleri, Ukrayna'nın yeniden inşası için Rus varlıklarını teminat olarak kullanmak istiyor’
G7 ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için banka kredilerinde teminat olarak kullanılması konusunu değerlendirdikleri öne sürüldü.
Politico gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, G7 ülkeleri dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik banka kredileri için teminat olarak kullanmayı ve Moskova'nın Kiev'e ‘tazminat ödemeyi reddetmesi’ halinde bu varlıklara el koymayı planlıyor.
Haberde, “Sürece dahil olan yetkililere göre, sanayileşmiş ülkeler grubu G7, bu varlıkları Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse edebilecek banka kredileri için teminat olarak kullanma önerisini değerlendiriyor” ifadeleri kullanıldı.
Savaşın sona ermesinin ardından ‘Rusya'nın tazminat ödemeyi reddetmesi’ halinde dondurulan varlıklarına el konulması planını gazeteye değerlendiren bazı Avrupalı yetkililerin Moskova'nın vereceği tepkiden endişe duydukları belirtilerek, yetkililerden birinin “Bilinmeyen sulara açılıyoruz. Varlıklara el konulmasının potansiyel sonuçları herkesi endişelendirmeli” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, Ukrayna için Rus varlıklarına el konulmasıyla ilgili tartışmalar uzadıkça, karar vermenin de o kadar zorlaştığı vurgulandı.